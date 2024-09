Rimini: la Provincia a Bratislava al convegno europeo Circular WEEEP

La Provincia di Rimini ha partecipato con una sua delegazione al secondo meeting internazionale del progetto europeo Circular WEEEP svoltosi a Bratislava.

Il progetto, finanziato dal programma Interreg Central Europe, ha come obiettivo principale la promozione di modelli innovativi per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e materiali plastici, in linea con le raccomandazioni dell’”Iniziativa per l’elettronica circolare”, parte integrante del Piano d’Azione per l’Economia Circolare dell’Unione Europea.

Durante il meeting, che ha segnato il quarto semestre di attività del progetto, la Provincia di Rimini ha collaborato con partner internazionali provenienti da Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Austria, Polonia e Slovacchia. I partecipanti hanno lavorato per sviluppare un piano d’azione transnazionale per migliorare la gestione dei rifiuti elettronici. Sono state inoltre gettate le basi per le azioni pilota previste dal progetto, tra queste, la WEEE Collect & Market che sarà guidata dalla Provincia di Rimini.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti elettronici e un impegno collettivo per affrontare le sfide ambientali legate all’economia circolare.

Info:

https://www.interreg-central.eu/projects/circular-weeep/