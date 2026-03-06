Rimini: Le Befane Planet, proseguono le attività dedicate a Pianeta Terra e Cosmo

A bocca aperta e occhi spalancati davanti alle meraviglie della scienza, della natura, della vita tra Pianeta Terra e Cosmo. Si è conclusa alle Befane Shopping Centre di Rimini la prima settimana di visite scolastiche all’evento Le Befane Planet e si apre il secondo fine settimana di attività educative e di intrattenimento pensato per famiglie, bambini e ragazzi – sabato 7 e domenica 8 marzo dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 21.00.

Ricchissimo il calendario, articolato in mostre, laboratori, installazioni immersive e momenti di approfondimento guidati da esperti, con l’obiettivo di trasformare la curiosità in esperienza diretta. Durante l’evento sarà possibile osservare, sperimentare e partecipare ad attività scientifiche legate all’universo, alla Terra e ai fenomeni naturali, in un contesto accessibile e adatto a tutte le età.

ORARI

Lunedì-venerdì: 9.00-12.00 attività riservate alle scuole; 15.30-20.00 attività aperte a tutti.

Sabato-domenica: 10.30-13.00 e 15.00-21.00 attività aperte a tutti

Il programma di tutte le attività e gli orari sono disponibili al link: https://www.lebefane.it/2026/02/05/28-febbraio-15-marzo-le-befane-planet/

VERSO L’EARTH DAY: PIANTA IL TUO ALBERO

1 coupon scaricato = 1 albero piantato. Sempre sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, Le Befane Shopping Centre di Rimini, in vista dell’Earth Day 2026, promuove alla campagna “Pianta il tuo albero” in collaborazione con Tree Nation: durante il fine settimana, presso la postazione all’interno del Centro commerciale, mostrando il coupon Befan Card scaricato dal sito www.lebefane.it/befancard, sarà possibile contribuire alla piantumazione di un albero.

LE BEFANE PLANET. IL PROGRAMMA DI SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO

Sabato 7 marzo

ore 10.30 – Osservazioni scientifiche al microscopio con esperti

ore 11.00 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche con Martina & Rossana esperte – divulgatrici

ore 12.00 – LUIGI BIGNAMI presenta “La terra un Pianeta in movimento” direttamente da FOCUS conferenza ed incontro dal vivo con il giornalista e divulgatore televisivo L.Bignami

ore 15.00 – Osservazione del Sole a telescopio (area esterna)*

ore 16.00 – Bug’s Life un insetto per amico – Viaggio nel mondo degli artropodi per conoscerli,

amarli ed apprezzarli – (attività interattiva con Riccardo Carnazza biologo divulgatore)

ore 16.30 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche

ore 17.30 – LUIGI BIGNAMI presenta “Luna 2.0, l’inizio della nuova era lunare ” direttamente da FOCUS conferenza ed incontro dal vivo con il giornalista e divulgatore televisivo L. Bignami

ore 18:30 – Geo Tour: Visita guidata alla mostra con esperti

ore 20:00 – Osservazioni della Volta Celeste a telescopio*

Domenica 8 marzo

ore 10.30 – Osservazioni scientifiche al microscopio con esperti

ore 11:00 – A spasso nel tempo – Le creature del passato scopriamo perché si sono estinte per migliorare e prevenire il nostro futuro (attività interattiva con Riccardo Carnazza biologo divulgatore)

ore 11.30 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche con Martina & Rossana esperte – divulgatrici

ore 12.00 – LUIGI BIGNAMI presenta “Marte, la missione più ambiziosa dell’storia umana” direttamente da FOCUS conferenza ed incontro dal vivo con il giornalista e divulgatore televisivo L. Bignami

ore 15.00 – Osservazione del Sole a telescopio (area esterna)*

ore 16.00 – Bug’s Life un insetto per amico – Viaggio nel mondo degli artropodi per conoscerli,

amarli ed apprezzarli – (attività interattiva con Riccardo Carnazza biologo divulgatore)

ore 16.30 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche

ore 17.30 – LUIGI BIGNAMI presenta “Luna 2.0, l’inizio della nuova era lunare ” direttamente da FOCUS conferenza ed incontro dal vivo con il giornalista e divulgatore televisivo L. Bignami

ore 18.30 – Geo Tour: Visita guidata alla mostra con esperti

ore 20:00 – Osservazioni della Volta Celeste a telescopio*