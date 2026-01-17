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Mercoledì 21 gennaio per l’edizione 2026 di Woman & Hospitality, il format che unisce territori, eleganza, professionalità


Rimini: Il Gatto sull’Albicocco ospita Tirotti Romanoff e Bizzarri dello stellato “Dalla Gioconda”


17 Gennaio 2026 / Redazione
Tavola

Formula che vince non si cambia. È questo il “fil Rouge” che lega i primi tre appuntamenti del nuovo anno ideati da Il Gatto sull’Albicocco di Rimini per l’edizione 2026 di Woman & Hospitality; format che unisce territori, eleganza, professionalità e sensibilità. L’inizio è di quelli col “botto”. Chef Racis e Simona Saragoni ospiteranno Allegra Tirotti Romanoff – si avete capito bene, una “discendente” dello Zar di Russia, figlia di Tatiana Romanoff, conosciuta al grande pubblico come costumista delle celebri firme del cinema italiano – a cominciare da Carlo Verdone – e di Giancarlo Tirotti, manager di calibro internazionale, famoso per la sua intraprendenza nel mondo dell’hotelleria e dell’intrattenimento di classe. Allegra sarà accompagnata dal marito Stefano Bizzarri. Allegra e Stefano sono oggi alla guida del ristorante “Dalla Gioconda” di Gabicce Monte (Pesaro-Urbano) sul quale brillano le stelle Michelin (1 rossa, 1 verde). 

“Il modulo vincente testimonia quanto l’idea di Woman & Hospitality sia particolarmente apprezzata. In quest’occasione – dice Chef Racis – allestiremo un tavolo imperiale, quasi come cenare all’interno delle nostre case, proponendo un menù che strizza l’occhio alle nostre terre accarezzate dal mare e dalla collina: piadina, cipolla arrosto e tartufo nero; cantarella squacquerone e caviale – un tocco di preziosità ci vuole -; uovo, parmigiano e spuma di patate e tartufo; spaghetto alle acciughe, capperi e pan grattato; galletto bbq al limone, patate schiacciate, porri alla brace, zucca e radicchio al forno. In chiusura del pasto, gnocco fritto, ricotta e marmellata. Prima di accomodarsi a tavola una deliziosa parentesi riservata  all’aperitivo. I commensali scopriranno i vini in abbinamento – selezionati con la massima cura da Simona – la sera stessa”.  

Infoline e prenotazioni: Il Gatto sull’Albicocco, Via Santa Maria al Mare, 5 – Rimini – 0541.336641 – WA 333.4755915.

I prossimi appuntamenti: 20 febbraio, Andrea Gionchetti “Qafiz” (Santa Cristina d’Aspromonte – Reggio Calabria); 31 marzo, Maria Pia Costanzo e Pascal Tinari “Villa Maiella” (Guardiagrele – Chieti).

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