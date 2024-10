Rimini: la libertà è terapeutica. 100 anni di Franco Basaglia

Due giorni dedicati a Franco Basaglia, a cento anni dalla sua nascita: un seminario (attenzione! presso il cinema Fulgor) sul significato della sua opera e cercando di proiettarla nel futuro, una tavola rotonda (alla Cineteca di Rimini, dove l’intera manifestazione continuerà sabato e domenica) che vuole fare il punto sulla città e la salute mentale a tutt’oggi, curato dall’Azienda Usl della Romagna, E poi proiezioni di film, presentazioni di libri, oltre 26 relatori e autori in questo appuntamento firmato da Cooperativa Sociale Cento Fiori, Ciao – Centro studi italo – brasiliano Franca e Franco Basaglia, Scuola José Bléger Rimini a Ausl della Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini.

Due giorni di riflessioni, orali, scritte, documentate attraverso le pellicole all’opera innovativa di Franco Basaglia. Come scrive Ernesto Venturini, “Molti hanno prodotto teorie riguardanti la follia, altri hanno operato nella pratica, ma nessuno, come Franco Basaglia, è riuscito a connettere i due livelli in un modo così radicale. Franco Basaglia ha agito dinamicamente nella scienza, nella politica, nel diritto, nella cultura, nella nostra società e nelle sue istituzioni. Ha aperto la possibilità di un cambiamento epistemologico radicale nelle scienze e di nuovi esercizi di cittadinanza”.

Si comincia sabato 5 ottobre al Cinema Fulgor, alle ore 9,30. Dopo i saluti di Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini, Cristian Tamagnini – Presidente Coop. Soc. Cento Fiori, Leonardo Montecchi – Direttore Scuola di prevenzione “Josè Bléger”, Ernesto Venturini – Presidente CIAO – Centro Studi Italo-Brasiliano “Franco e Franca Basaglia” d si terrà il seminario La libertà è terapeutica- Storia e attualità del percorso di deistituzionalizzazione

Mario Colucci e Pierangelo di Vittorio_”Franco Basaglia” (Feltrinelli 2024) e Marica Setaro (a cura di)_“Fare l’impossibile: ragionando di psichiatria e potere” di Franco Basaglia. Modera: Ernesto Venturini (ex Direttore OP Imola e collaboratore di Basaglia a Gorizia e Trieste)

A seguire

Ernesto Venturini_”Mi raccomando non sia troppo basagliano” (Armando, 2020) e Maria Stella Brandao Goulart_”Rehabilitar: una perspectiva basagliana” (Rede Unida, 2024). Modera: Mauro Bertani (storico del pensiero filosofico e psichiatrico, consulente Einaudi).

ore 21

Proiezione di film

E tu slegalo (2024) di Maurizio Sciarra (67′) alla presenza del regista.

Presentano e dialogano con il regista: Marco Bertozzi (professore di Cinema, fotografia e televisione, Università IUAV) ed Ernesto Venturini

Il 6 Ottobre 2024, Cineteca, Rimini

Dalle ore 15, “Costruire Reti”

in dialogo con Anna Poma (psicoterapeuta e organizzatrice del Festival dei Matti di Venezia) e Cristina Zani (psicologa, membro Flai, forum lacaniano Italia).

A seguire: Presentazione di libri

Karen Venturini_“Melanconia con stupore” di (Raffaelli, 2016), Presenta: Gabriella Maggioli (psicoterapeuta e vicepresidente Coop. Soc. Cento Fiori)

Leonardo Montecchi_”L’ombra dell’angelo” (Sensibili alle foglie, 2021) e Paolo Francesco Peloso_”Franco Basaglia, un profilo. Dalla critica dell’istituzione psichiatrica alla critica della società” (Carocci editore, 2023). Modera: Mauro Bertani (storico del pensiero filosofico e psichiatrico, consulente Einaudi);

ore 18.30, Letture teatrali dal laboratorio teatrale di Pietro Conversano con gli ospiti della Comunità Terapeutica di Vallecchio – Coop. Soc. Cento Fiori.

Ore 21

Proiezione di film

Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile (2023) di Nicolas Philibert (109 min)

Presenta: Annamaria Gradara (giornalista e autrice).