Rimini: domani al “Neri” i biancorossi ospitano la Lucchese

Al “R. Neri” arriva, domani, la Lucchese. E’ quartultima in classifica, la squadra toscana, con 19 punti, 11 in meno dei biancorossi. E vengono da una settimana difficile, contrassegnata dalle polemiche per il cambio di proprietà. Si tratta, in ottica rossonera, di un match cruciale nella lotta alla salvezza.

L’allenatore del Rimini, Buscè, ha convocato i seguenti giocatori:

Portieri: 1 Vitali, 32 Ferretti, 91 Colombi

Difensori: 4 Bellodi, 8 Semeraro, 28 Longobardi, 30 De Vitis, 46 Cinquegrano.

Centrocampisti: 5 Fiorini, 10 Malagrida, 18 Conti, 21 Piccoli, 23 Megelaitis, 25 Lombardi, 33 Langella, 80 Garetto.

Attaccanti: 7 Chiarella, 11 Gagliano, 34 Ubaldi, 97 Parigi.