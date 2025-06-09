Rimini, da Mare di libri al lancio del Piano strategico della cultura: la settimana degli eventi

Inizia ufficialmente questa settimana la stagione degli eventi con un programma multicolore che dà forma all’estate di Rimini a partire dal lancio che porterà alla definizione del Piano strategico della cultura, per proseguire con Mare di Libri (13-15 giugno), seguito da Biglietti agli amici (17-19 giugno), Agostiniani Estate, Sgr Live e tanto altro.

Venerdì 13 giugno riaprono al pubblico i Giardini dei Palazzi dell’Arte, inaugurando ufficialmente il ritorno alla vita culturale dopo i lavori di riqualificazione. Sarà una serata di festa, che contagerà tutto il centro storico e oltre con concerti, incontri, letture, performance visite guidate e iniziative diffuse, coinvolgendo musei, teatri e altri spazi culturali, che resteranno aperti dalle 18 a mezzanotte. Aperture straordinarie per Casa della Pace e Santa Maria ad Nives, il Lettimi protagonista all’Anfiteatro Romano, al Museo riapre la sala dedicata a Gruau, al Palazzo del Fulgor l’inaugurazione della mostra Europacinema, un pianoforte nella piazza dei Sogni.

L’evento abbraccia la 18° edizione di Mare di Libri, il Festival dei Ragazzi che Leggono, dedicato alla letteratura per adolescenti, che si tiene dal 13 al 15 giugno in centro storico. In questa edizione, si alternano incontri con autori italiani e internazionali, come: Enrico Gagliano, Pierdomenico Baccalario, Luigi Garlando, Antonio Murgo, Daniele Mencarelli e Davide Morosinotto. Non mancheranno ospiti stranieri, come Anthony McGowan, Deborah Ellis, Hope Larson, Jean Claude Van Rijckenghem, Jenny Jagerfeld ed Ellen Stromberg. E poi ancora laboratori, proiezioni, spettacoli e la cerimonia di consegna del Premio Mare di Libri.

Martedì 17 giugno alla Piazza sull’acqua prende il via una nuova edizione di Biglietti agli amici, con incontri, letture, musica e confronti sulla scrittura e le arti, con ospiti illustri del panorama culturale. Tra le iniziative del 17 giugno si segnala la proiezione nel pomeriggio della serie “Dostoevskij” al Cinema Fulgor ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo. In serata alla piazza sull’Acqua è proposto un incontro dedicato al ricordo della figura di Pier Vittorio Tondelli, con Enrico Brizzi e le letture di Tamara Balducci, che testimoniano la vita e l’opera dello scrittore. A questo evento segue un incontro con i Fratelli D’Innocenzo, moderato dallo scrittore Marco Missiroli. Chiudono la serata Michela Giraud che si racconta a Giada Arena. Si prosegue il 18 e 19 giugno con Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Niccolò Fabi, Ginevra, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon).

A partire dal 14 giugno per tutta l’estate alla Corte degli Agostiniani tornano gli appuntamenti con il cinema di Agostiniani Estate, per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Continuano alla Biblioteca Gambalunga gli appuntamenti settimanali della rassegna Libri da queste parti, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Il prossimo appuntamento è per giovedì 12 giugno con Enzo Pirroni in dialogo con Gabriello Milantoni.

L’11 giugno, la Chiesa del Suffragio in centro storico accoglie il concerto Viaggio nel barocco organistico tedesco, nell’ambito della 76ª Sagra Musicale Malatestiana, con Alessio Corti. Un’occasione per immergersi nella musica sacra e barocca.

A partire dal 10 giugno fino al 31 agosto parte SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, con appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Questa settimana martedì 10 giugno il cantautorato italiano si presenterà con Massimo Marches e martedì 17 giugno l’omaggio andrà ad Adriano Celentano con ‘I molleggiati’.

Lunedì 9 giugno all’Arena degli Agostiniani, in centro storico, l’AB Rimini Big Band, della Banda Città di Rimini si esibisce in un concerto diretto dal M° Renzo Angelini, con lo spettacolo dal titolo Sotto le stelle del jazz.

Mercoledì 11 giugno al Teatro Galli l’Associazione Rimini Autismo O.d.V. propone il concerto benefico dal titolo Ritmi di Jazz, Note di Solidarietà, una serata dove la musica incontra il cuore, con la partecipazione straordinaria del Coro Lirico Città di Rimini “A. Galli”. L’intero ricavato sarà devoluto al sostegno dei progetti dell’Associazione a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Venerdì 13 giugno è anche la Festa di Sant’Antonio e per l’occasione sbandieratori e musici in costume medievale accompagneranno i festeggiamenti in onore del Santo dei Miracoli, Antonio da Padova, che proprio a Rimini, ottocento anni fa, ha compiuto due importanti miracoli, la predica ai pesci e l’inginocchiamento della mula davanti all’eucaristia. A cura dell’associazione Ponte dei Miracoli.

Spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland, un percorso narrativo immersivo e fiabesco dedicato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Fino al 5 ottobre, a Miramare è ospitata questa installazione artistica di 40.000 m² che combina luci, suoni, teatro dal vivo offrendo ai visitatori la possibilità di creare il proprio viaggio personalizzato attraverso un mondo magico e interattivo.

Nell’ambito di Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, da non perdere questa settimana:

Dal 13 giugno al 29 agosto ogni venerdì sera in piazza Pascoli a Viserba si svolge Sganassau Cabaret, una kermesse comica nazionale con spettacoli condotti da Matteo Monì e Amedeo Visconti, con ospiti e performance varie. Il 14 giugno, a Torre Pedrera, si tiene East Coast Festival, un raduno di auto e moto americane d’epoca con sfilata sul lungomare, musica dal vivo, stand gastronomici e balli rock. I mercatini, che accompagnano i visitatori per tutta la stagione estiva.

A poca distanza da Rimini proseguono anche gli eventi al Parco degli Artisti immerso nel verde. Tra questi, sabato 14 giugno Tony Esposito presenta: 40 anni di Kalimba de Luna. La serata celebra anche il ricordo di Pino Daniele, con la Macapea Band, che ripercorre la carriera del mitico Bluesman napoletano, accompagnando in questo evento Tony Esposito e la sua vocalist/percussionista Irina Arozareva.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA

7 giugno – 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m².

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

lunedì 9 giugno 2025

Arena degli Agostiniani, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Sotto le stelle del jazz

L’ AB Rimini Big Band in Concerto diretta dal m° Renzo Angelini. L’Ensemble è formato da 19 strumentisti con la seguente formazione: 5 trombe, 4 tromboni, 6 saxofoni, tastiera, basso, chitarra e batteria. L’intento è di ottenere uno stile che, pur facendo tesoro di tutto il lavoro di scrittura ed arrangiamento delle orchestre del novecento, da D. Ellington, G. Miller, C. Porter, introduca l’ascoltatore in modo sobrio ed accattivante al jazz moderno di M. Davis, J. Coltrane, L. Morgan e H. Silver.

La big band, che si colloca tra i migliori complessi swing della Regione Emilia Romagna, mette in relazione, attraverso un puntuale racconto, l’evoluzione del jazz in Italia con la storia musicale della Riviera riminese.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/bandacittadirimini

dal 10 giugno al 31 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. A dare il via alla rassegna:

martedì 10 giugno il cantautorato italiano con Massimo Marches

martedì 17 giugno l’omaggio ad Adriano Celentano con ‘I molleggiati’

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR/

mercoledì 11 giugno 2025

Chiesa del Suffragio, piazza Ferrari, 12 – Rimini centro storico

Viaggio nel barocco organistico tedesco

76° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti d’organo

Secondo appuntamento con il concerto d’organo alla Chiesa del Suffragio, che immerge gli ascoltatori in un viaggio nel barocco organistico tedesco con Alessio Corti.

Orario: alle ore 21.30 Ingresso: gratuito senza prenotazione

Info: https://teatrogalli.it/eventonew/viaggio-nel-barocco-organistico-tedesco

mercoledì 11 giugno 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ritmi di Jazz, Note di Solidarietà

L’Associazione Rimini Autismo O.d.V. propone il concerto benefico dal titolo Ritmi di Jazz, Note di Solidarietà, una serata dove la musica incontra il cuore. Protagonisti del concerto la Mondaino Youth Orchestra – direttore M° Michele Chiaretti; special Guest il M° Mauro L. Porro; con la partecipazione straordinaria del Coro Lirico Città di Rimini “A. Galli”.

Un evento imperdibile, all’insegna della buona musica e della solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto al sostegno dei progetti dell’Associazione a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Biglietti disponibili su Vivatiket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/rimini-autismo/267244

I biglietti sono acquistabili anche la sera dell’evento a partire dalle ore 19:00 presso la biglietteria del Teatro Galli.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 1522502 www.facebook.com/RiminiAutismo

venerdì 13 giugno 2025

Giardini dei Palazzi dell’Arte, piazza Cavour – Rimini centro storico

Piano Strategico della cultura

I giardini dei Palazzi dell’Arte tornano ad aprirsi alla città in una giornata di festa diffusa tra parole, musica, immagini, confronti, arte e bellezza. I Palazzi dell’arte, tornano ad accogliere i visitatori dopo la chiusura temporanea che ha accompagnato i lavori di riqualificazione architettonica e del sottotetto del Palazzo del Podestà, oggi conclusi. I giardini resteranno poi aperti per tutta l’estate ogni mercoledì e venerdì sera, in concomitanza con le aperture serali dei musei. E’ da qui che alle ore 18 prende il via il programma di appuntamenti con il “lancio” del Piano strategico della cultura affidato agli

interventi del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegni e dell’assessore alla cultura del comune di Rimini Michele Lari. Un’occasione per condividere gli obiettivi del Piano e soprattutto i prossimi step da compiere insieme per arrivare all’elaborazione e attuazione di uno strumento che nasce per definire le traiettorie di sviluppo del settore culturale e creativo della città per i prossimi dieci anni. Terminati gli interventi istituzionali, si parte con il programma delle iniziative diffuse per il centro storico, coinvolgendo tutti gli spazi culturali e artistici, fino a mezzanotte: Museo della Città, Fellini Museum, Biblioteca Gambalunga, l’Arena Francesca da Rimini, l’Anfiteatro romano, il Teatro Galli, la chiesa di Santa Maria ad Nives, accoglieranno concerti, incontri, proiezioni, oltre a visite guidate speciali alla scoperta della bellezza e della storia che la città custodisce.

Ore 18

da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025

Sedi varie – Rimini centro storico

Mare di Libri

Festival dei ragazzi che leggono – 18° edizione

L’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti, torna a Rimini anche quest’anno. Un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. ll festival è un’occasione di incontro e di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali, attraverso diverse tipologie di eventi: presentazioni di libri freschi di stampa, monografie legate alle figure degli autori più influenti, dibattiti che offrono la possibilità di confrontarsi e scambiare opinioni con altri ragazzi e esperti, proiezioni di film, letture, laboratori, eventi speciali e spettacoli.

Gli eventi in programma si svolgono nella cornice offerta dai luoghi più importanti del centro storico della città di Rimini, da sempre sfondo di questo appuntamento imperdibile per i giovani lettori di tutta Italia. Mare di libri non è solo un festival realizzato per gli adolescenti, ma gli eventi sono pensati, organizzati e gestiti interamente dalle ragazze e dai ragazzi volontari del festival. Tra tutti gli eventi il format più classico è quello dell’incontro con l’autore. All’interno del programma c’è la consegna del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti dell’anno precedente, riconoscimento attribuito da una giuria di 10 fortissimi giovani lettori. Quest’anno i primi 3 ospiti stranieri annunciati sono: Anthony Mcgowan, vincitore della Carnegie Medal nel 2020 con Lark. Il volo dell’allodola (ed. italiana a cura di Rizzoli); Deborah Ellis, autrice bestseller di Sotto il burqa (ed. italiana a cura di Rizzoli), vincitrice del Governor General’s Award; Hope Larson, fumettista e illustratrice americana, vincitrice del Premio Eisner con il suo adattamento di Nelle pieghe del tempo.

Orario: dalle 9 alle 23 Ingresso a pagamento, i biglietti saranno acquistabili online sul sito di riferimento Info: www.maredilibri.it

da martedì 17 a giovedì 19 giugno 2025

Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Rimini

Biglietti agli amici

Biglietti agli amici torna per la sua quinta edizione alla Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio.

Tre giornate dedicate alla scrittura, alla parola e alla condivisione, con un programma di incontri, letture e musica dal vivo. Una contaminazione tra linguaggi e arti diverse: letteratura, musica, giornalismo, cinema, filosofia, arti visive si incontreranno per dare vita a nuove forme di racconto.

Anche quest’anno saliranno sul palco autori, autrici, musicisti con voci diverse e sguardi sul contemporaneo. Ospiti di questa edizione: Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Tlon. A firmare la direzione artistica come sempre lo scrittore Marco Missiroli.

“Biglietti a gli amici”, che sin dal nome del festival vuole essere un omaggio a Pier Vittorio Tondelli, a quarant’anni dall’uscita di ‘Rimini’ propone un incontro dedicato all’immaginario dello scrittore di Correggio con Enrico Brizzi e l’attrice Tamara Balducci. L’ingresso è gratuito e gli appuntamenti si svolgeranno in un’atmosfera serale accogliente e partecipata. In caso di pioggia tutti gli incontri si terranno al Teatro Galli. L’appuntamento della settimana:

martedì 17 giugno:

Ore 12.00-17.00 – Cinema Fulgor, “Dostoevskij”: Proiezione della serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua: “La voce di Pier Vittorio Tondelli” Racconti e ricordi di Enrico Brizzi

Letture di Tamara Balducci

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua, “I mondi e le visioni dei Fratelli D’Innocenzo”: Incontro con i Fratelli D’Innocenzo. Modera Marco Missiroli

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua, “La verità fa ridere”: Michela Giraud si racconta a Giada Arena

Info: www.facebook.com/bigliettiagliamici

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti). Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini. Le giornate del martedì, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. L’accesso al Cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14.

Ore 14 . Info:0541 704494 – 704496 http://fellinimuseum.it/

lunedì 9 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer

Rassegna cinematografica Doc in Tour 2025

Un documentario di Samuele Rossi. Una testimonianza preziosa e necessaria con materiali inediti sugli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer a 40 anni dalla morte.

Orario: alle ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

10, 11 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Aragoste a Manhattan

Film drammatico di Alonso Ruizpalacios, con Rooney Mara, Oded Fehr, John Pyper Ferguson, Laura Gómez e James Waterston.

Orario: martedì 10 giugno ore 21:00; mercoledì 11 giugno ore 17:00 / 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

giovedì 12 giugno 2025

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano alla Biblioteca Gambalunga gli appuntamenti settimanali della rassegna “Libri da queste parti”, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Un’occasione di approfondimento e di dialogo con autori ed esperti. Il prossimo appuntamento:

giovedì 12 giugno: Enzo Pirroni, Riminesità. Storie, personaggi e memorie di una città senza tempo, Libri dell’Arco, 2025; in dialogo con Gabriello Milantoni

Ore 18 Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

giovedì 12 giugno 2025

Parco degli Artisti (Chiosco Il Casotto), via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Un amòr fura ad stasòn

Una commedia dialettale a cura della compagnia teatrale “Jarmidied”. Tre atti comici di Maurizio Antolini. Regia di Franca Deluigi e Maurizio Antolini. La storia: Bruno Sergetti, autodidatta dalle innate capacità imprenditoriali, vive nel benessere grazie ai proventi dell’azienda fondata in gioventù. Ma i tempi cambiano e l’anziano industriale trova difficoltà a rapportarsi con le nuove tecnologie, e questo mette in crisi il rapporto con la figlia Lucia. Ma chi porta scompiglio nel ménage famigliare è Giulia, da oltre quarant’anni domestica della famiglia Sergetti, che si innamora di un fantomatico uomo misterioso. Biglietti da 10 € + dir. prev. su liveticket, con 1 consumazione inclusa.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 www.facebook.com/parcodegliartistirimini

giovedì 12 giugno 2025

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Bubusettete

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili per genitori in attesa e con bebé fino a 10 mesi.

Il prossimo appuntamento:

giovedì 12 giugno ore 9.30, Primi giochi e prime scoperte

Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini?

giovedì 12 giugno 2025

Area eventi Settebello a7b, via Roma, 70 – Rimini

Lindy Hop Night e i Black Coffee

Concerto di musica dal vivo e il jazz: Un tuffo nelle atmosfere dagli anni ’20 ai ’50 con Lindy Hop Night e i Black Coffee.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/areasettebello

venerdì 13 giugno 2025

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Festa di Sant’Antonio

Sbandieratori e musici in costume medievale accompagnano i festeggiamenti in onore del Santo dei Miracoli, Antonio da Padova, che proprio a Rimini, ottocento anni fa, ha compiuto due importanti miracoli, la predica ai pesci e l’inginocchiamento della mula davanti all’eucaristia. Il programma prevede: ore 8.00 partenza da piazzale Boscovich per un’escursione sulla motonave Bella Rimini con benedizione del Vescovo Nicolò Anselmi e lancio dei gigli in mare.

Ore 9.30 omaggio floreale in via Destra del Porto alla stele che segna il primo miracolo operato da Sant’ Antonio: la predica ai pesci presso la banchina.

Ore 19.00 S.Messa Jubilare in piazza Tre Martiri, in ricordo del miracolo eucaristico della mula, presieduta dal Vescovo di fronte al tempietto di fattura bramantesca, recentemente restaurato in occasione dell’ottocentenario della presenza di Sant’Antonio a Rimini.

L’evento animato da sbandieratori e musici in costume medievale del rione Cento di Lugo, è a cura dell’associazione Ponte dei Miracoli.

Info: https://pontedeimiracoli.blogspot.com/

venerdì 13 giugno 2025

Sedi varie – Rimini

La giusta distanza. Il cinema nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia e legalità

Continua la rassegna itinerante che porta il cinema nei quartieri di Rimini per stimolare una riflessione su legalità e giustizia. Corpolò, le Celle, Gaiofana e una serata conclusiva agli Agostiniani di Rimini: quattro proiezioni per coinvolgere la comunità locale in un dibattito aperto su tematiche come la violenza, le mafie, il carcere, in collaborazione con i cittadini e le realtà già attive sul territorio, per contribuire a saldare la rete sociale riminese che si occupa di diritti. Aperta a tutti e ad ingresso libero, questa prima edizione, organizzata dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini insieme all’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e alla Cineteca di Rimini, vede la partecipazione di Libera Rimini, Educaid e della Camera Penale di Rimini.

Venerdì 13 giugno alla zona Celle, nel parcheggio del centro commerciale i Portici, proiezione realizzata con EducAid del film ‘L’insulto di Ziad Doueiri’, incentrato su un processo che vede coinvolti un cristiano libanese e un rifugiato palestinese e con le vicende personali che intrecciano la storia del Libano.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.osservatoriolegalita.rn

13-15 giugno; 27-29 giugno 2025

Palestre comunali – Rimini

Finali Nazionali Pallavolo UISP

La SDA Pallavolo Nazionale Uisp organizza le Finali Nazionali di pallavolo che si svolgono nelle principali palestre del riminese.

Ingresso libero Info: 0541 772917 (UISP) http://www.uisp.it/

da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini

Ho visto un Re

Per la rassegna Accadde domani – incontri con il cinema italiano, promossa da FICE Emilia-Romagna, è in programma un film di Giorgia Farina, con Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Marco Fiore, Lino Musella, Gabriel Gougsa e Blu Yoshimi.Italia, 1936. Una fiaba contro fascismo e xenofobia, che sostituisce alla denuncia un tono morbido e fiabesco.

Orario: venerdì e sabato alle ore 21, sabato anche alle ore 17, domenica solo ore 18

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da venerdì 13 a lunedì 16 giugno 2025

Rimini, Piazzale Boscovich

One-design – Yamamay Cup RS21 Act 3

Tappa Nazionale Campionato a cura dello Yacht Club Rimini, dedicato agli RS21.

Info: http://www.ycrn.it

da venerdì 13 a lunedì 16 giugno 2025

Campi di calcio – Rimini

Romagna Summer Cup

Europa Tornei ed Italia Tornei organizzano la prima edizione del Torneo di Calcio Giovanile ‘Romagna Summer Cup’ , che si svolge nel mese di giugno nello splendido scenario della città di Rimini. Possono partecipare società sportive provenienti da tutta Italia che trascorreranno insieme 3 giorni tra partite di calcio e divertimento. L’evento è autorizzato FIGC ed è dedicato a tutte le categorie giovanili dei nati dal 2007 al 2016. Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Una parte delle gare e delle Finali si disputeranno allo Stadio Romeo Neri di Rimini. Gli impianti di gioco si trovano a Rimini e zone limitrofe.

Orario: dalle ore 9 Info: https://europatornei.it/torneo/3romagna-summer-cup

14 giugno – 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’.

Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

sabato 14 giugno 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Tony Esposito presenta: 40 anni di Kalimba de Luna

Tony Esposito celebra i 40 anni del brano “Kalimba de Luna”. Era l’estate del 1984 quando Tony Esposito lanciò il brano che diventò iconico, e già a pochi giorni dal suo esordio la canzone diventò una delle hit più ballate e conosciute d’Italia ed ottenne anche un successo internazionale. In un periodo in cui il pop e la disco music anni ’80 la facevano da padrone, il brano scandito dal ritmo etnico composto dalle percussioni e da tamburi del tipo tamborder, incuriosì moltissimo il pubblico, decretandone l’originalità tanto da essere vincitore nella classifica della sezione big di “Un disco per l’estate 1984”.

La serata celebra anche il ricordo di Pino Daniele, con la Macapea Band, che ripercorre la carriera del mitico Bluesman napoletano, accompagnando in questo evento Tony Esposito e la sua vocalist/percussionista Irina Arozareva.In caso di maltempo l’evento è rinviato, con opzione di rimborso per chi non potrà partecipare alla data alternativa. Biglietti da 15 € + dir. prev. disponibili su liveticket. Ore 21 Info: 335 1207464 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

sabato 14 giugno 2025

Area eventi Settebello a7b, via Roma, 70 – Rimini

Collettivo Diversamente Danzanti

Si esibisce il Collettivo Diversamente Danzanti con la coreografia di Annachiara Cipriani e la regia di Claudio Gasparotto. Il Collettivo è nato nel 2011 quando alcuni giovani con disabilità hanno iniziato a frequentare il laboratorio Metodo Hobart sotto la responsabilità artistica di Claudio Gasparotto. Attraverso questo metodo sia abili, sia differentemente abili si uniscono in empatia secondo il ritmo danzato per divenire Diversamente Danzanti. Situazioni drammatiche e apparentemente irrisolvibili mostrano quanto l’incontro tra esseri umani, il dialogo alla pari, la possibilità di apprendere e crescere insieme siano fondati sull’apprendimento fisico del sentimento dell’eguaglianza, cioè sull’acquisizione del sentimento che l’altro sia un altro “io” diverso da me, che tutti quanti noi proviamo le medesime emozioni, ma che le esprimiamo in modo diverso per la nostra cultura e l’educazione ricevuta.

Ore 19.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/areasettebello

domenica 15 giugno, 20 luglio, 17 agosto 2025

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n – Rimini

Mostre scambio estive al museo del Motociclo

Tre domeniche per gli appassionati del settore motoristico delle due ruote d’epoca.

Nel mercatino, è possibile trovare moto e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate, foto, poster e modellismo. In estate è un’occasione per visitare il Museo Nazionale del Motociclo, il primo in Italia aperto al pubblico, dove si può ripercorrere la storia di questo fantastico mezzo a due ruote.

Ingresso gratuito al mercatino, 5€ per ingresso al Museo.

Orario: 9.30-12.30; 14.30-18.30 Ingresso: alla mostra scambio ingresso libero; visita al Museo a pagamento Info: www.museomotociclo.it

lunedì 16 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Terra incognita

Rassegna cinematografica Doc in Tour 2025

Un documentario di Enrico Masi. Terra Incognita è il luogo dove le energie creative dell’umanità e quelle sperimentali della scienza si uniscono, nell’ignoto spazio del futuro.

Orario: alle ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

ECCA 2025 – European Climate Change Adaptation Conference

Conferenza europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici organizzata dalla Commissione Europea con JPI Climate, a cui parteciperanno circa 600 fra esperti e scienziati. La conferenza è biennale e giunge per la prima volta in Italia, a Rimini.

Info: https://www.ecca2025.eu/

da lunedì 16 a venerdì 27 giugno 2025

Camp di Rimini, via Angherà, 22 – Rimini

Intelligenza Artificiale per Ragazze Digitali (AI4RD) – Summer Camp

Iniziativa, promossa da Ser.In.Ar. grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e ai fondi FSE, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e ART-ER. Anche quest’anno i camp si terranno presso i campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, offrendo alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini un’opportunità gratuita per avvicinarsi al mondo dell’informatica, con particolare attenzione alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 50 ore, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00, ed è strutturato con un approccio interattivo e collaborativo. Le partecipanti apprenderanno le basi della programmazione e dello sviluppo di App con elementi di IA, scoprendone le applicazioni in ambiti come sanità, industria e pubblica amministrazione.

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 Ingresso gratuito www.serinar.it/rd25

martedì 17 giugno 2025

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori e attività

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, promuovono la coordinazione e il piacere della scoperta. Il prossimo appuntamento:

martedì 17 giugno “Il giardino di sabbia” ore 17, per bambini/e 23-35 mesi, Sperimentare con i sensi, attraverso il fare. Iscrizioni da martedì 10 giugno

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

CENTO GIORNI IN FESTA

fino a inizio settembre 2025

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in Festa

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero

Tra gli appuntamenti:

Tutti i venerdì dal 13 giugno al 29 agosto 2025

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.sganassau.it

sabato 14 giugno 2025

via San Salvador (altezza bagno 64) – Rimini Torre Pedrera

East Coast Festival: raduno di auto e moto americane d’epoca a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Raduno di auto e moto americane d’epoca con partenza nel tardo pomeriggio per la sfilata delle ‘vecchie signore’ sul Lungomare di Torre Pedrera (altezza bagno 64), in direzione Rimini.

Motori, stand gastronomici, musica dal vivo e balli in perfetto stile rock ‘n’roll, per una giornata all’insegna del divertimento.

Orario: dalle 15 alle 21 Ingresso libero www.facebook.com/eastcoastfestivaltorrepedrera