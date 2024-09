Rimini: concluso il Campionato Mondiale di pattinaggio artistico. Italia prima nel medagliere

Si conclude con una giornata da “sold out” il Campionato Mondiale di pattinaggio artistico che dallo scorso sabato 7 settembre ha animato i padiglioni della fiera di Rimini. Alla fine il medagliere italiano dell’artistico può contare su 31 medaglie di cui: 9 ori, 12 argenti e 10 bronzi. Dove ci vedremo l’anno prossimo per l’evento iridato? In Cina!

Il sipario si alza sulle gare dei Precision Senior. In questo caso Italia sul gradino più alto del podio grazie ai Precision Skate Bologna che ottengono un punteggio di 73.28 con “The world is only one”. Argento per le tedesche Dream Team (70.10) e bronzo per l’Argentina con i Roller Dreams (64.62). Quarti e quinti i sincronizzati azzurri Monza Precision Team e Sincro Roller.

Si riconfermano campioni mondiali Quartetti Senior gli spagnoli Vortex (64.63): i ragazzi hanno convinto la giuria con “The power of union”. Secondo gradino del podio per il Portogallo con Rolar4sk8 e “A kind of Can Can” che vale 62.03; infine terza piazza per le nostre Celebrity che, con il programma “Goodbye from Celebrity” (60.77) salutano il mondo del pattinaggio e annunciano il loro ritiro. Sesti gli azzurri del Show Roller Team con “Immagina”.

Infine lo spettacolo dei Grandi Gruppi. E anche qui medaglia d’oro alla Spagna con i Cpa Olot che ottengono il loro 15esimo titolo mondiale con 42.19. Il loro programma “In the deepest” sulle Sirene e sulle profondità marine ha spinto il pubblico di Rimini ad alzarsi in piedi per un lungo applauso. Porta in alto la bandiera italiana il Cristal Skating Team con “The heaviest mistake” che ottiene 42.19. Il tema del peso dell’anima ambientato nell’Antico Egitto ha lasciato tutti a bocca aperta. Infine Spagna ancora a podio con il bronzo del Cpa Girona: 40.75 con “More, more, more”, perché chi troppo vuole nulla stringe. Gli altri italiani: quarti i Royal Eagles con lo sfortunato furto intitolato “The last one” e quinti i Division con il divertente programma “Number 0” dedicato alle galline.

Le medaglie di sabato 21 settembre 2024:

PRECISION SENIOR

1 Precision Skate Bologna (ITA)

2 Dream Team (GER)

3 Roller Dreams (ARG)

QUARTETTI SENIOR

1 Vortex (ESP)

2 Rolar4sk8 (POR)

3 Celebrity (ITA)

GRANDI GRUPPI

1 Cpa Olot (ESP)

2 Cristal Skating Team (ITA)

3 Cpa Girona (ESP)