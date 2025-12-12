Rimini: lunedì 15 dicembre al Frontemare una grande festa in ricordo di Gianni Indino

Grande partecipazione e grande affetto stanno accompagnando l’iniziativa dedicata a Gianni Indino, in programma lunedì 15 dicembre al Frontemare di Rimini. Dopo il primo annuncio, le adesioni sono state numerose e sono rimasti ormai gli ultimi posti per prendere parte alla cena-spettacolo organizzata dalla moglie Anna e dai figli Valentina e Federico in concomitanza del suo compleanno, il primo dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso febbraio.

La serata, condotta da Patrizia Deitos, vedrà come special guest due grandi amici del mondo dello spettacolo, Gigi Vigliani e Samuel il Ventriloquo, per un appuntamento che unirà show, musica ed emozione, nel segno del ricordo e della condivisione. Parte del ricavato sarà devoluto ad AROP Odv – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, da anni accanto ai bambini e alle famiglie impegnate nella lotta contro le malattie oncoematologiche.

Sarà un’occasione di festa aperta a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Gianni Indino: conduttore radiofonico, dj, cantante, presentatore televisivo, agente di commercio, imprenditore della notte; figura dinamica e generosa che ha ricoperto ruoli di grande responsabilità come presidente provinciale e regionale SILB-Fipe, presidente della Confcommercio di Rimini e, più di recente, del Centro Agro Alimentare Riminese. Durante la serata avrà luogo anche la consegna dei riconoscimenti in memoria di Gianni da parte degli enti e delle associazioni che lo hanno visto alla guida, un momento particolarmente significativo per ricordarne l’impegno professionale, umano e associativo.

La figlia Valentina sottolinea: “Sarà una bella festa per il compleanno di papà, quella che avrebbe voluto organizzare l’anno scorso per i suoi 70 anni che per impegni istituzionali non era riuscito a fare. Un brindisi simbolico per diffondere i suoi valori di generosità e amore”.

La famiglia rinnova l’invito ad amici, colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso un tratto di strada con Gianni a unirsi a questo momento di memoria, energia positiva e solidarietà.

Cena e ingresso: 30 euro.

Prenotazioni: Frontemare 0541/478542.