Rimini, due visite guidate al cimitero monumentale per ricordare i cittadini illustri

Luoghi della memoria, del silenzio e della preghiera, i cimiteri monumentali sono anche suggestivi musei all’aperto, grazie alle sculture a decoro delle sepolture e alle edicole gentilizie dagli stili architettonici più disparati. Con l’avvicinarsi delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, il Comune di Rimini offre a tutti i cittadini la possibilità di partecipare all’iniziativa “Arte e Storia nella Città del Silenzio”, due visite guidate – domenica 27 ottobre e venerdì 1 novembre – condotte dalla storica dell’arte Michela Cesarini (partecipazione gratuita su prenotazione) per omaggiare e ricordare cittadini riminesi che si sono distinte nel campo della ricerca storica e in quello della politica, della letteratura e in quello della medicina, della religione, dell’industria e delle arti.

Fin dall’Ottocento, quando vennero istituiti in epoca napoleonica, furono in tutta Europa meta di letterati e cultori di belle arti, per il fascino dei monumenti sepolcrali e per le illustri personalità tumulate. Nel cimitero monumentale di Rimini non è raro imbattersi in turisti che omaggiano la tomba di Federico Fellini, collocata proprio all’ingresso dello storico edificio, consacrato nel 1813. Percorrendo il cimitero, dal famedio d’ingresso ai campi centrali, è possibile un incontro suggestivo con l’arte dei secoli scorsi e i personaggi che hanno segnato la storia locale nell’Ottocento e nel Novecento. Don Oreste Benzi, René Gruau, Sergio Zavoli, Lorenzo Cagnoni, Amedeo Montemaggi, Margherita Zoebeli, Marco Pesaresi, Carlo Tonini, Amintore Galli, Pietro Palloni, Nicola Ghetti e Domenico Francolini sono i nomi più celebri dei personaggi di cui si parlerà nel corso della visita guidata, che metterà in luce anche l’opera degli artisti che ne hanno eternato la memoria grazie alla progettazione delle strutture architettoniche ed alla realizzazione delle decorazioni: i riminesi Giuseppe Maioli, Filogenio Fabbri, Adriano Militi, Elio Morri ed anche artisti forestieri.

Incontro davanti all’ingresso (famedio) alle ore 10.00. La partecipazione alla visita è gratuita ma occorre la prenotazione telefonica allo 0541.793803 (ore 8.00-12.00), 333.7352877 o scrivendo una email a cimiteri.comunali@comune.rimini.it

Le funzioni religiose dal 1 al 9 novembre presso la Chiesa all’interno del cimitero civico.

Nella giornata di Ognissanti, venerdì 1° novembre alle 15, presso la Chiesa dedicata a San Francesco all’interno del Civico Cimitero sarà celebrata la Santa Messa dal Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Nella giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, sabato 2 novembre alle 15 la Santa Messa sarà celebrata dal vicario don Maurizio Fabbri, mentre domenica 3 novembre la Santa Messa verrà celebrata alle 9, 11 e 15:30. Dal 4 al 9 novembre (Ottavario dei Morti) la Santa Messa sarà celebrata tutti i giorni alle o 15:30 preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 15.