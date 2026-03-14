Rimini: Le Befane Planet, ultimo week-end per il viaggio tra Scienza, Terra e Cosmo

Si conclude questo fine settimana – sabato 14 e domenica 15 marzo – alle Befane Shopping Centre di Rimini l’evento Le Befane Planet, il percorso dedicato alla scoperta della scienza, della natura e dell’universo che nelle ultime settimane ha coinvolto scuole (oltre 900 studenti in due settimane), famiglie e visitatori con mostre, laboratori e installazioni immersive. Aperte al pubblico le aree espositive e le attività interattive che accompagnano i visitatori in un viaggio tra Pianeta Terra e spazio, con momenti di sperimentazione e approfondimento guidati da esperti.

IL PROGRAMMA

SABATO 14 MARZO

ore 15.00 – Osservazione del Sole a telescopio (area esterna)*

ore 16.00 – “Alla scoperta dell’Universo” Lezioni di astrofotografia con Ascanio Trivisano

ore 16.30 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche

ore 17.30 – “Dalla Terra alla Luna” Storia della conquista dello Spazio… live show divulgativo in compagnia di Emanuele Cambiotti&Ivan Cecio

Ore 18:00 – Virtual Experience esperienza visiva e sensoriale a 360° in prima persona per un viaggio dalla Preistoria allo Spazio, dalle profondità marine alla Luna, ed oltre.

ore 18:30 – Geo Tour: Visita guidata alla mostra con esperti

ore 20:00 – Osservazioni della Volta Celeste a telescopio*

DOMENICA 15 MARZO

ore 10.30 – Osservazioni scientifiche al microscopio con esperti

ore 11.00 – “Pianeta Terra: Il riscaldamento globale” con Emanuele Cambiotti divulgatore

ore 11:30 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche con Martina &Rossana esperte – divulgatrici

ore 12.30 – “Virtual Experience” esperienza visiva e sensoriale a 360° in prima persona per un viaggio dalla Preistoria allo Spazio, dalle profondità marine alla Luna, ed oltre.

ore 15.00 – Osservazione del Sole a telescopio (area esterna)

ore 16.30 –“Virtual Experience” esperienza visiva e sensoriale a 360° in prima persona per un viaggio dalla Preistoria allo Spazio, dalle profondità marine alla Luna, ed oltre

ore 17.30 – Wasama Geo Camp Attività divulgative, laboratori, dimostrazioni scientifiche

ore 18:30 – Geo Tour: Visita guidata alla mostra con esperti

ore 20:00 – Osservazioni della Volta Celeste a telescopio