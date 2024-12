Rimini, gli eventi in vista dell’Immacolata: il calendario completo

Si annuncia un ottimo fine settimana dell’Immacolata quello che attende Rimini il prossimo weekend. Le richieste di informazioni agli uffici Iat della città si stanno intensificando, mentre già da tempo sono confermate le prenotazioni alberghiere dal 5 dicembre legate ai tre importanti appuntamenti in programma a Rimini fra Fiera e Palacongressi che fanno registrare oltre il 60 per cento di riempimento negli hotel aperti – un dato leggermente migliore a quello dello scorso anno quando l’8 dicembre cadeva di venerdì consentendo di pianificare il ponte – e che porteranno migliaia di presenze a Rimini fra l’evento di Comunione e Liberazione, la 48ma Conferenza Nazionale degli Animatori di Rinnovamento nello Spirito e la Winter Edition di Ginnastica in Festa con quattro giorni di gare, esibizioni e attività per tutti, che si svolge dal 5 all’8 dicembre alla Fiera. Alto il numero di richieste soprattutto per i 3 stelle da giovedì a domenica, mentre stanno arrivando e si intensificheranno a ridosso del weekend anche le prenotazioni per i quattro stelle per il sabato sera. Ad accogliere gli ospiti una città illuminata a festa e con la sua ricca offerta di tour e di occasioni per entrare in pieno clima natalizio fra presepi, villaggi del Natale e pista di ghiaccio.

Tante anche le iniziative per i bambini, con i laboratori al Palazzo del Fulgor, in Biblioteca, al Museo della Città e al Museo degli Sguardi. E poi ancora i villaggi di Babbo Natale e i tendoni delle feste con tombole per tutte le età a cura dei Comitati turistici. Non mancano le iniziative benefiche come Borgo Solidale che anima il caratteristico Borgo di san Giuliano con gli stand del volontariato riminese, animazioni musicali ed artisti di strada (8 dicembre). Mentre i cori natalizi riempiono il Santuario delle Grazie e la Chiesa di Santa Chiara. Sempre nel clima delle feste la Camminata e Cicloturistica di Babbo Natale organizzata dal Comitato Territoriale UISP Rimini, in collaborazione con la ASD fun Bike, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dedicata al running è La 19^ Classica d’Inverno “Legend Race”, che si corre su percorsi misti competitivi e non, sempre nel giorno dell’Immacolata.

Giovedì 5 dicembre il teatro Galli ospita Roberto Mercadini con La bellezza delle parole, storie che parlano del parlarsi. Sempre al teatro Galli sabato 7 dicembre è protagonista la danza con Rimini a passi di danza, Swan Lake, un progetto speciale che vede giovani allievi e allieve delle scuole di Rimini in un’esibizione finale aperta al pubblico.

Il cinema è protagonista anche dal 3 all’8 dicembre tra la Cineteca e il Palazzo del Fulgor con Amarcort Film Festival, il Festival del cinema breve dedicato a Fellini, con proiezioni, incontri con registi e autori, spettacoli e premi, come il Premio “Un Felliniano nel mondo” conferito quest’anno alla casa editrice Diogenes di Zurigo e alla Fondazione Fellini per il cinema di Sion.

Lunedì 9 dicembre, nell’ambito della rassegna Anticorpi. La cultura contro le mafie, al Teatro Galli si tiene la presentazione del libro ‘Come nascono le storie. Il mio viaggio nell’arte di raccontare’ di Pablo Trincia, in un dialogo tra scrittori, con Lorenza Ghinelli.

Dal 9 al 15 dicembre torna il Festival Luoghi dell’Anima, organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra che mira a valorizzare le opere cinematografiche in cui l’ambientazione è protagonista, nell’osmosi tra territorio, memoria, immaginazione e racconto. A Rimini evento di apertura al Cinema Fulgor il 9 dicembre, dedicata al ricordo di Andrea Purgatori insieme a Edoardo Purgatori, Marco Tullio Giordana, Lorenzo Scurati, Laura Delli Colli e Steve Della Casa. Nelle stesse date e integrato nel calendario de ‘I Luoghi dell’Anima’, viene riproposto anche l’Oscar della Vetrina 2024, il Concorso delle vetrine natalizie più belle, a tema cinematografico, che possono essere votate da tutti i visitatori.

Dal 10 al 12 dicembre sul palcoscenico del Galli arriva Silvio Orlando con lo spettacolo Ciarlatani, di Pablo Remón, un testo in cui la finzione del mondo dello spettacolo diventa strumento per indagare le fragilità della realtà.

Per la rassegna Donne Coraggio, mercoledì 4 dicembre il Teatro Galli ospita Eleutheria. Dodici voci di donne per l’eliminazione della violenza di genere, per un concerto dedicato a Laura Benvenuti.

IN EVIDENZA

martedì 3 dicembre 2024

Rimini, Teatro Galli

Stagione teatrale 2024/2025 – Turno D – Altri percorsi

Tragùdia. Il canto di Edipo

Uno spettacolo di Alessandro Serra, liberamente ispirato alle opere di Sofocle e ai racconti del mito

Produzione Sardegna Teatro, Teatro Bellini, Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Due Parma, in collaborazione con Compagnia Teatropersona, I Teatri di Reggio Emilia

Spettacolo in lingua grecanica con sovratitoli in italiano.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.teatrogalli.it

3 – 8 dicembre 2024

Rimini centro storico, Cineteca e Palazzo del Fulgor

Amarcort Film Festival

Festival del cinema breve dedicato a Fellini

Una settimana di proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti nelle 11 sezioni previste dal concorso riminese di corti, dedicato a Federico Fellini, dal titolo Il Giro del Mondo in 80 Corti, che dal 2008 ottiene sempre più successo di pubblico e numeri importanti per quanto riguarda le opere pervenute, con cortometraggi di grande qualità, e con attori noti al grande pubblico, provenienti da ogni parte del mondo. Come di consueto anche questa nuova edizione di Amarcort Film Festival si preannuncia ricca di proiezioni, incontri con registi e autori, e premi. Verranno conferiti il Premio “Un Felliniano nel mondo” a uno storico amico e collaboratore di Fellini (venerdì 6 dicembre al Cinema Fulgor ore 21) e il premio “Burdlaz”, istituito nel 2022 e rivolto a giovani registi esordienti autori di lungometraggi ispirati al cinema felliniano, selezionati durante le serate di proiezione svoltesi durante l’arco dell’anno: Primi Ciak – Premio Burdlaz. Ingresso libero. Info: www.amarcort.it

mercoledì 4 dicembre 2024

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour 22

“Donne coraggio!”

Eleutheria. Dodici voci di donne per l’eliminazione della violenza di genere

Concerto dedicato a Laura Benvenuti. A cura della casa delle Donne. Uno spettacolo dove dodici cantanti riminesi ripercorreranno con brani propri e alcuni arrangiamenti particolari di canzoni già note i temi legati al mondo della donna e della violenza di genere. Arrangiamenti Marco Capicchioni. Direzione artistica Andrea Felli.

Ore 21. Ingresso libero con prenotazione su www.biglietteria.comune.rimini.it Info: 0541793811

giovedì 5 dicembre 2024

Rimini, Teatro Galli

Stagione teatrale 2024/2025 – Fuori abbonamento

Roberto Mercadini, La bellezza delle parole

Storie che parlano del parlarsi.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.teatrogalli.it

da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 2024

Fiera di Rimini, Ingresso Sud: Via Emilia, 155

Ginnastica in Festa Rimini 2024 Winter Edition

Ginnastica in Festa Rimini 2024 Winter Edition è una manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale. L’ evento è organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. Considerato uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana, l’evento propone quattro giorni di gare, esibizioni e attività per tutti. Orari: dalle 08.00 alle 13.00 – dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso a pagamento

Info: www.ginnasticainfestarimini.it

sabato 7 dicembre 2024

Rimini, Teatro Galli

Stagione teatrale 2024/2025 – Danza

Rimini a passi di danza

Swan Lake

regia Arturo Cannistrà

Un progetto speciale di danza che vede protagonisti giovani allievi e allieve delle scuole di Rimini in un’esibizione finale aperta al pubblico. A essere coinvolte 10 scuole di danza e più di 100 allievi. Lo spettacolo, che nasce da una rilettura di uno dei capolavori del balletto classico scritto musicalmente da Čajkovskij, Il lago dei Cigni, tenendo in gran parte la partitura originale e affiancandole arrangiamenti più contemporanei, trasporterà il mito del danzatore-cigno nel contesto della società attuale con al centro le problematiche del nostro tempo. Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.teatrogalli.it

da lunedì 9 a domenica 15 dicembre 2024

Rimini centro storico, Cineteca, Cinema e Palazzo del Fulgor

Festival Luoghi dell’Anima

Quinta edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra. Il festival ideato dal compositore Andrea Guerra per onorare la figura del padre Tonino e i luoghi da lui più amati, prevede una settimana di cinema tra proiezioni, libri e tanti ospiti fin dall’evento di apertura, il 9 dicembre al cinema Fulgor con una serata per Andrea Purgatori con Marco Tullio Giordana, Edoardo Purgatori, Lorenzo Scurati, Laura Delli Colli. Saranno come sempre, i luoghi dove Tonino ha vissuto, Santarcangelo e Pennabilli insieme a Rimini, ad ospitare le giornate del festival. Info: www.luoghidellanima.it

lunedì 9 dicembre 2024

Rimini, Teatro Galli

‘Come nascono le storie. Il mio viaggio nell’arte di raccontare’ di Pablo Trincia

Anticorpi. La cultura contro le mafie

Pablo Trincia a Rimini per presentare il suo ultimo libro, in un dialogo tra scrittori, con Lorenza Ghinelli, scrittrice e docente di tecniche della narrazione alla Scuola Holden di Torino per ragionare su come le narrazioni possano influenzare la lettura dei fenomeni, per scoprire i segreti del mestiere di storyteller, e il suo rapporto con la società, e per riflette-re sul potere delle parole, in un evento unico.

Ore 21. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria solo on-line attraverso il canale di biglietteria del Teatro Galli, https://biglietteria.comune.rimini.it

martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre 2024

Rimini, Teatro Galli

Stagione teatrale 2024/2025 – turni ABC

Silvio Orlando: Ciarlatani

di Pablo Remón

produzione Cardellino srl in coproduzione con Spoleto Festival dei Due Mondi – Teatro di Roma / Teatro Nazionale. Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.teatrogalli.it

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



martedì 3, 10 dicembre 2024

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor.

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario ‘La verità della menzogna’, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati.

Ore 16. Ingresso gratuito dalle ore 14. Info: www.fellinimuseum.it/cinemino

lunedì 2 dicembre 2024

Laboratorio Aperto, via Cavalieri, 22 – Rimini

Eco-bugie

L’associazione Futuro Verde APS propone approfondimenti sui risvolti sociali, economici e letterari che la crisi ambientale produce nella società, e lo fa incontrando e interrogando autori, esperti e attivisti.

Ultimo appuntamento il 2 dicembre con Le eco-bugie sull’auto elettrica insieme al ricercatore Leonardo Setti. Ore 20.45 Ingresso libero Info: www.facebook.com/futuroverdeaps

lunedì 2 dicembre 2024

Cinema Settebello, via Roma, 70 – Rimini

Natale fuori orario

Regia di Gianfranco Firriolo. Vinicio Capossela celebra uno storico locale, tra episodi fantasiosi e strampalati. A metà tra road movie e film-concerto, documentario musicale e baracconata fra amici, un prodotto atipico, sgangherato e vitale come del resto l’immaginario musicale e narrativo del suo autore e protagonista. Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/settebellorimini

martedì 3 dicembre 2024

Rimini, Cinema Teatro Tiberio

Sting Like a Bee

Rassegna FICE Riusciranno i nostri eroi

Un film di Leone Balduzzi, ospite in sala alle ore 21 per incontrare il pubblico dopo la visione del film. Libero e scanzonato, poetico e divertente, ma anche ritratto intimo e sincero di una comunità attraverso lo sguardo degli adolescenti, Sting Like a Bee è un coming of age su tre ruote, e nello stesso tempo un laboratorio di cinema.

Orario: alle ore 18.45 e 21 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it

3 e 17 dicembre 2024

Cinema Fulgor, C.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Aperitivo e Cortometraggi

In occasione dei festeggiamenti per l’anniversario dei 110° della nascita del Cinema Fulgor di Rimini, arriva l’Aperitivo corto, un’esperienza cinematografica, dove il fascino del grande schermo incontra la magia dei cortometraggi. Martedì 3 dicembre è la volta dei seguenti film: Diritto di voto, Pizza Boy e l’Acquario, di Gianluca Zonta; mentre martedì 17 dicembre sono proiettati i film: Chello’ncuollo, La roba e Gas station di Olga Torrico. Ospiti in sala i registi.

Orario: dalle 19.00 alle 20.30. Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

martedì 3 dicembre 2024

Centro per le famiglie, piazzetta Dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Le parole che aggiustano

Educare verbo plurale

Approfondimento bibliografico con Alice Bigli, pedagogista e esperta di letteratura e Desirée Monciardini counselor familiare, insieme per una serata dal titolo ‘Le parole che aggiustano- I libri da chiedere a Babbo Natale, per continuare ad essere genitori (sufficientemente) buoni anche quando le cose si fanno difficili’, in cui viene presentata una selezione di libri che aiutano a comprendere l’universo emotivo che si attiva di fronte alle diverse emozioni. A cura del Centro per le Famiglie.

Ore 20.45. Ingresso libero. Info: centrofamiglie@comune.rimini.it

giovedì 5 dicembre 2024

Cinema Teatro Tiberio, Rimini via San Giuliano 16

La guèra

Teatro di guerra. Spettacoli per l’80° Anniversario della Liberazione di Rimini nei versi di Nino Pedretti, Giuliana Rocchi, Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Gianni Fucci, Lorenzo Scarponi, Annalisa Teodorani

con Attilia ‘Tilla’ Pagliarani e Lorenzo Scarponi. Progetto di Fabio Bruschi, Lorenzo Scarponi, Annalisa Teodorani

produzione ANPI Santarcangelo e Lingue di confine

Ore 21. Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili Info: 0541.704486

venerdì 6 dicembre 2024

Santuario delle Grazie -Via delle Grazie,10 Rimini – Covignano

Cori sotto l’Albero: O Virgo Splendens

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO per il Capodanno più lungo del mondo

L’Ensemble Vocale Canòpea presenta canti mariani e musiche strumentali tra il Medioevo e la Contemporaneità, cona voce solista, clavisimbalum, flauti dolci, villa, viola da gamba, salterio e percussioni.

Ore 21. Ingresso a offerta libera. Info: rimini@aerco.emr.it

domenica 8 dicembre 2024

Rimini, Chiesa di S. Chiara

Concerto di Natale

Come da tradizione il Coro Galli offre alla cittadinanza il Concerto di Natale. Appuntamento alla Chiesa di S. Chiara a Rimini alle ore 20,30 con musiche di Bach, Vivaldi, Haendel, Verdi, Fauré, Vavilov, Casals e altri. Info: www.facebook.com/corolirico.gallirimini/

domenica 8 dicembre 2024

Augeo Art space – Corso d’Augusto 217 – Rimini centro storico

Fulgor OFF

Alessia Obino Trio

Apertura alle ore 16.30, inizio concerti alle ore 17.30

Per info rivolgersi direttamente alla cassa del Cinema Fulgor oppure contattare: riminijazzclub@gmail.com

domenica 8 dicembre 2024

Vergiano di Rimini, ritrovo al Parco degli artisti – Via Marecchiese 387

Camminata e Cicloturistica Babbo Natale 2024

5° edizione dei Camminatori sulle strade riminesi e 16^ edizione della Cicloturistica dei Babbo Natale per Stradisti e MTB. Il percorso in bicicletta prevede un passaggio nel centro storico di Rimini per poi proseguire sul Lungomare procedendo verso Bellaria e Santarcangelo, quindi rientrare a Vergiano. Lungo un percorso diverso a Rimini, si potrà partecipare a una camminata di 8 km.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Rimini, in collaborazione con la ASD fun Bike.

Iscrizione 5 €. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione La prima coccola a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. Partenza in gruppo alle ore 9:30. Info: 0541 772917 348 7005720 – patrizio.p@groupitalia.eu

domenica 8 dicembre 2024

Rimini, FIR (Forniture Idrauliche Romagnole) via Aida 21 – zona Padulli

La 19^ Classica d’Inverno “Legend Race”

Evento sportivo della Festa dell’Immacolata Concezione dedicato al running. Si corre la competitiva su un percorso misto collinare di km 14,3, la non competitiva su un tracciato pianeggiante di km 8,5 e la Family di km 14,3 e 8,5 aperta a tutti.

Orario: ritrovo ore 8.00; partenza ore 9.30. Info: 328.4659162 www.goldenclubrimini.it

lunedì 9 dicembre 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Un paese di resistenza

Rassegna ACEC Emilia-Romagna Intrecci 2024. Film di Shu Aiello e Catherine Catella. Mimmo Lucano, accogliendo i primi 200 migranti giunti sulle vicine coste della Calabria ha fato il via ad un modello di integrazione che ha rivitalizzato strutture del paese ormai improduttive. Qualcuno però non apprezzava il modello e, denunciandolo con l’accusa di diversi reati, ha interrotto l’attività costringendo di fatto molti dei nuovi arrivati e ormai integrati ad andarsene. Il documentario segue tutta la vicenda illustrando motivazioni ed accuse.

Ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

9 – 15 dicembre 2024

Rimini – Santarcangelo

‘Natale nei Luoghi dell’anima – Oscar della Vetrina 2024’

Quest’anno l’iniziativa che premia le vetrine più belle si amplia coinvolgendo entrambi i Comuni di Rimini e Santarcangelo, grazie al supporto di Città Viva e alla sua integrazione nel calendario de I Luoghi dell’Anima di Andrea Guerra. Le vetrine proporranno un allestimento a tema cinematografico e i vincitori, che potranno essere votati sui social delle due associazioni, saranno selezionati in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi e decretati il 20 dicembre. A cura di Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi. Ecco dove votare: www.instagram.com/cittavivasantarcangelo/ – www.instagram.com/zeintadiborg/

martedì 10 dicembre 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema: Cenerentola

In diretta da Royal Opera House di Londra

Il Royal Ballet propone la Cenerentola con la coreografia di Frederick Ashton, coreografo fondatore del Royal Ballet. In coproduzione con il National Ballet of Canada. Orchestra della Royal Opera House.

Ore 20.15. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

INIZIATIVE PER BAMBINI E NON SOLO



fino al 19 gennaio 2025

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Laboratori per bambini

Fotomaratone e una città in scena

Al Fellini Museum tutti i fine settimana Laboratori per bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni, tra cui le fotomaratone a ispirazione felliniana in giro per la città, con partenza da Castel Sismondo (sab 30/11, dom 1/12, sab 14/12, dom 15/12, sab 21/12, dom 22/12, dom 5/01, dom19/01 ore 17/19) e i laboratori di Patrizia Magnani, dal titolo ‘Città in scena’ per bambini dai 6 ai 10 anni. Come faceva Fellini nel suo teatro di posa, ogni partecipante realizzerà una micro-scenografia, una città immaginaria pop-up a partire dai monumenti della città e dai personaggi felliniani (sab 4/01 ore 11/13 – sab 11/01 ore 15/17 – dom19/01 ore 15/17).

Partecipazione gratuita fino a esaurimento dei posti. Per prenotazioni: museofellini@comune.rimini.it

Tutte le domeniche

Rimini, Cinema Teatro Tiberio

Junior Cinema

La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età. Tutte le proiezioni sono in 2D e i film sono selezionati in collaborazione con ACEC-SdC Emilia-Romagna (Associazione Cattolica Esercenti Cinema).

Orario: alle 14.30 e alle 17.00. Info: www.cinematiberio.it

mercoledì 4 dicembre, giovedì 12 dicembre, venerdì 20 dicembre 2024

Rimini, Ala Nuova del Museo della Città “L. Tonini”

Vivi il Contemporaneo

Laboratori d’arte al Museo a cura di Sonia Fabbrocino

Arteterapia al Museo

Pratiche a mediazione artistica, tra processo creativo e processo trasformativo

Destinatari: bambini, famiglie, giovani, adulti – aperto ad insegnanti, educatori, arteterapeuti, mediatori culturali e ad appassionati alle pratiche dell’arte.

Orario: dalle 16.30 alle 18.30. Info e prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/vivicontemporaneo

venerdì 6 dicembre 2024

Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca

Giocattoli. Un racconto di Natale fatto di piccole cose che scaldano il cuore

Presentazione dell’albo illustrato Giocattoli, di Alice Barberini (Orecchio Acerbo 2024). Conduce l’incontro Marianna Balducci che in dialogo con l’autrice parlerà ai presenti di come nasce l’albo, di illustrazione e immagini, coinvolgendo bambini e ragazzi in un gioco tra aneddoti ed osservazione.

Letture a cura dei lettori volontari per bambine e bambini da 7 anni in su.

Ore 17. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata: 054125357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17)

Info: 0541.704485 | www.bibliotecagambalunga.it

sabato 7 e 14 dicembre 2024

Museo degli Sguardi, via Delle grazie, 12 – Rimini

Maschere di carattere: Dai forma alle tue emozioni

Un percorso creativo alla scoperta della collezione del Museo degli Sguardi: ambientazioni sonore, forme e colori. Oltre a una visita guidata tra le sale espositive del museo., un laboratorio artigianale per composizioni materiche emozionali: per raccontarsi attraverso segni, accostamenti cromatici e la propria irripetibile personalità. A cura di Ass. Vite in Transito. Età consigliata da 10 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione, massimo 20 partecipanti.

Orario: dalle ore 16 alle ore 18 Info: labcassociazione@gmail.com

sabato 7 e 14 dicembre, domenica 29 dicembre 2024 e 5 gennaio 2025

Rimini, Museo della città

La pittura della Scuola Riminese del ‘300

Il laboratorio, a cura di Antonietta Corsini, tratta le tecniche di pittura e doratura in uso nell’arte del Trecento con particolare riferimento alla Scuola Riminese. Crocefissi e angeli sono analizzati dal punto di vista pittorico, stilistico e iconografico, con un approfondimento sulla simbologia del colore e sul significato degli elementi della croce e delle figure angeliche. Soggetti che ciascuno interpreta in una personale realizzazione con la tecnica dei maestri del Trecento.

Dalle ore 16, durata 3h. Partecipazione gratuita su prenotazione www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 8 e mercoledì 18 dicembre 2024

Rimini, Ala Nuova del Museo della Città “L. Tonini”

Vivi il Contemporaneo

Laboratori d’arte al Museo a cura di Sonia Fabbrocino

Linguaggi dell’Arte Contemporanea

Pratiche e tecniche performative, visive, riflessive

Destinatari: bambini, famiglie, giovani, adulti – aperto ad insegnanti, educatori, arteterapeuti, mediatori culturali e ad appassionati alle pratiche dell’arte.

Orario: dalle 16.30 alle 18.30. Info e prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/vivicontemporaneo

lunedì 9 dicembre 2024

Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca

“Storie di neve”

Letture sceniche per bambin* da 5 anni in su.

Voce: Alessia Canducci. Musiche e suoni: Tiziano Paganelli

Ore 17. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Info: 0541.704485 | www.bibliotecagambalunga.it

martedì 10 dicembre 2024

Rimini, Laboratorio Aperto, Sala Rimini Blue Lab

“Letture sul mare”

Per bambine e bambini 2-3 anni.

A cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga Ragazzi

Ore 16.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 0541704485 da martedì 3 dicembre

Info: 0541.704485 | www.bibliotecagambalunga.it

INIZIATIVE NATALIZIE

fino a domenica 12 gennaio 2025

Spiaggia libera Piazzale Boscovich – Rimini Marina Centro

Presepe di sabbia a Marina Centro

L’edizione 2024-25 del Presepe artistico di sabbia si annuncia come la più grande e più imponente di sempre, occupa una superficie minima di 450 metri quadrati sulla spiaggia, all’interno di una tensostruttura coperta ed è composto da almeno 15 gruppi scultorei composti da sculture di dimensione variabile fra 1.5 metri e fino a oltre 4 m di altezza che andranno ad integrarsi all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Sono sei gli scultori della sabbia, provenienti da diversi paesi d’Europa, che modelleranno la sabbia con l’acqua per creare le opere giganti che andranno a comporre la Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e personaggi che daranno vita a scenografici gruppi scultorei. Per i più piccoli, una sorpresa speciale: un presepe a loro dedicato, con i personaggi dei loro fumetti preferiti.

Orario: da lunedì a venerdì 14.30 – 18.30 / sabato e festivi 9.30 – 18.30.

Visite guidate alla mattina su prenotazione per gruppi o scuole (gratuito per scuole materne, infanzia ed elementari). Ingresso: 3 €. Ridotto 2 €. Gratuito: bambini sotto cm 120 e persone con disabilità

Info: 331 522 4196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

sabato 30 novembre 2024 a domenica 12 gennaio 2025

Rimini, piazzale Boscovich

Ice Village

Accanto al Presepe di sabbia, il Villaggio di Natale si erge a due passi dal mare ed include il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio su ghiaccio tutta al coperto con i suoi 600 metri quadrati dove esibirsi in evoluzioni sul ghiaccio con possibilità di noleggio pattini.

Orario villaggio e pista pattinaggio: dal 30/11 al 20/12 e dal 7 al 12/1: aperto da lunedì a venerdì dalle 15 alle 23 e nei week-end dalle 10 alle 23. Dal 21 dicembre al 6 gennaio: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23.

Orari spettacoli Happy Circus: 15.30 – 17.30 – 19.30 nei week-end dal 30/11 al 20/12 e dal 7 al 12/1.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio: 15.30 – 17.30 – 19.30 tutti i giorni.

Ingresso a pagamento alla pista di pattinaggio e al Circo. Info: 331 522 4196

fino a gennaio 2025

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 63

Il Mare d’inverno

Anche la spiaggia si illumina a festa con 3 chilometri di luci sulla spiaggia, per una passeggiata natalizia sospesa sulle dune. Il percorso sulla spiaggia regala una lunga passeggiata poetica in riva al mare punteggiata da più di 30 panchine illuminate a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

30 novembre 2024 – 6 gennaio 2025

Miramare di Rimini, viale Oliveti

Natale a Miramare

Un villaggio natalizio nella zona della stazione, lungo il viale addobbato con luci, presepi e con la casa di Babbo Natale immersa in un bosco natalizio. Dall’8 dicembre, durante i week end e le festività, il tutto è accompagnato dall’animazione per i bambini e le loro famiglie con la presenza di Babbo Natale. Il 6 gennaio la proposta si conclude con l’arrivo della Befana. Info: www.facebook.com/prolocomiramare/

6 – 8, 13 – 15 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2025

Viserbella di Rimini, spiaggia 53 La Buratella – Via Porto Palos, 77

E’ Tendoun

Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al bagno 53 La Buratella di Viserbella.

In particolare il 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle ore 16 con la presenza rispettivamente di Babbo Natale e della Befana. Il tendone è aperto con orario 20-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto all’Associazione di volontariato ‘A.R.O.P.’. Info: www.facebook.com/etendoun/

7, 14, 21 dicembre 2024

Viserba, piazza Pascoli

Wonderland

Villaggio di Babbo Natale

Babbo Natale arriva in piazza per salutare i bambini, che possono consegnare le loro letterine. Ad animare il pomeriggio, intrattenimento per tutte le età e stand gastronomici.

Orario: 15 – 19. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

domenica 8 dicembre 2024

Rimini, Borgo San Giuliano

BorgoSolidale

Il villaggio del volontariato torna nel borgo San Giuliano, nei pressi del ponte di Tiberio, organizzato da La Società de Borg aps e VolontaRomagna. La manifestazione anticipa le feste natalizie ed è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai tanti progetti sociali che porta avanti nel territorio.

Per allietare il villaggio sono in programma animazioni musicali ed artisti di strada, cioccolata calda e vin brulè. A conclusione della giornata, l’attesa lotteria solidale, gratuita, per tutti i visitatori del villaggio. Orario: dalle 15:00 alle 19:00 Ingresso libero. Info: www.societadeborg.it

8 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

Torre Pedrera di Rimini, Bagno Carlino 65

Il Tendone delle feste a Torre Pedrera

Con l’arrivo delle festività natalizie numerose sono le attività che contribuiscono a creare l’atmosfera magica del Natale. Accanto al presepe della tradizione, in riva al mare, una grande struttura riscaldata e accessibile a tutti, dove si svolgono tanti eventi ludici, laboratori, commedie dialettali, tornei di burraco e serate danzanti, oltre alle tantissime tombole con ricchi premi. Tra le iniziative anche serate di raccolta fondi per beneficenza. A conclusione delle feste il 6 gennaio si festeggia la Befana.

Info: 3488702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

MERCATINI NATALIZI

Fino al 6 gennaio 2025

Rimini, via Poletti

Mercatino dei Sogni di Natale

Il tradizionale mercatino natalizio ospita le migliori aziende del settore artistico e tradizionale e food specializzato con le casette di legno decorate, mentre la Giostra francese con i cavalli è a disposizione dei più piccoli in piazza Malatesta lato Palazzo dell’Arengo. Intera giornata. Info: info@assovespucci.com

domenica 8 dicembre 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

La prima domenica di dicembre e per la Festa dell’Immacolata, un appuntamento con arte, creatività, design con artigiani, creatori e aspiranti designer che mettono in mostra ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com

domenica 8, 15 dicembre 2024

Rimini centro storico in centro storico, tra Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Castelfidardo

Fiera delle Domeniche di Dicembre

nelle domeniche prima di Natale, in centro storico, si svolge il Mercatino con vendita di prodotti non alimentari. Intera giornata.

MOSTRE



Fino al 5 gennaio 2025

Rimini, Castel Sismondo – Ala di Isotta

Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri

La grande mostra dedicata alle cover d’artista. Un’originale mostra di opere d’arte che attraversa tutta la storia dell’arte moderna e contemporanea, trasportando il visitatore in un mondo, quello delle copertine dei vinili, che dagli anni Quaranta ad oggi ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica. In mostra oltre circa 150 mitiche cover d’artista realizzate con disegni, dipinti, sculture, grafica d’autore, attingendo all’espressione artistica di grandi maestri come Picasso, Warhol, Mirò, Koons e molti altri, in un’esposizione che unisce arte e musica. Tra le opere in mostra, tutte le copertine realizzate da Andy Warhol, dalla celebre banana per i Velvet Underground alle rarità di Mario Schifano e Andrea Pazienza.

Orario: giovedì e venerdì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00; sabato, domenica e festivi 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00. Giorni di chiusura: lunedì, martedì e mercoledì. Ingresso €12. Ridotto under18 e over 65 € 8. Per i visitatori del Fellini Museum biglietto con sconto speciale a 5 €. Info: www.blublunetwork.com

Fino a lunedì 20 gennaio 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino (II e III piano) – Rimini centro storico

Semplicemente Marcello… Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo

Mostra fotografica a cura di Laura Delli Colli, per festeggiare i 100 anni di Marcello Mastroianni.

Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua straordinaria simpatia umana ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini. Una carrellata di 120 immagini, tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma, con un’inedita immagine di Mastroianni sulla spiaggia di Rimini scattata in occasione di EuropaCinema84 dal fotografo Flavio Marchetti, che vogliono tratteggiare il talento poliedrico di Mastroianni e la sua multiforme versatilità.

Orario: dalle ore 11 alle ore 17 – chiuso lunedì non festivi

Ingresso al palazzo del Fulgor: 2€. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino al 22 dicembre 2024

Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27

Elisabeth Ubbe. The Invisible Breasts. Seni invisibili

Elisabeth Ubbe è una fotogiornalista svedese il cui lavoro si concentra su tematiche relative alle donne, alla uguaglianza, alla giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile. Le fotografie esposte in mostra propongono una riflessione sul corpo della donna, e in particolare della donna che allatta, e dello sguardo degli altri su di lei. Il progetto, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, vuole sostenere l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e dei genitori e di facilitazione della relazione con la bambina e il bambino. Evento organizzato da AUSL Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Rimini e la Biblioteca civica Gambalunga

Orario: dal lunedì al venerdì 8-19; sabato, domenica e festivi 9-13 e 15-19. Ingresso libero

Info: 0541.704486 | www.bibliotecagambalunga.it

fino al 15 dicembre 2024

Rimini, Ala Nuova del Museo della Città di Rimini

“Voci per Gaza”

Mostra di Gianluca Costantini e Roberta Micagli, per promuovere la pace e diritti umani nelle terre palestinesi. La galleria è aperta nei seguenti questi orari: 10-13, 16-19, chiusa il lunedì.

Ingresso a offerta libera. Iniziativa promossa da EducAid e AssoPace Palestina in collaborazione con il Comune e Rimini Musei.

Fino al 9 febbraio 2025

Rimini, Museo della Città “L. Tonini”

Maurizio Minarini. Il senso del tempo

Mostra del pittore riminese Maurizio Minarini

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso.

25 dicembre: chiuso. 31 dicembre: 10-13, 16-19 e 21-02 (dalle 21:00 ingresso gratuito); 1 gennaio 16-19. Ingresso libero.

3 – 8 dicembre 2024

Rimini, Museo della Città “L. Tonini”

RiCIRCOlo dei Sogni

Mostra dei disegni finalisti “RiCIRCOlo dei Sogni” 2024 (contest di disegno per bambini) e

Mostra delle caricature cinematografiche di Marco Martellini, in occasione della 17 edizione di Amarcort Film Festival 2024. Ingresso libero. Info: www.amarcort.it

Dal 3 dicembre al 16 dicembre 2024

Rimini, Palazzo Ghetti, sala Fabbri della Banca Malatestiana, via XX Settembre

Mostra: Banca Malatestiana – Coro Galli… da vent’anni insieme

Per il 30esimo anno di attività del Coro Galli di Rimini, una mostra con le 20 foto più belle delle 20 opere interpretate negli anni dal Coro Galli in occasione del Capodanno. Dal 2004, infatti, e per tutti gli anni a seguire il Coro Galli produce e realizza, in collaborazione con il Comune di Rimini, l’opera lirica inserita nei grandi eventi del Capodanno riminese: 2004, 2013 e 2023 La Traviata, 2005 e 2015 Nabucco, 2006 Il Trovatore, 2007 Otello, 2008 e 2018 Aida, 2009 La Boheme, 2010 e 2024 Tosca, 2011 Carmen, 2012 Elisir d’amore, 2014 Vedova allegra, 2016 Madama Butterfly, 2017 Il Barbiere di Siviglia, 2019 Carmen nel ricostruito Teatro Galli e Rigoletto nel 2020, 2022 Don Pasquale.

Orari: dal lunedì al venerdì 9 – 18. Ingresso gratuito. Info: 0541 315811

fino al 30 marzo 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

PERL_ARTE

A Convivio, lo spazio su via della Fiera che il Palacongressi ha dedicato a PERL_ARTE, fino a marzo espone Leonardo Blanco, artista santarcangiolese. Curatore della mostra Matteo Sormani. La mostra è visitabile fino a marzo su prenotazione all’indirizzo info@riminipalacongressi.it Info: 0541 711500.