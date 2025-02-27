Rimini, hacker filorussi: colpito anche il sito del Comune  

Nel mirino degli hacker filorussi anche il Comune di Rimini. Sembra non arrestarsi la campagna degli hacker filorussi Noname057(16) contro siti italiani. Anche il sito del comune riminese risulterebbe rallentato nel caricamento delle pagine con alcune sezioni non raggiungibili nell’immediato.

Per l’undicesimo giorno consecutivo, infatti, gli attivisti hanno lanciato attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service). Oggi i target sono stati Pubblica amministrazione locale ed anche l’Ordine dei giornalisti. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e informato l’autorità politica.

Tra i siti che risultano non raggiungibili ci sono quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma, Perugia, Rimini e Ravenna.

(ANSA)