Rimini e la resa al brutto

Sono abbastanza d’accordo con quanto dice Maurizio Melucci sul tema dell’Anfiteatro, nel suo ultimo domenicale.

Infatti c’è un tema che più di ogni altro misura il livello di una città: la bellezza.

Non quella superficiale, da cartolina o da brochure turistica, ma quella profonda, costruita nel tempo attraverso scelte urbanistiche, culturali, artistiche. La bellezza come visione condivisa, come responsabilità collettiva.

Ecco: a Rimini questo tema è stato progressivamente rimosso. Non solo trascurato: mistificato.

Sostituito da un’estetica povera, spesso volgare, quasi sempre priva di qualsiasi profondità culturale.

Il caso emblematico del centro storico

Basta guardare ciò che accade attorno al Castel Sismondo. I mattoncini rosa delle aiuole — anche ammesso che siano stati imposti dalla Soprintendenza — rappresentano perfettamente il problema.

Perché una città matura discute, argomenta, contesta, propone alternative.

Rimini no.

Rimini subisce. O peggio: accetta senza dibattito.

Il risultato è uno spazio che dovrebbe essere identitario e simbolico e che invece appare banalizzato, privo di forza, incapace di trasmettere senso.

Non è solo una questione estetica. È una questione culturale.

Il trionfo del brutto

Negli ultimi anni si è affermato un modello decisionale inquietante: piccoli circoli ristretti che propongono soluzioni autoreferenziali, spesso senza visione, senza confronto, senza alcun processo creativo condiviso.

E ciò che ne deriva è sotto gli occhi di tutti.

Tre lamiere fuse e spacciate come simboli identitari della città, nel progetto Rimini città dei tre imperatori.

Rinoceronti davanti al museo e in giro per l’Italia, copie scenografica senza anima né necessità.

Un delfino trasformato in plastica decorativa, pseudo simbolo di una nuova opera pubblica e caricatura di un’opera grafica di ben altra qualità.

Una statua di Marco Pantani fuori scala, fuori contesto, incomprensibile nel linguaggio.

Non è una sequenza casuale, e molte altre si potrebbero aggiungere.

È un sistema.

Un sistema che produce oggetti invece che significati. Che confonde l’installazione con l’arte, la replica con la creazione, la decorazione con la cultura.

Un sistema incapace di creare linguaggi, opere, fatti nuovi e contemporanei e che ama rifugiarsi nel comodo passato anche se imbruttito e volgarizzato.

Disneyland de noantri

Il risultato complessivo è una città che scivola verso una forma di parco tematico, bruttino e inconsapevole.

Una Disneyland de noantri, dove ogni intervento cerca di essere attrattivo senza esserlo davvero, iconico senza avere alcuna autenticità.

In questo quadro, anche il Fellini Museum rischia di diventare un contenitore circondato da elementi deboli, incapaci di costruire un sistema culturale coerente.

La bellezza, quella vera, richiede rigore, studio, confronto, conflitto persino.

Qui, invece, domina la semplificazione.

Il paradosso dell’anfiteatro

La vicenda dell’anfiteatro romano è forse la più emblematica.

Mentre lo IUAV Università di Venezia, con convegni e mostre internazionali, riconosce e propone il valore architettonico del villaggio CEIS come esperienza architettonica unica al mondo da preservare e valorizzare appunto per il suo unicum, a Rimini si discute se ricostruire com’era e dov’era un manufatto di cui non esistono basi documentali sufficienti. Non si tiene conto che dentro quel villaggio ha abitato e lavorato una delle più grandi pedagogiste (nei fatti) dell’intero ‘900, Margherita Zoebeli. e non si comprende come quell’abitazione non sia ancora stata inserita nello speciale elenco delle case illustri preservate tra i beni culturali dell’Emilia Romagna.

Disegni? Rilievi? Fonti attendibili e utili per la ricostruzione?

Semplice: non esistono.

Il rischio è evidente: trasformare la storia in scenografia, la memoria in simulazione.

Ancora una volta: una scorciatoia.

Ancora una volta: una resa culturale.

Una città senza bussola

Questa deriva estetica non è un fatto marginale. È il riflesso di una crisi più profonda.

Lo confermano anche le recentissime analisi realizzate dall’istituto di ricerche Marketing Italia: nella nuova geografia del turismo, fatta di qualità della vita, benessere, paesaggio e identità, nessuna località romagnola, di costa o dell’entroterra, compare tra le mete più desiderate.

Nessuna.

Un dato che dovrebbe bastare, da solo, ad aprire una riflessione radicale.

E invece si continua a discutere di dettagli insignificanti, a proporre soluzioni deboli, a evitare qualsiasi confronto serio.

Il silenzio del dibattito

A Rimini manca una cosa fondamentale: il dibattito.

Non esistono veri processi partecipativi. Non esiste un confronto aperto tra visioni diverse. Non esiste una costruzione collettiva delle scelte.

Chi governa decide. Chi si oppone critica. Ma entrambi, troppo spesso, restano dentro lo stesso perimetro culturale: modesto, ridotto, autoreferenziale.

La città non è coinvolta. I cittadini non sono chiamati a pensare.

E senza pensiero, non c’è bellezza possibile.

Un’occasione da non perdere

Tra non molto si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco.

Sarebbe questo il momento per una svolta.

Perché le forze politiche non s’impegnano nell’organizzare una grande convenzione pubblica? Un luogo aperto di analisi, confronto, proposta? Un processo capace di coinvolgere cittadini, professionisti, studiosi, artisti, uomini e donne di cultura, operatori?

Il futuro degli strumenti urbanistici, della pianificazione, dell’economia turistica passa da qui.

Dalla capacità di immaginare una città diversa.

Chi avrà il coraggio?

La domanda resta sospesa.

Chi avrà il coraggio di promuovere un percorso di questo tipo?

Chi saprà rompere la comodità garantita delle piccole rendite, delle idee facili, delle scorciatoie estetiche?

Chi saprà dire che la bellezza non è un optional, ma una necessità?

Perché il rischio è ormai evidente.

Rimini non sta solo perdendo attrattività turistica.

Sta perdendo se stessa.

E mentre il mondo, gli stili di vita, le aspirazioni corrono verso qualità, sostenibilità, identità, qui si resta fermi a discutere di dettagli insignificanti, a proporre oggetti inutili, a riempire spazi senza costruire senso.

È la resa allo strapaese.

E allora, ancora una volta, bisogna dirlo senza attenuanti.

Rimini rischia di diventare un enorme, brutto strapaese.

Uno spazio dove la mediocrità si autoalimenta, dove ogni piccolo potere, e chi aspira a sostituirlo, propone la propria idea ridotta, modesta, talvolta persino volgare, elevandola a soluzione.

Uno spazio dove la bellezza è sostituita dal facile, dal replicabile, dal banale.

Gli gnomi da giardino — metaforici e non — diventano la scorciatoia perfetta: semplici, immediati, rassicuranti.

E profondamente sbagliati.

Se non si rompe questo schema, se non si restituisce centralità alla cultura, al confronto, alla qualità, il destino è segnato.

Non una città europea.

Non una destinazione contemporanea.

Ma uno strapaese più grande. Una città tutta plastica, per la propria incapacità a sedimentare e storicizzare il proprio volto pubblico e la propria essenza (provate a cercare un negozio, un locale pubblico che abbia arredi e configurazione più vecchia di trent’anni), e metano per la qualità dell’ambiente.

Insomma, definitivamente irrilevante.

Maurizio M. Taormina