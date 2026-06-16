Rimini in lutto per la scomparsa del dottor Alessandro Piscaglia. Il ricordo del Sindaco

La comunità di Rimini piange la scomparsa del dottor Alessandro Piscaglia, spentosi all’età di 95 anni all’ospedale di Riccione. Il noto professionista era stato ricoverato nella struttura in seguito a una rovinosa caduta avvenuta nel pomeriggio di ieri. La notizia ha destato profondo cordoglio in tutta la città, dove Piscaglia era stimato non solo per la sua lunga e apprezzata attività medica, ma anche per il suo appassionato impegno nella vita politica locale.

Negli anni Novanta, il medico aveva deciso di mettere lo stesso spirito di servizio a beneficio delle istituzioni cittadine. Era stato eletto in consiglio comunale una prima volta nel 1995 tra le fila del Patto dei democratici, a sostegno della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Chicchi. Successivamente, nel 1999, era tornato sui banchi del consiglio con i Democratici per Prodi, sostenendo l’amministrazione di Alberto Ravaioli. In entrambe le esperienze amministrative, il dottor Piscaglia si era distinto non solo per la serietà, ma anche per l’originalità e la personalità unica con cui aveva interpretato il proprio ruolo pubblico. Con lui, Rimini perde un pezzo importante della sua storia recente.

Il ricordo del Sindaco Jamil Sadegholvaad

Conoscevo bene il dottor Alessandro Piscaglia, per tutti Sandro, scomparso ieri all’età di 94 anni.

Un uomo che sembrava uscito dalla macchina del tempo, per la sua irrinunciabile curiosità per il mondo e per le persone, per il suo instancabile e entusiastico moltiplicarsi (non dividersi) tra la splendida famiglia, l’impegno medico, il divertimento intellettuale, l’amore per Rimini, per la Valmarecchia e per la scrittura e, infine, la parentesi politica.

Due mandati consecutivi da consigliere comunale, dal 1995 al 2000, prima nel Partito Popolare e poi nei Democratici, sempre con la stessa passione e ironia che metteva in ogni cosa che faceva.

Mille versanti ma una sola convinzione: la cura (di un individuo, di un partito, di una descrizione di un paesaggio) non può mai prescindere dall’aspetto dell’umanità. La scienza fa tanto, comunque moltissimo, ma senza l’empatia, senza la vicinanza, senza l’altruismo si riduce a poca caso.

Lui, conosciutissimo a Rimini, era ‘medico di famiglia’ nella più ampia e completa accezione della frase. Sandro Piscaglia, uomo perbene, ironico (celebri in consiglio comunale le sue ‘provocazioni erano anticipazioni di quanto accadeva nel mondo sul fronte della sostenibilità), scrittore acuto, innamorato di Rimini e di Pennabilli o Sant’Agata o i ‘posti delle fragole’ in collina, là dove sapeva raccontare in maniera meravigliosa i ‘vicoli dei baci’ o le storie dei preti di Romagna.

Ciao Sandro, è stato davvero bello conoscerti.