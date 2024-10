Rimini, continua Antico/Presente 2024: gli eventi del 26 ottobre

Il 26 ottobre, giornata conclusiva del festival Antico|Presente 2024, propone un viaggio culturale e artistico attraverso il mito, la percezione sensoriale nel mondo medievale e lo stile nell’età del Manierismo e a Rimini.

Gli eventi iniziano alle 17 al Museo della Città con Barbara Castiglioni e Luigi Spina in Amore, Psiche e metamorfosi di Polifemo. Coordinati da Fabrizio Loffredo, i due studiosi parleranno dei loro libri incentrati sui miti antichi e sulla loro attualità.

Alle 18.15, alla Gambalunga, ci immergeremo nell’affascinante mondo dell’arte medievale con Dall’immagine al corpo: l’arte medievale e i sensi, con Giacomo Confortin, Pasquale Fameli e Fabrizio Lollini che discuteranno del volume L’esperienza medievale dell’arte. Gli oggetti e i sensi di Herbert Leon Kessler, recentemente pubblicato in Italia da Officina Libraria. Confortin e Lollini, traduttori dell’opera, racconteranno con Fameli questo studio fondamentale e accompagneranno il pubblico in un percorso multisensoriale che, dalla rappresentazione alla ricezione, ridefinisce l’arte medievale come espressione totalizzante dei sensi.

A chiusura della giornata, alle 21, la Biblioteca Civica Gambalunga ospiterà il direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu e il professore Giulio Zavatta (presente in video) per la conferenza Geografie dello stile: Vasari a Rimini (e non solo), che offrirà una lettura originale dell’opera di Vasari e del suo contributo alla storia dell’arte, svelando i rapporti intrattenuti dal padre della storia dell’arte con l’Emilia-Romagna e con Rimini, dove vide la luce, di fatto, la versione definitiva della prima edizione delle celebri Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori.

Il Festival proseguirà con gli eventi OFF: il 21 novembre con Giovanni Brizzi e Rosita Copioli, il 6 dicembre con il grande Claudio Strinati.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori dettagli, il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: https://antico.comune.rimini.it/programma

La manifestazione è organizzata dal Comune di Rimini – Assessorato alla Cultura – Musei e culture extra-europee, in collaborazione con la Società editrice “Il Mulino”, e si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.