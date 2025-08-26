Rimini ha deciso “Basta Merda in Mare” grazie alla crociata dei “merdaioli volontari”

Basta Merda in Mare. Non è semplicemente uno slogan un po’ forte ma il nome di un’Associazione di Rimini che ha intrapreso una vera propria crociata, sia ideologica che sul campo, per avere un nuovo sistema fognario in città. Uno dei fondatori di questa Onlus, costituita una ventina di fa, ma presente fin dagli anni ‘90 come Comitato, si chiama Simone Mariotti.

Mariotti, qual è l’obiettivo della vostra Onlus?

“Il gruppo storico di Basta Merda in Mare ha iniziato a riunirsi attorno al dottor Sergio Giordano a metà degli anni Novanta, in particolare successivamente all’esposto che Giordano, assieme all’ammiraglio Cingolani, fece alla procura della Repubblica segnalando il pericolo degli scarichi fognari a mare. Era il 1993. Io conobbi Sergio due anni dopo e assieme al gruppo dei Radicali di Rimini costituimmo il primo Comitato Basta Merda In Mare. Poi, negli anni seguenti, si sono uniti a noi altri volontari provenienti da esperienze politiche diverse, e circa 20 anni fa il Comitato si è trasformato in associazione onlus. La nostra mission è sempre stata quella di portare all’attenzione della città l’emergenza fognaria, che consideravamo la più grande criticità cittadina, capace di influire negativamente su ogni altro ambito. Un sistema fognario inadeguato è come un corpo umano con l’intestino tappato: o scoppia o muore. E lo scoppio a Rimini avvenne davvero, nel 2011. Da allora le cose sono cambiate e da “Terroristi che parlavano male di Rimini”, come qualcuno ci definiva, siamo diventati importanti interlocutori del nuovo corso, e oggi Rimini si può vantare di aver intrapreso, e quasi concluso, uno dei più straordinari interventi di riqualificazione fognaria al mondo, citato anche dall’ONU. E dopo 30 anni di battaglie, nel 2021 a BMIM è stato assegnato il Sigismondo d’Oro, la massima onorificenza della città di Rimini”.

Quante persone fanno parte dell’associazione?

“Tra militanti e semplici simpatizzanti dalle nostre parti in 30 anni saranno passate almeno 200 persone. Oggi è rimasto il nucleo storico di fondatori, ma ormai il nostro obiettivo lo abbiamo quasi raggiunto. Da anni stiamo cercando di contribuire alla nascita di gruppi simili al nostro in altre regioni; l’ultimo contatto è stato con Gaeta, dopo le esperienze di Falconara, Pescara, Salento e un interesse, ancora in embrione, dalla Liguria”.

Quanto è difficile fare volontariato oggi?

“Credo un po’ più di un tempo, comunque la colpa è anche di tanta burocrazia che è arrivata sul volontariato organizzato. Ma forse è anche un semplice fatto demografico: ci sono meno giovani di una volta, e meno voglia di scendere in strada. Quando noi siamo nati quasi non c’erano i cellulari, e aggregarsi di persona e nelle piazze era un obbligo. Se volevi diffondere un’idea dovevi lottare e sporcarti le mani: oggi invece ci sono le tastiere degli smartphone, purtroppo”.

A proposito di ‘sporcarsi le mani’, lei quando ha iniziato?

“Sono uno dei fondatori, e sono un Radicale. Questo per me voleva già dire aiutare gli altri. Voleva dire battersi per un diritto civile, e nel caso di BMIM era per il diritto di tutti a vivere in una città davvero sostenibile, e lo dicevamo quando ancora questa parola non esisteva nel vocabolario pubblico. Ma soprattutto, era un volontariato senza interessi particolari. Due dei punti fermi del mio agire, ma tutti la pensavano allo stesso modo, erano questi: non fare un comitato sorto attorno ad una problematica circoscritta (il classico comitato che protesta per qualcosa e i cui membri, e solo loro, traggono beneficio dall’eventuale soluzione, il classico nimby, insomma); e non fare gli ambientalisti generici, quelli che prendono posizione su tutto, come se chi si occupa di un problema dovesse per forza essere d’accordo su tutto il resto. Come scherzosamente ci chiamiamo tra noi, siamo dei “merdaioli”; oggi siamo anche “merdaioli decorati”, e (come associazione) “merdaioli” vogliamo restare e ormai forse morire. Poi a livello personale ognuno ha le sue idee su tante cose, com’è giusto che sia”.

Per chi volesse sapere ancora qualcosa in più su “Basta Merda in Mare” e contribuire in qualsiasi forma, può visitare il sito: www.bastamerdainmare.it; la pagina Facebook: https://www.facebook.com/BMIM.Rimini, oppure inviare una mail a: info@bastamerdainmare.it

Nicola Luccarelli