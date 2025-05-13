Rimini, Libri da queste parti: alla Gambalunga “Gli Oliva. Le armi, il denaro, le arti”

Domani, mercoledì 14 maggio alle ore 18, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, verrà presentato Gli Oliva. Le armi, il denaro, le arti di Girolamo Allegretti, pubblicato dalla casa editrice riminese Bookstones per la Società di studi storici per il Montefeltro. Il volume, n. 29 della collana “Studi montefeltrani. Monografie”, raccoglie i frutti di un’ampia indagine storica su una delle più interessanti e meno conosciute “signorie minori” dell’Appennino centrale.

In dialogo con lo storico Tommaso di Carpegna Falconieri, l’autore ripercorrerà le vicende dei personaggi della famiglia Oliva, conti di Piagnano e Piandimeleto, dalle origini della contea (1230 ca) sino alla devoluzione allo Stato della Chiesa per estinzione della linea maschile legittima (1571) e oltre, fino all’estinzione della linea residuale illegittima.

Ufficiali (podestà, governatori, capitani di giustizia) nelle maggiori città dell’Italia centrale e condottieri al servizio delle principali potenze, gli Oliva hanno lasciato importanti testimonianze monumentali e artistiche: dal palazzo comitale di Piandimeleto alle formelle araldiche del Bargello a Firenze, fino alla cappella rinascimentale in San Francesco a Montefiorentino.

Non poteva mancare, nel volume, uno sguardo dell’autore sulla gente della piccola contea, incastonata in quel Montefeltro medievale in cui le comunità si confrontarono con un ambiente via via più difficile, segnato nel tempo da profonde trasformazioni che portarono progressivamente la montagna a svolgere un ruolo sempre più marginale e periferico nel panorama italiano.

Frutto di un’indagine lunga e accurata condotta in archivi pubblici e privati, il libro ricostruisce genealogie, relazioni politiche, vicende dinastiche e aspetti della vita quotidiana, offrendo un contributo significativo alla conoscenza delle signorie italiane e alla storia del territorio montefeltrano.

Girolamo Allegretti è uno storico italiano. Laureato in Lettere classiche, presidente della Società di studi storici per il Montefeltro, ne ha diretto dal 1989 al 2009 la rivista “Studi montefeltrani” e “Pesaro città e contà”; ha inoltre ideato e diretto “Costellazione”, collana di agili monografie sui centri minori del comune di Pesaro, e la collana in nove volumi “Storia dei castelli della Repubblica di San Marino”. La sua riflessione storica sconfina su luoghi, territori, personaggi e fenomeni di Marche Romagna Toscana e Lazio.

Tommaso di Carpegna Falconieri è professore ordinario di Storia medievale all’Università di Urbino. Ha pubblicato opere come Medioevo militante (Einaudi) e Cola di Rienzo (Salerno Editrice, 2024). Esperto di istituzioni medievali e storia della Chiesa, è presidente della Società romana di storia patria dal 2021 e collabora con RAI Storia.

Ingresso libero

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 16 maggio 2025, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca, ore 18

Tommaso Panozzo

La città perduta. Itinerari alla ricerca di una Rimini scomparsa Panozzo, 2024

in dialogo con Stefano Pivato

Giovedì 22 maggio, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca, ore 18

Nevio Casadio

Le stanze dei giardini segreti, Vallecchi Firenze, 2024

in dialogo con Piero Meldini

Giovedì 12 giugno, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca, ore 18

Enzo Pirroni

Riminesità. Storie, personaggi e memorie di una città senza tempo, Libri dell’Arco, 2025

in dialogo con Gabriello Milantoni

Maggiori informazioni e aggiornamenti su

www.bibliotecagambalunga.it

https://www.facebook.com/bibliotecagambalungarimini/

(Nell’immagine di apertura: Girolamo Allegretti)