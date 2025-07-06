“Rimini, il coraggio della verità dopo la narrazione”

Ho letto con grande rispetto e attenzione l’articolo di Maurizio Melucci su Chiamami Città. Un testo che ho sentito molto vicino, anche per una semplice ragione: descrive esattamente ciò che tanti di noi hanno vissuto e che molti hanno cercato di dire, inascoltati, per anni.

Parlare oggi delle giunte Gnassi, come fa Melucci, non è accanimento, ma onestà intellettuale.

È mettere a fuoco una stagione amministrativa che ha segnato profondamente Rimini, nel bene e nel male.

Ricordo bene il clima di quegli anni. C’era entusiasmo, certo, ma anche una chiusura netta verso ogni voce non allineata.

Se provavi a proporre un’idea diversa, o anche solo a chiedere un confronto, venivi inascoltato e se insistevi, percepito come un ostacolo. O dentro o fuori. O “con noi” o “contro di noi”… come se non fosse possibile una visione del futuro diverso dal loro.

E viene da chiedersi se quella stessa logica — silenziosa ma operativa — non stia ancora oggi influenzando il modo in cui si decidono le cose. In certi momenti, sembra proprio di sì.

Melucci lo scrive in modo molto chiaro:

«Una comunicazione potentissima, capace di far passare ogni opera – anche quelle iniziate da altri – come farina del proprio sacco.»

Io aggiungerei che quella comunicazione era parte integrante di un progetto politico in cui l’apparenza valeva più del contenuto, e dove la narrazione era talmente forte da cancellare il passato. Come se prima non fosse esistito nulla.

Anche le foto parlano. Quella foto proposta da Melucci, forse casualmente e forse no, rappresenta il simbolo di quella stagione: Gnassi a petto nudo in mare, circondato dai collaboratori e collaboratrici e in fondo, un po’ defilato, l’attuale sindaco. Una successione già scritta, un copione in cui tutto era previsto, anche il futuro.

Non era solo una foto estiva. Era la fotografia di un potere che comunicava sicurezza assoluta, autosufficienza, impermeabilità.

E oggi? Oggi vediamo le crepe: opere belle ma slegate dai bisogni concreti, il Museo Fellini che non decolla, i lungomari senza parcheggi, la viabilità impazzita, il mercato coperto senza futuro, il piano spiaggia fermo.

E vediamo anche come certe scelte che effettivamente sembrano “guidate” (visto l’effetto che hanno avuto sui vertici delle parti coinvolte) — come la candidatura della Rinaldis — siano nate senza un reale ascolto del territorio, senza coinvolgimento, senza radici, senza coloro che per anni e anni hanno costruito mattone dopo mattone il presente.

Esattamente come se prima non fosse esistito nulla.

Una stagione che ha preferito decidere in pochi, piuttosto che costruire insieme.

Eppure nessuno di loro ha mai detto “ho sbagliato”, che sappia io, solo uno se n’è educatamente andato ma gli altri non si sono mai fermati. Anzi, in tanti hanno proseguito verso carriere nazionali o locali, quasi che il tempo non chiedesse mai bilanci. Ma la città sì, li chiede.

Per questo l’articolo di Melucci ha un grande valore: riapre un dibattito necessario, fuori dai riflettori e dagli slogan. Rimini ha bisogno di memoria, di confronto, di verità. E anche di una politica che sappia riconoscere chi è venuto prima, che non azzeri tutto per costruire un “prima e dopo” artificiale, utile solo a chi vuole riscrivere la storia a proprio favore. Grazie, dunque, a chi ha il coraggio di parlare.

Io mi sento di aggiungere, con rispetto ma senza rassegnazione, che questa città merita una nuova stagione: meno scenografica, ma più sincera e più in ascolto.

Campetto Rimini