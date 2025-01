Rimini, inaugurato il nuovo Conad Saffi nel Borgo Sant’Andrea

Un nuovo negozio di prossimità nel Borgo Sant’Andrea di Rimini: ha aperto ufficialmente le porte questa mattina il nuovo Conad City di via Aurelio Saffi 49/B. Lo gestiscono madre e figlia, Sonia Innocenti e Silvia De Cristofaro, socie della S&S Supermercati.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessore comunale alle Attività economiche, Juri Magrini, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta. Il parroco di San Gaudenzo, monsignor Aldo Amati, ha impartito la benedizione.

Il negozio si estende su una superficie di circa 450 metri quadri e impiega 12 persone

Punto di forza è il reparto gastronomia, dotato di banco caldo e friggitrice, che propone una vasta scelta di specialità pronte da gustare.

La proposta merceologica è completa: ortofrutta, macelleria e pescheria self-service, panetteria dolce e salata, e un ampio assortimento di drogheria alimentare, surgelati e prodotti per l’igiene e la bellezza. In primo piano le referenze del percorso “Siamo Romagna”, che promuove i prodotti tipici e di stagione del territorio, valorizzando sostenibilità e qualità dei fornitori locali.

Il nuovo supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20, mentre la domenica l’orario sarà dalle 8,30 alle 13.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2024 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023. La cooperativa associa una rete multicanale di 258 punti vendita al 31/12/2024; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.