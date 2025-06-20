Rimini: “Il PRC esprime con chiarezza la propria posizione di ripudio della guerra”

“Domenica 22 giugno si terrà a Rimini in una sala pubblica un’iniziativa di chiara matrice guerrafondaia e fascistoide.

Il partito unico della guerra – scrive Savio Galvani, segretario PRC Federazione di Rimini – ha invitato a parlare tale Yuri Previtali, volontario italiano nel battaglione Carpazi, uno degli oltre 20 battaglioni ultranazionalisti (con chiari richiami di natura neonazista) attivi nella guerra civile Ucraina.

Vergognoso che una sala pubblica ospiti un personaggio che, oltre ad aver violato l’articolo 244 del codice penale – scrive ancora Savio Galvani – (che vieta ai cittadini italiani di prendere parte a conflitti armati che potrebbero avere conseguenze per il paese stesso) da anni fa propaganda per l’estrema destra eversiva e reazionaria (da Mario Borghezio a Casa Pound).

A Bologna e Modena sono state ritirate le autorizzazioni a tale iniziativa vergognosa.

Chiediamo al presidente della provincia – continua il segretario PRC Federazione di Rimini – di fare altrettanto contestando la natura dell’iniziativa.

È bene anche denunciare le sigle di partiti pseudo liberal che hanno fatto da paravento per la richiesta della sala per mascherare il tenore dell’iniziativa che rimane pericolosa e per questo chiediamo venga negata l’agibilità dello spazio pubblico come già avvenuto in altri Comuni.

Così come non possiamo che stigmatizzare le responsabilità del PD che si scopre pacifista a giorni alterni e non riesce ad assumere una posizione chiara per dire non alle armi che alimentano i conflitti sparsi nel mondo, che non riesce a dire no alla logica del riarmo che circola in Europa con tanto di richiesta di invio di truppe in Ucraina.

Il PRC esprime con chiarezza la propria posizione – conclude Savio Galvani – di ripudio della guerra e di preoccupazione per le tendenze autoritarie che attraversano anche il nostro Paese”.