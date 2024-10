Rimini: inaugurata la nuova concessionaria Nissan

Il Gruppo DIBA alla conquista della Romagna. La prima concessionaria aperta nel 1976 con il marchio Fiat, una storia di crescita e successi lunga quasi 50 anni che ha attraversato mode, tecnologie delle quattro ruote, rappresentando 20 marchi automobilistici, sbarca nuovamente a Rimini come concessionaria Nissan dopo quella aperta nel 2003, e aver conquistato le Marche con sedi aperte negli anni a Pesaro, Fano, Ancona, Jesi e Civitanova.

All’inaugurazione della concessionaria, andata in scena mercoledì 16 ottobre, in cui è stata presentata anche la nuova Nissan Qashqai, erano presenti, tra gli altri, i soci fondatori di DIBA, Paolo Baronciani e Giorgio Di Luca, il presidente e amministratore delegato di Nissan Marco Toro, l’amministratore delegato di DIBA Luca Dolcini e il managing director del Misano World Circuit Andrea Albani con cui il Gruppo Diba e Nissan proseguono in una partnership, nata due anni fa, che prevede l’organizzazione di una serie di eventi proprio al circuito misanese.

PAOLO BARONCIANI, SOCIO FONDATORE DIBA

“Tutto è partito nel 1976 come concessionaria Fiat e sappiamo tutti che in quel periodo queste macchine, in Italia, avevano una penetrazione altissima. Noi siamo proiettati nello sviluppo e nella crescita, cerchiamo di darci da fare per curare la struttura, l’organizzazione e i servizi al cliente. Siamo felici di poter essere tornati anche su Rimini come concessionaria Nissan, perché in questa città riusciamo a posizionarci molto bene anche con i brand italiani e l’usato”.

Baronciani parla anche del mercato delle auto elettriche: “L’elettrico è il futuro e non dobbiamo farci trovare impreparati. Quando erano stati introdotti gli incentivi ne avevamo vendute parecchie, ora siamo tornati a livelli, diciamo normali. Ma la direzione è quella e dobbiamo capire come organizzarci. Sopra i tetti delle nostre concessionarie abbiamo montato i pannelli solari, perché da qui a 5 anni avremo una quantità enorme di macchine elettriche. Nelle nostre concessionarie abbiamo diverse colonnine elettriche, e i nostri clienti con auto elettriche arrivano alla sera da noi e al mattino, una volta caricate, le portano via, così come le auto sostitutive che saranno anch’esse elettriche. I nostri dipendenti hanno auto elettriche e anche io viaggio in elettrico. Come ho detto l’elettrico è il futuro e dobbiamo essere tutti pronti ad accoglierlo”.

MARCO TORO, PRESIDENTE E AD NISSAN ITALIA

“Nissan Qashqai, dal suo lancio nel lontano 2007, ha cambiato il mercato dell’auto. Fino a quell’anno, in Italia, si vendevano le piccole automobili, poi arriva questa vettura a metà tra le berline classiche e l’off road, e crea questo segmento di mercato. Tre anni dopo arriva il crossover piccolo, il fratello minore di Qashqai, il Juke: insieme queste due auto rappresentavano, nel 2010, solo il 4% del mercato. Nel 2021, il crossover ha rivoluzionato le piccole e ora con il lancio della terza generazione, ormai il 50% degli italiani compra auto di queste dimensioni. In Italia, dal lancio nel 2007, sono state vendute più di 400mila unità. Adesso si sta andando verso l’elettrico e Qashqai viene venduta con due motorizzazioni: la classica My Hibrid e E Power (a benzina è anche un elettrico). Si tratta di una tecnologia creata da noi dove il motore a benzina funge da generatore di corrente che riceve benzina, la trasforma in corrente e ricarica la batteria. Si guida in elettrico ma non ha bisogno di ricarica alla colonnina. Questa nuova versione ha un design in linea con il precedente ma cambia il frontale che ricorda un po’ l’abito del samurai, in perfetto stile giapponese”.

“Con Nissan – ha dichiarato Luca Dolcini, AD del gruppo DIBA – abbiamo una partnership che dura ormai da 20 anni e si rafforza quest’anno con questa nuova apertura. Nel 2007, l’uscita del Qashqai valeva per noi il 23% delle vendite, passato poi al 64% con la nuova gamma nel 2014. Dall’uscita della tecnologia E power, dal 2022 e 2024, le nostre vendite sono stabilmente sopra il 50%. Noi vogliamo portare sulle strade di Rimini tante Nissan, contribuendo, con la tecnologia E Power, a migliorare la sostenibilità della mobilità”.

ANDREA ALBANI, MANAGING DIRECTOR MISANO WORLD CIRCUIT

“Collaboriamo molto con il territorio, tanti industriali investono sul circuito e due anni fa abbiamo iniziato questa collaborazione con il gruppo DIBA e Nissan (che dovrebbe a breve essere rinnovata), perché riteniamo che questo percorso sia fondamentale per organizzare ancora più eventi e manifestazioni. Nissan è stato il primo brand a vincere a Misano, la prima competizione di Formula E, una gara storica per il nostro palmares”.