Rimini, due riconoscimenti in un giorno per Sgr: Premio Felix e Credit Reputation Award

Sgr fa incetta di riconoscimenti. Infatti, sono arrivati due premi in un giorno per l’azienda riminese che, dal 1956, opera sul mercato della fornitura ed efficienza delle energie servendo oltre 410.000 cittadini in 4.650 comuni italiani e impiega più di 1000 persone con un fatturato consolidato di circa un miliardo di euro.

Il Museo Ferrari di Maranello ha ospitato la cerimonia di consegna del 62° Premio Industria Felix – Il Nord Est che compete, riservato alle imprese più competitive di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Il Gruppo SGR è stato premiato per suoi risultati di bilancio, emersi dalla comparazione oggettiva su un totale di circa 700mila bilanci.

“La qualità dei bilanci è un fondamentale segno distintivo delle imprese – spiega Demis Diotallevi, ceo del Gruppo SGR che ha ritirato il premio – tanto più per quelle che come noi forniscono energie e sono attori del processo di efficientamento energetico. L’Italia viaggia più veloce se le imprese agiscono con i valori che il premio Felix individua scrutando una mole enorme di bilanci”.

Il Premio Industria Felix 2025 riconosciuto da un comitato scientifico coordinato a livello nazionale dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli.

Al riconoscimento, SGR ha visto aggiungersi un altro prezioso premio, l’Alta Onorificenza di Bilancio con la seguente motivazione: Tra le migliori imprese dei settori energia e utility per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Emilia-Romagna.

Nella stessa giornata, a Milano, il Gruppo SGR ha ricevuto il riconoscimento ‘Impresa Top per puntualità verso il sistema bancario 2024’, il Credit Reputation Award, giunto alla quarta edizione.

“Il premio – commenta Guido Mecozzi, cfo del Gruppo SGR che ha ritirato il CR Award – individua le imprese capaci di coniugare affidabilità finanziaria con scelte strategiche e un approccio consapevole, affermandosi come esempi di eccellenza nella fiducia bancaria e nella sostenibilità economica”.

Si tratta di un encomio attribuito alle Imprese che sanno distinguersi per la puntualità nei confronti delle banche e consente l’appartenenza ad un club esclusivo di imprese virtuose nel quale confrontarsi e fare business. Il riconoscimento viene attribuito analizzando i dati di Banca d’Italia forniti dalle imprese ed elaborati da un modello di ScoringCR rispettoso dei benchmark di mercato, come richiedono gli studi della Banca d’Italia per la valutazione del merito di credito delle imprese.

(Nell’immagine di apertura il ceo del Gruppo Sgr, Demis Diotallevi)