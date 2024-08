Rimini, La Terrazza della Dolce Vita sulla violenza di genere

Parterre tutto al femminile quello di sabato 10 agosto de “La Terrazza della Dolce Vita” nei giardini del Grand Hotel di Rimini, su un tema molto importante e attuale: la violenza di genere. Simona Ventura intervisterà due avvocatesse in prima linea per quanto riguarda la lotta alla violenze sulle donne: Annamaria Bernardini De Pace ed Elisabetta Aldrovandi. Bernardini De Pace, avvocatessa del Foro di Milano, saggista e giornalista, specializzata nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori, ha lavorato a più di trentamila casi di violenza di genere. Da quest’anno è giudice del programma televisivo Mediaset Forum.

L’avvocatessa del Foro di Modena Elisabetta Aldrovandi, specializzata in diritto di famiglia, Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia, è presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato. Specializzata in diritto di famiglia, si occupa da anni di vittime di reati. In questa veste ha fondato l’Osservatorio con lo scopo di sollecitare le istituzioni e di proporre modifiche legislative per una maggiore tutela a favore delle vittime di reato.

L’ultimo appuntamento domenica 11 agosto vedrà la coppia Venturi-Terzi intervistare il Senatore Giulio Terzi di San’Agata. Già Ministro degli Affari Esteri del governo Monti, dal 2022 è Presidente della 4ª Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato della Repubblica.

Gli incontri iniziano alle ore 18.30, a ingresso libero, per informazioni: terrazzadolcevita@grandhotelrimini.com – telefono: 0541/22122.

(Nell’immagine di aperura l’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace)