Rimini: Il Gatto sull’Albicocco ospita Tirotti Romanoff e Bizzarri dello stellato “Dalla Gioconda”

Formula che vince non si cambia. È questo il “fil Rouge” che lega i primi tre appuntamenti del nuovo anno ideati da Il Gatto sull’Albicocco di Rimini per l’edizione 2026 di Woman & Hospitality; format che unisce territori, eleganza, professionalità e sensibilità. L’inizio è di quelli col “botto”. Chef Racis e Simona Saragoni ospiteranno Allegra Tirotti Romanoff – si avete capito bene, una “discendente” dello Zar di Russia, figlia di Tatiana Romanoff, conosciuta al grande pubblico come costumista delle celebri firme del cinema italiano – a cominciare da Carlo Verdone – e di Giancarlo Tirotti, manager di calibro internazionale, famoso per la sua intraprendenza nel mondo dell’hotelleria e dell’intrattenimento di classe. Allegra sarà accompagnata dal marito Stefano Bizzarri. Allegra e Stefano sono oggi alla guida del ristorante “Dalla Gioconda” di Gabicce Monte (Pesaro-Urbano) sul quale brillano le stelle Michelin (1 rossa, 1 verde).