Rimini, elezioni direttivo Gruppo Terziario Donna: Giovanna Giusto riconfermata presidente

Giovanna Giusto riconfermata alla presidenza del Gruppo Terziario Donna della provincia di Rimini. Nel segno della continuità anche il consiglio direttivo, composto da 7 consigliere: alle confermate Maria Cimino, Giovanna Giusto, Lara Muratori, Michela Pini e Cinzia Vicario si aggiungono Barbara Iperti e Nicoletta Moretti.

“Con grande entusiasmo, sono lieta di annunciare il nuovo Direttivo del Gruppo Terziario Donna – commenta la presidente –. Sono felice di poter riprendere insieme al Gruppo il lavoro che stiamo portando avanti da quattro anni: siamo partite da zero e abbiamo raggiunto tanti obiettivi attraverso incontri istituzionali, progetti legati alla formazione e a percorsi di crescita personale e professionale, con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie, fino all’intelligenza artificiale. Questo momento segna un importante passo avanti per il nostro Gruppo, con l’obiettivo di continuare a promuovere l’empowerment femminile nel mondo del lavoro e della professionalità. Il nuovo Direttivo si impegnerà a rafforzare i legami tra le professioniste del settore, a creare opportunità di networking e crescita professionale, e a valorizzare l’inclusività e la parità di genere in ogni ambito lavorativo. Il Gruppo Terziario Donna è un punto di riferimento fondamentale per tutte le professioniste che desiderano confrontarsi, crescere insieme e promuovere una cultura inclusiva nel mondo del lavoro. Invitiamo tutti i membri e le interessate a partecipare ai prossimi eventi ed iniziative. Siamo entusiaste di questa nuova fase e siamo certe che, con il supporto e la partecipazione attiva di tutte, raggiungeremo nuovi traguardi di successo. Per maggiori informazioni, restate aggiornate sui nostri canali ufficiali” – conclude Giusto.