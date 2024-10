Rimini FC così in campo ad Arezzo

Il Rimini si prepara alla trasferta in Toscana, dove domenica affronterà l’Arezzo dell’ex allenatore biancorosso, Emanuele Troise. Il match, con calcio d’inizio fissato dormsni per le 17:30, sarà una sfida importante per i romagnoli, reduci dalla sconfitta interna contro la Spal, che ha interrotto una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi.

L’Arezzo, che ha 15 punti in classifica e si trova 4 lunghezze sopra il Rimini, arriva alla partita forte di una vittoria esterna per 2-0 contro la Torres a Sassari. Storicamente, il Rimini ha avuto poche gioie nelle trasferte ad Arezzo: nei 18 precedenti incontri, i biancorossi hanno conquistato la vittoria solo una volta.

LISTA CONVOCATI AREZZO – RIMINI FC

Portieri: 1 Vitali, 32 Ferretti, 91 Colombi

Difensori: 2 Brisku, 3 Falbo, 6 Gorelli, 8 Semeraro, 28 Longobardi, 46 Cinquegrano, 98 Lepri.

Centrocampisti: 5 Fiorini, 21 Piccoli, 23 Megelaitis, 25 Lombardi, 33 Langella, 80 Garetto.

Attaccanti: 9 Cernigoi, 20 Accursi, 29 Dobrev, 34 Ubaldi, 97 Parigi.