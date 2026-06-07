Rimini, il Premio della Bontà UNCI 2026 va all’ASCOR

La sera dello scorso 5 giugno, durante una suggestiva cerimonia svoltasi alla Locanda “I Girasoli” di Misano Adriatico, l’ASCOR ha avuto il grande onore di ricevere il “Premio della Bontà U.N.C.I. 2026 – Città di Rimini”, assegnatole dalla Sezione Provinciale dell’Unione Nazionali Cavalieri d’Italia. Alla consegna dell’autorevole attestato a cura della dirigenza nazionale e del conseguente generoso contributo economico, il presidente Nando Piccari, oltre ad esprimere tutto l’orgoglio per il prestigioso riconoscimento, ha rivolto al presidente Uff. Giovanni Ruzzier e al Consiglio Direttivo dell’U.N.C.I. di Rimini il più sentito ringraziamento per quel significativo apporto a voler così concorrere a favorire non solo l’ASCOR, ma l’intero mondo del volontariato riminese. Al cui interno l’associazione, oltre a sostenere da più di un trentennio la cardiologia ospedaliera che lei stessa riuscì a portare a Rimini, sopperendo con una gigantesca raccolta di fondi privati all’assenza di finanziamenti pubblici, si impegna a promuovere, soprattutto fra i giovani, sia la cultura della prevenzione di cardiopatie che la diffusione delle pratiche di primo soccorso nei casi di drammatica necessità.