Rimini, Comitato via Sinistra del Porto: “Il Comune è riuscito nel difficile risultato di pensare un’opera inutile quanto brutta”

Apprese queste informazioni sarebbe interessante capire anche quanti dei pescherecci ancora ormeggiati nel porto sono in disarmo in attesa che l’Unione europea finanzi una nuova rottamazione, quanti vengono utilizzati dai malviventi ai fini dello spaccio come abbiamo recentemente letto sulla stampa e quanti sono in attesa del prossimo temporale per colare a picco come l’ MP GENIUS RM4075 che giace da sei mesi appoggiato al fondale in modo da capire quanti siano effettivamente in attività per giustificare un investimento di oltre 9 milioni di euro fatto con soldi pubblici (7 del Ministero e 2,3 del Comune).

UN’OPERA DANNOSA PER L’AMBIENTE

Nel 2024 Rimini ha sforato per 40 giorni il limite di Pm10 imposto dall’attuale normativa ed è l’unica Città in Regione insieme a Modena che sfora anche con il diossido d’azoto tipico del traffico come emerge dal nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2025”.

Se vorrà rispettare i nuovi parametri imposti dall’Unione Europea a partire dal 2030 per tutelare la salute pubblica dovrà ridurre il PM10 del 22% in 5 anni e l’assessora all’ambiente Anna Montini pensa di raggiungere questi risultati triplicando la superficie dell’attuale mercato ittico e spostandolo ancora più incastrato tra le case in modo che i 180 camion previsti di cui 54 pesanti e 18 automobili solo nella fascia 3-12 facciano ancora più strada dentro il centro urbano per scaricare e caricare il pescato. Più altre 199 automobili previste nella fascia pomeridiana e serale. Ci sembra strategicamente ineccepibile e una scelta che denota grande lungimiranza da parte di chi ci governa. Noi ci chiediamo come sia possibile per un amministratore pianificare oggi la costruzione di un nuovo mercato ittico che si vanta di vendere il pesce ben oltre i confini provinciali in mezzo alle case e quasi in riva al mare invece che a ridosso del casello autostradale in un’area appositamente pianificata per il commercio all’ingrosso e la logistica.

Ci viene detto che il nuovo mercato non può essere distante dal porto e spostato al CAAR o altrove utilizzando edifici in disuso (tipo Mercatone Uno o Metro) perché sarebbe disagevole trasportare il pescato lontano dal luogo di sbarco. Ma questo non succede anche per altri prodotti? Gli agricoltori non portano i loro prodotti lontano dal luogo dove vengono raccolti? Esistono lavoratori di serie A e di serie B?

E dire che a Chioggia, commentando lo spostamento e l’aumento di superficie del nuovo mercato ittico che anche li triplicherà i metri quadri, Angelo Mancin, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Chioggia dice: “Un progetto che impatterà positivamente sulla riqualificazione del centro storico cittadino e sulla viabilità, spostando il transito