Rimini, dopo il superponte ancora una settimana di eventi

Un ponte d’oro ha segnato ufficialmente l’avvio della stagione turistica a Rimini, registrando un vero e proprio boom di presenze. Un vero e proprio Ferragosto in anticipo di due mesi e mezzo. La combinazione vincente dei grandi numeri di RiminiWellness (+32% di presenze sull’anno precedente), insieme alle condizioni meteo perfette, ai tanti eventi e alla voglia di mare e benessere ha portato in città decine di migliaia di visitatori dando il via all’estate e ad un mese di giugno che si preannuncia molto positivo. “Davvero un modo positivo di cominciare la stagione turistica più calda – è il commento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. E la dimostrazione di quanto Rimini, con i suoi servizi e le sue manifestazioni, continui a rimanere punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale”.

“L’occupazione alberghiera del ponte che ci siamo appena lasciati alle spalle ha superato il 90% – commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – segno di una domanda turistica vivace e trasversale. Molti hanno partecipato a RiminiWellness, ma altrettanti hanno scelto la Riviera per un soggiorno leisure, approfittando del ponte come primo assaggio d’estate. In forte crescita anche il turismo internazionale: gli uffici di informazione turistica segnalano una presenza significativa di stranieri, soprattutto da Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi e dai Paesi collegati direttamente con l’aeroporto di Rimini, come Regno Unito, Polonia e Lituania. Cresce anche l’interesse per le esperienze organizzate: tra le attività più richieste spiccano i city tour in tre lingue (tedesco, italiano e inglese), le degustazioni di vino, la colazione al Grand Hotel e le escursioni nell’entroterra. Bene anche le richieste di preventivi per soggiorni last minute e per le vacanze estive, segno che la stagione è partita con il piede giusto”.

Un ponte che tira la volata ad un mese di giugno che si preannuncia un mese molto interessante per il turismo riminese, segnato dalla fine della scuola e dall’inizio della Pentecoste, ricco di grandi eventi come la Notte Rosa, Ginnastica in festa, Biglietti agli amici e di importanti appuntamenti per il turismo business, grazie a un fitto calendario di congressi, convention aziendali, eventi medico-scientifici, sportivi e culturali ospitati al Palacongressi e alla Fiera di Rimini.

“Per citare solo alcuni degli eventi che si tengono a giugno – prosegue Visit Rimini: ACOI (congresso nazionale chirurghi ospedalieri italiani) partito proprio questo week end poi FEMCA (Federazione Energia Moda Chimica e Affini), AICPE (federazione la chirurgia plastica ed estetica, AFI (associazione farmaceutica industria), ECCA (European Climate Change Adaption Conference) al Palacongressi. Al quartiere fieristico invece sono attesi The Coach Experience e Ginnastica in Festa, a fine mese. Le prenotazioni per l’intero mese di giugno sono già oltre il 65%, con un picco in occasione della settimana di Pentecoste, da sempre apprezzata dai turisti tedeschi, che prende avvio da domenica 8 giugno”.

Sempre sul fronte dello sport, sabato 7 giugno allo Stadio Comunale Romeo Neri, si svolge il Trofeo Delfino, un torneo internazionale di calcio giovanile che vede la partecipazione di oltre 100 squadre provenienti da diversi paesi europei e che si concluderà con la cerimonia di premiazione allo stadio.

E gli eventi di questo avvio di giugno proseguono con importanti novità: il 6 giugno a Miramare, inaugura lo spazio dedicato alla fantasia e all’immaginazione con “This is Wonderland” un percorso narrativo immersivo ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che combina installazioni luminose, spettacoli dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematica.

Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 giugno, il porto di Rimini e le zone di Piazzale Boscovich accolgono Vele al Terzo Rimini, passato e presente della nostra marineria, una manifestazione che celebra la tradizione della marineria locale con le imbarcazioni storiche della Riviera Romagnola, protagoniste di visite guidate, laboratori e di una veleggiata aperta a tutti. Un’occasione unica per riscoprire usi e costumi dell’antica marineria in un contesto culturale e festoso.

Con l’arrivo dell’estate partono i Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, da non perdere i mercatini, che accompagnano i visitatori per tutta la stagione estiva.

Ecco tutti gli appuntamenti della prima settimana di giugno:

mercoledì 4 giugno 2025

Chiesa dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Progetto Bossi

76° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti d’organo

Anche per questa edizione la Sagra Musicale Malatestiana intende valorizzare il patrimonio organario del territorio riminese. Il primo appuntamento è dedicato al centenario della morte di Marco Enrico Bossi, con Andrea Macinanti organo, Leonardo Mariotto violino, Costanza Battistella violoncello ed Eugenia Siliberto soprano.

Ore 21.30 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

da giovedì 5 a sabato 6 giugno 2025

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – Rimini

The Coach Experience

Quarta edizione dell’evento dedicato ai tecnici del mondo del calcio, organizzato dall’Associazione italiana allenatori calcio. Un momento fatto d’incontri, confronti e scambio di idee che coinvolge alcuni tra i migliori allenatori nazionali e internazionali, oltre ad esperti accreditati, manager sportivi e aziendali. Il pubblico di appassionati del mondo del pallone potrà partecipare e vedere da vicino i top coach. L’accesso alla fiera è gratuito. L’accesso alla formazione professionale è invece a pagamento.

Info: www.coachexperience.it/index.php

6 giugno – 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m².

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

sabato 7 e domenica 8 giugno 2025

Rimini zona porto, Piazzale Boscovich e Marina di Rimini

Vele al Terzo Rimini, passato e presente della nostra marineria

Al porto di Rimini si possono ammirare le barche storiche della Riviera Romagnola con le loro coloratissime “Vele al Terzo”. Un’occasione in cui usi e costumi tradizionali dell’antica marineria locale rivivono in una manifestazione culturale rievocativa e rivolta a tutte le fasce di età, con visite guidate, laboratori e una veleggiata aperta a tutti. La navigazione con le ‘Vele al Terzo’ è stata riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Ravenna.

Info: www.facebook.com/velealterzorimini

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti). Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini. Le giornate del martedì, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. L’accesso al Cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14.

Ore 14 . Info:0541 704494 – 704496 http://fellinimuseum.it/

martedì 3 giugno 2025

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Senza Rossetto

Documentario di Silvana Profeta

In occasione dell’anniversario del primo voto delle donne italiane, viene proiettato il documentario “Senza rossetto”, un film di Silvana Profeta, da un progetto di Emanuela Mazzina e Silvana Profeta. Si tratta di una raccolta di testimonianze di donne, di provenienze sociali e comunità territoriali diverse, che andarono per la prima volta al voto nel 1946.

Ore 20.45 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Info: 0541 704494 (Cineteca) www.facebook.com/casadelledonnerimini/

martedì 3 e mercoledì 4 giugno 2025

Conservatorio “Maderna-Lettimi” Auditorium, via Cairoli, 44 – Rimini

M° Igor Roma, masterclass di pianoforte

Masterclass di pianoforte con il Maestro Igor Roma.

Info: 0541 1647843 www.madernalettimi.it/eventi/mdeg-igor-roma-masterclass-di-pianoforte

3 e 4 giugno 2025

Rimini, Palasport Flaminio

Manifestazione di danza inclusiva

Evento organizzato da PGS Rimini.

Info: www.pgsitalia.org

mercoledì 4 giugno 2025

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori e attività

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, promuovono la coordinazione e il piacere della scoperta. I prossimi appuntamenti:

mercoledì 4 giugno, ore 17, “Il giardino di sabbia”: Sperimentare con i sensi, attraverso il fare. Per bambini/e 11-22 mesi.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

giovedì 5 giugno 2025

Sala Manzoni, via IV Novembre 37 – Rimini

Il valore di esserci – Sfide educative, fiducia, incertezze: il ruolo degli adulti

Tante famiglie, una città – Mese delle Famiglie 2025

Nell’ambito dell’iniziativa Tante famiglie, una città – Mese delle Famiglie 2025, promossa dall’Amministrazione Comunale, torna a Rimini Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e autore tra i più autorevoli in Italia sui temi dell’educazione e della genitorialità. Attraverso un dialogo diretto con il pubblico, Alberto Pellai offre uno sguardo lucido e ispirante sulle fatiche e le possibilità dell’essere adulti responsabili, in grado di fare rete, costruire alleanze educative e custodire la speranza, anche nei momenti di maggiore difficoltà. L’intervento si propone di offrire spunti concreti per riscoprire il valore della presenza adulta e delle relazioni educative significative. L’iniziativa rientra in una più ampia programmazione che vede coinvolte associazioni, enti e servizi del territorio in una rete collaborativa volta a valorizzare la famiglia, la comunità e la solidarietà intergenerazionale.

Ore 20.45 Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

venerdì 6 giugno 2025

Conservatorio “Maderna-lettimi” (Auditorium) – Rimini

Donizetti e le donne emancipate – Don Pasquale

Classi di canto di Alda Caiello, Valeria Esposito e Giorgio Misseri. Classe di accompagnamento pianistico di Pia Zanca. Classe di Teoria e Tecnica dell’Interpretazione Scenica di Alfonso Antoniozzi. Testi di Valeria Esposito; messinscena di Alfonso Antoniozzi e Valeria Esposito.

Ore 17 Info: www.madernalettimi.it/eventi/donizetti-e-le-donne-emancipate-2

5, 6, 7, 8, 10, 11 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Aragoste a Manhattan

Versione originale inglese con sottotitoli italiani

Film drammatico di Alonso Ruizpalacios, con Rooney Mara, Oded Fehr, John Pyper Ferguson, Laura Gómez e James Waterston. Il film è proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano domenica 8 giugno alle ore 21. Nelle altre giornate il film è proposto in versione doppiata in italiano.

Orario: giovedì 5 giugno ore 21:00; venerdì 6 giugno ore 21:00; sabato 7 giugno ore 17:30 / 21:00

domenica 8 giugno ore 21:00* VOS; martedì 10 giugno ore 21:00; mercoledì 11 giugno ore 17:00 / 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 6 giugno 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Il Granchio Blu – Fritto misto di musica italiana!

I Naviganti (Max Betti alla chitarra, bandjo e voce; Stefano Muccioli alla chitarra e voce; Andrea Rossi al basso e voce; e Mauro Mussoni alle percussioni e voce) swingano e balcanizzano la migliore musica italiana, in puro spirito “da baracca”, per una serata dal divertimento assicurato. L’evento si svolge presso il palco SGR Live, Chiosco Il Casotto al Parco degli Artisti.

Ore 21.30 Info e prenotazioni: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini

da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025

Sedi varie, Rimini

Il Rotary per i giovani e le comunità

Associazione Rotary Distretto 2072 propone il XII Congresso Rotary 2072 intitolato “Il Rotary per i giovani e le comunità”. Il convegno si apre venerdì 6 giugno all’Arena Francesca da Rimini con il Concerto di Mondaino Young Orchestra. L’evento continua il 7 e 8 giugno tra il Teatro Galli e il Club Nautico.

Orario: venerdì 6 giugno: 18.15-20; sabato 7 giugno: 8.30-13 e 15-17.10; domenica 8 giugno: 8.30-13 www.rotary2072.org/rotary2072/

sabato 7 e domenica 8 giugno 2025

Stadio Comunale Romeo Neri, Piazzale del Popolo, 1 – Rimini

Trofeo Delfino

Torneo internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di oltre 100 squadre, provenienti da numerosi paesi di tutta Europa. Il torneo si disputa su diversi campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio Romeo Neri. L’evento è organizzato da A.C.Tropical Coriano in collaborazione con il Comune di Coriano e la Euro-Sportring.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-delfino

domenica 8 giugno 2025

Fermata Est (Luogo di partenza), (altezza bagno 50) – Rimini

XI Memorial Nevio Giannini

Manifestazione cicloturistica, giunta all’XI edizione, con partenza alla francese dalle ore 8.00.

Per partecipare alla cicloturistica è necessario compilare il form al seguente link: https://docs.google.com/forms/

Orario: partenza alle ore 8 Ingresso a pagamento su iscrizione Info: 0541 772917 www.uisp.it/rimini

lunedì 9 giugno 2025

Arena degli Agostiniani, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Sotto le stelle del jazz

L’ AB Rimini Big Band in Concerto diretta dal m° Renzo Angelini.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/bandacittadirimini

lunedì 9 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer

Rassegna cinematografica Doc in Tour 2025

Un documentario di Samuele Rossi. Una testimonianza preziosa e necessaria con materiali inediti sugli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer a 40 anni dalla morte.

Orario: alle ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

dal 10 giugno al 31 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR.

Info: www.facebook.com/GruppoSGR/

fino a inizio settembre 2025

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in Festa

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini.

Ingresso: libero Info: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

fino al 15 settembre 2025

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa

Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 11 settembre 2025

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 – dal 2 giugno al 15 settembre 2025

‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 – dal 30 maggio al 5 settembre 2025

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

2 giugno – 7 luglio e 4 agosto 2025

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – dal 3 giugno al 9 settembre 2025

Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – dal 29 maggio all’11 settembre 2025

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 13 giugno al 5 settembre 2025

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

parco Laureti

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 – dal 6 luglio al 10 settembre 2025

Rivazzurra:

Mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

dal bagno 118 al 128

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 – dal 9 giugno all’8 settembre 2025 – 31 maggio, 1 e 2 giugno 2025

Mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

dal bagno 107 al 111

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 dal 3 giugno all’11 settembre 2025

Mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

dal bagno 118 al 128.

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 4 giugno al 12 settembre 2025

Bellariva:

Mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

parco del mare bagno 88-94

Ogni domenica dalle 17 alle 24 – dal 6 giugno al 31 agosto 2025

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 – dal 3 giugno al 9 settembre 2025

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dal 5 giugno all’11 settembre 2025

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 – dal 9 giugno al 1° settembre 2025

Info: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)

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