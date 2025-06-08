Rimini, Coordinamento dei Comitati: “Noi spazio libero di libero confronto”

In risposta all’articolo “È guerra fra i comitati: chi appartiene al PD non può criticare come governa “pubblicato da Chiamamicittà il giorno 7 giugno, il Coordinamento dei Comitati desidera chiarire la propria posizione.

Il Coordinamento dei Comitati nasce proprio per garantire uno spazio di condivisione e di confronto, dove ogni realtà territoriale può esprimersi liberamente, senza confondersi o disperdere la propria identità. Questo vale anche – e soprattutto – quando le critiche e le osservazioni toccano decisioni o scelte dell’Amministrazione comunale.

È impensabile che la critica debba essere messa a tacere se si appartiene a una stessa area politica. La democrazia si fonda sulla possibilità di discutere, confrontarsi e – se necessario – dissentire. Chi pensa che la critica vada silenziata ‘per appartenenza’ si sbaglia e rischia di tradire i principi stessi del confronto democratico.

Rivendichiamo l’unità del Coordinamento, ma al tempo stesso la piena autonomia di pensiero e di azione dei singoli comitati, come la stessa parola “coordinamento” sottintende: il Coordinamento c’è, lavora e si supporta vicendevolmente in tutte le azioni e i progetti, ma non soffoca né cancella l’autonomia dei suoi componenti. Questo equilibrio tra unità e indipendenza è ciò che ci distingue e che ci permette di essere davvero rappresentativi e credibili nei confronti delle istituzioni e dei cittadini.

Per quanto riguarda la presunta ‘guerra tra comitati’, citata nell’articolo la verità è ben diversa: non esiste alcuna frattura interna: ci possono essere idee differenti su temi localistici o modalità operative (come ad es. nei Forum deliberativi) ma sul fatto che l’A.C. non ascolti minimamente le nostre istanze o sulla convinzione che la stessa stia distruggendo il nostro territorio, vi è unanimità di vedute. Il Coordinamento è formato da persone con sensibilità e percorsi diversi, ma unite dalla volontà di difendere e migliorare la qualità della vita nei quartieri di appartenenza. Le nostre iniziative sono sempre state chiare: portare proposte e soluzioni all’Amministrazione comunale e pretendere ascolto e trasparenza; la nostra forza sta proprio nel rappresentare le esigenze reali dei cittadini, senza farsi trascinare in logiche di partito. Siamo un sistema complesso, con tante voci e sensibilità, ma abbiamo scelto di lavorare insieme proprio perché ci lega la convinzione che la partecipazione civica sia la chiave per migliorare davvero le nostre comunità.

Questo è il nostro modo di operare. E questo continueremo a fare.

Il Coordinamento dei Comitati