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HomeIn breveRimini, il Comitato Rimini Sud sostiene l’Alberghiero Malatesta: due serate per aiutare la scuola

Due gli appuntamenti in programma, aperti al pubblico e realizzati dagli studenti sotto la guida dei docenti, venerdì 17 aprile e venerdì 8 maggio


Rimini, il Comitato Rimini Sud sostiene l’Alberghiero Malatesta: due serate per aiutare la scuola


24 Marzo 2026 / Redazione
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