Rimini: Il Gatto sull’Albicocco ospita Tirotti Romanoff e Bizzarri dello stellato “Dalla Gioconda”
17 Gennaio 2026 / Redazione
“Il modulo vincente testimonia quanto l’idea di Woman & Hospitality sia particolarmente apprezzata. In quest’occasione – dice Chef Racis – allestiremo un tavolo imperiale, quasi come cenare all’interno delle nostre case, proponendo un menù che strizza l’occhio alle nostre terre accarezzate dal mare e dalla collina: piadina, cipolla arrosto e tartufo nero; cantarella squacquerone e caviale – un tocco di preziosità ci vuole -; uovo, parmigiano e spuma di patate e tartufo; spaghetto alle acciughe, capperi e pan grattato; galletto bbq al limone, patate schiacciate, porri alla brace, zucca e radicchio al forno. In chiusura del pasto, gnocco fritto, ricotta e marmellata. Prima di accomodarsi a tavola una deliziosa parentesi riservata all’aperitivo. I commensali scopriranno i vini in abbinamento – selezionati con la massima cura da Simona – la sera stessa”.
Infoline e prenotazioni: Il Gatto sull’Albicocco, Via Santa Maria al Mare, 5 – Rimini – 0541.336641 – WA 333.4755915.
I prossimi appuntamenti: 20 febbraio, Andrea Gionchetti “Qafiz” (Santa Cristina d’Aspromonte – Reggio Calabria); 31 marzo, Maria Pia Costanzo e Pascal Tinari “Villa Maiella” (Guardiagrele – Chieti).