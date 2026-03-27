Rimini, la Diocesi: tutti gli appuntamenti con il vescovo della Settimana Santa

La Settimana Santa (il periodo che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Risurrezione) celebra gli eventi di fede legati agli ultimi giorni terreni di

Gesù, comprendenti in particolare la sua passione, morte e risurrezione.

La Pasqua, in particolare, è la massima solennità della fede cristiana.

Domenica delle Palme, la celebrazione parte dalla Chiesa di S. Antonio (Paolotti), in piazza Tre Martiri alle 10.45, con la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme, la processione e la s. messa in Cattedrale.

SETTIMANA SANTA 2026

Celebrazioni in Basilica Cattedrale presiedute dal Vescovo

Mercoledì Santo, 1 aprile

Al mattino, ritiro del Presbiterio in Seminario.

Alle ore 15.30, il Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi presiederà la S. Messa del Crisma in Basilica Cattedrale, concelebrata da tutti i presbiteri. Durante la Messa verranno benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali.

Giovedì Santo, 2 aprile

Alle ore 16 Lavanda dei piedi e Santa Messa in “Coena Domini” alla casa circondariale di Rimini.

Alle ore 18, in Basilica Cattedrale il Vescovo celebra la Messa in “Coena Domini”, nella Cena del Signore, memoriale dell’Ultima Cena e dell’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio, con lavanda dei piedi a dodici persone di origine straniera.



Venerdì Santo, 3 aprile

È giorno di contemplazione del mistero della passione di Gesù; i fedeli sono invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni. Non si celebra la Messa.

Alle ore 18 il Vescovo Nicolò presiederà in Basilica Cattedrale la Celebrazione della Passione del Signore.

Dopo la lettura solenne della Passione dal Vangelo di San Giovanni, si svolge la grande preghiera per le intenzioni della Chiesa, la presentazione e l’adorazione della Croce.

Il Vescovo e alcuni sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione dalle ore 9 alle ore 17.30.

Due le Via Crucis proposte.

Venerdì 3 aprile, al mattino, il Vescovo Nicolò presiederà la Via Crucis diocesana del settore giovanissimi di Azione Cattolica dal titolo “Per-donare”. Aperta a tutti i gruppi Giovanissimi e Gruppi di III Media / V Superiore e loro educatori, catechisti e sacerdoti. Ritrovo alle ore 9 alla Chiesa di San Francesco (viale Avellino – Riccione). Conclusione alle ore 13 alla parrocchia Stella Maris (viale Sicilia, Riccione zona Fontanelle). A seguire proposta di un pranzo sobrio pane e acqua.

In serata, il Vescovo Nicolò presiederà anche la Via Crucis di Comunione e Liberazione, dalle ore 20.30 con partenza dall’Arena Francesca da Rimini e conclusione all’interno della Basilica Cattedrale.

Sabato Santo, 4 aprile

Alle ore 10.00, Ora della Madre dalle suore Clarisse a San Bernardino, a Rimini.

Il Vescovo e alcuni sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione dalle ore 8-9.30 e dalle ore 11.30 alle 19.

A partire dalle ore 21.30, il Vescovo presiede la solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa, con celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana per dodici catecumeni.

Domenica della Santa Pasqua, 5 aprile

Il Vescovo presiede in Basilica Cattedrale la Messa Solenne di Pasqua di Risurrezione alle ore 11.

Icaro TV (canale 18 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta il Triduo Pasquale:

– Messa “in Coena Domini”, giovedì 2 aprile alle ore 18;

– Passione del Signore, venerdì 3 aprile alle ore 18;

– Ora della Madre, sabato 4 aprile alle ore 10;

– Veglia Pasquale, sabato 4 aprile dalle ore 21.30.