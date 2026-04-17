Rimini, Macfruit 2026: taglio del nastro con il ministro Francesco Lollobrigida

Sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, alle 10,30, inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile (ingresso ore 9.30-18.00). La cerimonia di inaugurazione è prevista martedì 21 aprile alle ore 10.30 presso lo spazio ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), in una giornata che vedrà la presenza dei Ministri dell’Agricoltura di Libano (Nizar Hani) e Siria (Amjad Bader), insieme ai Ministri della Repubblica Dominicana, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme dell’Agricoltura e Eduardo jose Sanz Lovaton del Commercio.

Presenti oltre 1400 espositori da cinque Continenti, più di 800 top buyer grazie ad Agenzia ICE, 10 Regioni Italiane presenti (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria) con una speciale menzione per la Sicilia Regione partner. E ancora, focus internazionale sui Paesi dell’Area Caraibica, Saloni tematici sui trend del settore, un centinaio di eventi con importanti convegni sui temi d’attualità del settore, due campi prova di 2500 metri quadrati sulle novità in frutticoltura e orticoltura, 26 Startup sull’innovazione e tanto altro.

L’ortofrutta è un settore strategico del made in Italy per un valore alla produzione di circa 19 miliardi di euro, che salgono a 60 miliardi se si considera l’intera filiera. Circa un terzo della produzione viene esportato per un valore di 6,7 miliardi (+11%). Il primo partner commerciale è la Germania con 2,1 miliardi di euro, seguito da Francia (722 milioni di euro) e Austria (476 milioni di euro). In ambito Europeo, l’Italia è il secondo produttore nella produzione di ortaggi (incluso il pomodoro da industria) e il secondo nella produzione di frutta (inclusa la frutta secca).

In crescita i consumi nel nostro Paese con un 2025 che ha registrato un +5% in quantità pari a 5,45 milioni di tonnellate. Ogni italiano in media consuma 92 kg di ortofrutta all’anno per una spesa di 519 euro (+4,9%).

I frutti più apprezzati sono le banane (leader del mercato, +6%), mele (consumo elevato e stabile), arance (stabile), pere (+9%), kiwi (+15%). Riguardo gli ortaggi: patate (prodotto più acquistato), pomodori (+6%), insalate (+6%), carote (+5%), zucchine (+5%).

Dopo il taglio del nastro, si terrà un convegno su un tema di stretta attualità alla luce del contesto internazionale: “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”. Moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Micaela Cappellini, a confronto tutti i protagonisti del settore. Ad aprire la giornata saranno i sindaci di Cesena e Rimini, Enzo Lattuca e Jamil Sadegolvah, a seguire i saluti di Patrizio Neri Presidente di Macfrut e Francesco Vincenzi Presidente ANBI. Ersilia di Tullio Responsabile Strategic Advisor Nomisma, presenterà uno studio su “Mercati internazionali e Ortofrutta italiana: una sfida geopolitica, standard di sostenibilità competitività”.

Il dibattito sarà in due sessioni, in un confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori. Nella prima sulla Competitività: Paolo De Castro Presidente Nomisma e del Comitato Tecnico scientifico di Macfrut, Marco Salvi Presidente Fruitmprese, Ettore Prandini Presidente Coldiretti, Sandro Gambuzza Vicepresidente Confagricoltura, Cristiano Fini Presidente Cia Agricoltori Italiani, Cristian Maretti Presidente Legacoop Agroalimentare, Raffaele Drei Presidente Fedagri, Luigi Scordamaglia AD Filiera Italia. Nella seconda sessione su Geopolitica: Luca Sammartino Assessore all’Agricoltura Regione Siciliana partner di Macfrut 2026, Sergio Marchi Direttore ISMEA, Maria Chiara Zaganelli Direttrice CREA, Marco Riccardo Rusconi Direttore AICS, Matteo Zoppas Presidente Agenzia ICE, Michele De Pascale Presidente Regione Emilia-Romagna e Francesco Lollobrigida Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste.

In questa edizione si conferma la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo, il crocevia dove la filiera internazionale converge per fare business e conoscere trend e tendenze di un settore strategico dell’agrifood. In fiera sono presenti tutte le più importanti imprese italiane di produzione, tecnologie e packaging, insieme ai tre principali gruppi della moderna distribuzione nel segmento del fresco (Conad, Coop Italia, Gruppo VèGè), così come le primarie aziende di tutti gli anelli della filiera italiana e mondiale.

Il focus internazionale è dedicato ai Paesi dell’Area Caraibica con presenze da Repubblica Dominicana, Cuba, Costarica, Colombia ed Ecuador. Dal Sudamerica si confermano Cile e Argentina, con il debutto di Brasile e Perù; oltre venti sono i Paesi dall’area sub sahariana dell’Africa.

In fiera oltre 800 top buyer da tutto il mondo, grazie all’importante supporto di Agenzia ICE, con importanti presenze da Nord ed Est Europa, Brasile e Cina che sarà presente con un’ampia delegazione dai due principali mercati ortofrutticoli del grande Stato asiatico (Guangzhou e Shanghai).

Tratto distintivo di Macfrut sono i suoi Saloni tematici coordinati dai massimi esperti, dedicati ai temi strategici del settore: il risparmio idrico con Acqua Campus, le novità del vivaismo in Plant Nursery, i prodotti naturali per difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante in Biosolutions Digital Technologies, il mondo dei piccoli frutti nella Berry Area, i prodotti salutisti minimamente processati della Healthy Food Area, l’universo delle piante officinali, spezie e prodotti erboristici in Spices&Herbs Global Expo, le tecnologie per l’agrivoltaico in Agrisolar. In fiera anche due campi prova di 2500 metri quadrati dove si potrà toccare con mano l’innovazione in frutticoltura e orticoltura e un’area Start-up con 26 proposte sull’innovazione da tutto il mondo: 12 dall’Italia, 5 Ghana, 4 Uganda, 2 Polonia, 1 da Finlandia, Germania e Stati Uniti.

Nel corso dei tre giorni fieristici saranno ospitati un centinaio di eventi con importanti convegni sui temi d’attualità del settore in collaborazione con il Comitato Tecnico scientifico di Macfrut.

Info: macfrut.com