Rimini: il cortometraggio “Il Posto Vuoto” di Giuseppe Fonti alla Primo Piano Art Gallery

Primo Piano Art Gallery, nel centro storico di Rimini, dà appuntamento giovedì 19 marzo 2026 dalle ore 18:30 per la proiezione del cortometraggio indipendente Il Posto Vuoto del regista Giuseppe Fonti, per celebrare e condividere le festività legate al 19 marzo.

Sinossi – “Il Posto Vuoto” (15 min.)

Rimini, 19 marzo. È il giorno dopo la Fugaràza (Fogheraccia), una tradizionale festa di paese romagnola dalle radici antiche che celebra il giorno di San Giuseppe, la fine dell’inverno e l’avvento della primavera. Un gruppo di giovani amici si ritrova a preparare la cena di compleanno di uno di loro, il quale però tarda ad arrivare e non dà notizie di sé.

Cast

Piergiorgio Cappelli, Nicolò Gorza, Antonio Mazzotti, Luca Keller Sarmiento, Francesco Scattolari, Giovanni Pallucchini, Gabriele Montebelli, Lorenzo Bonora.

Il regista e autore Giuseppe Fonti ha 29 anni ed è cresciuto in Friuli-Venezia Giulia, ma è anche metà riminese da parte di padre. Ha studiato cinema alla NABA di Milano, dove si è diplomato con lode nel 2019 portando il cortometraggio di tesi Gli Audaci (e ti vengo a cercare), selezionato all’Amarcort Film Festival 2020, anch’esso girato a Rimini e con tre degli stessi interpreti de Il Posto Vuoto (Giovanni Pallucchini, Antonio Mazzotti e Nicolò Gorza).

Ha lavorato per alcuni anni come assistente di produzione per pubblicità e videoclip musicali a Milano, fino ad avere l’occasione di andare a Roma come assistente alla regia per il film Enea di Pietro Castellitto, presentato all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e distribuito nelle sale italiane nel 2024.

Dopo l’esperienza a Roma, Giuseppe si è trasferito a Rimini, dove negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura dei suoi progetti personali, sostenendosi nel frattempo con lavori disparati.

Nello scorso anno è riuscito a realizzare il suo primo cortometraggio, Il Posto Vuoto, completamente indipendente e autoprodotto, grazie all’aiuto di tanti amici – professionisti del settore e non – e familiari.

Oggi Giuseppe ha pronta la sceneggiatura di quello che desidererebbe diventasse il suo primo lungometraggio: un film che ha ancora Rimini come protagonista e i cui personaggi sono gli stessi de Il Posto Vuoto.

Il Posto Vuoto è stato presentato a novembre 2025 al NOAM Faenza Film Festival ed è stato proiettato a dicembre 2025 nell’ambito del Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, nella rassegna Short Talks curata da CDL Prods.

Note dell’autore

«Nel cortometraggio Il Posto Vuoto, che per me rappresenta un primo passo importante in quello che spero possa essere un lungo percorso cinematografico, mi è venuto naturale condensare molti degli aspetti fondamentali del mio immaginario, che stanno alla base stessa dell’esigenza che ho di esprimermi tramite immagini in movimento.

L’intento primordiale del cortometraggio è principalmente quello di descrivere, ovviamente dal mio punto di vista, il rapporto tra un luogo – Rimini – e la sua anima tradizionale più profonda e folcloristica, la Fugaràza (Fogheraccia), che troviamo raccontata ad esempio anche all’inizio di Amarcord di Fellini, e la storia delle persone che lo abitano: in questo caso un gruppo di amici fraterni – che si dà il caso siano realmente tutti riminesi e amici di lunga data – tentando il più possibile di portare avanti la narrazione dando tempo e respiro alle immagini e invitando lo spettatore a muoversi dentro di esse, provando a far sì che ogni elemento visivo e narrativo del cortometraggio viva della sua naturale identità.

Quello che dentro questo rapporto desideravo far deflagrare e indagare è il dirompente penetrare nel quotidiano di quegli aspetti più struggenti e misteriosi che fanno della vita e della realtà un fatto così straordinario, doloroso, immenso e, forse, incomprensibile.

Un altro chiaro ed evidente punto di riferimento importantissimo per questo piccolo cortometraggio, insieme a quello già esplicitato e anche un po’ scontato di Federico Fellini, è il film La prima notte di quiete di Valerio Zurlini del 1972, che mi sono permesso umilmente di citare.»

Primo Piano Art Gallery

Vicolo S. Bernardino 1 – Rimini

+39 393 072 1717