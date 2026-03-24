Rimini, il Comitato Rimini Sud sostiene l’Alberghiero Malatesta: due serate per aiutare la scuola
24 Marzo 2026 / Redazione
Il Comitato Rimini Sud lancia un appello alla cittadinanza di Rimini per sostenere concretamente l’Istituto Alberghiero Malatesta attraverso la partecipazione alle cene a tema organizzate dall’istituto. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di nuove attrezzature didattiche, fondamentali per garantire agli studenti una formazione sempre più qualificata e al passo con le esigenze del settore turistico ed enogastronomico.
Due gli appuntamenti in programma, aperti al pubblico e realizzati dagli studenti sotto la guida dei docenti:
• Venerdì 17 aprile – serata dedicata alla cucina del Lazio
• Venerdì 8 maggio – serata dedicata alla cucina della Puglia
Le cene si svolgeranno presso la sede dell’istituto e saranno attivate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
«Sostenere queste iniziative – sottolinea il Comitato – significa investire nei giovani, nelle loro competenze e nel futuro del nostro territorio. L’Alberghiero Malatesta rappresenta un’eccellenza formativa per Rimini e merita il supporto di tutta la comunità».
Il Comitato Rimini Sud invita quindi cittadini, famiglie e associazioni a partecipare numerosi: un gesto semplice come una cena può contribuire in modo concreto alla crescita della scuola e offrire, allo stesso tempo, un’esperienza gastronomica di qualità.