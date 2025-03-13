Rimini, Libri da queste parti: al Museo della Città la lettura dei capolavori del Rinascimento

La rassegna “Libri da queste parti” promossa dalla Biblioteca Gambalunga di Rimini venerdì 14 marzo si sposta alla Sala degli Arazzi del Museo della Città per presentare un saggio tra scienza e pittura che, azzardando alcuni arditi parallelismi tra le due discipline, offre una lettura nuova di alcuni grandi capolavori, soprattutto del Rinascimento italiano. Il libro, edito da Meltemi, s’intitola “L’ordine delle cose. La simmetria nella scienza e nella pittura: convergenze parallele” ed è stato scritto da Marco Sola, chimico e appassionato di pittura antica, a partire da una suggestione provata sui banchi della chiesa di Sant’Agostino di Rimini di fronte alla grande Madonna con Bambino dell’abside.

Quello di simmetria è un concetto che travalica l’ambito geometrico di senso comune, essendo legato a schemi mentali umani profondi e primitivi come quelli di ordine, semplicità e immutabilità, tutti collegabili all’idea e alla percezione del divino. La simmetria è il trait d’union dei linguaggi della scienza e dell’arte: da un lato costituisce l’essenza di modelli scientifici che spaziano dalla conservazione dell’energia alla relatività e al bosone di Higgs, dall’altro è alla base dell’iconografia del sacro nell’arte devozionale cattolico-romana dall’epoca tardo-antica agli albori del barocco.

La presentazione proporrà al pubblico la visione e l’analisi di molti famosi dipinti, tra cui il “Cristo Morto” di Giovanni Bellini conservato nel Museo di Rimini, proponendone un’interpretazione del tutto originale.

Marco Sola è professore ordinario di Chimica generale e inorganica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Formatosi negli atenei di Modena, Firenze e Bologna e al California Institute of Technology (Pasadena, USA), ha pubblicato centinaia di articoli su riviste scientifiche internazionali, insegnando a generazioni di studenti. Da qualche anno si interessa anche di arti visive.

Ingresso libero.

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione