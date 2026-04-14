Rimini Marathon a Misano, ecco come cambia la viabilità: le strade chiuse

Domenica 19 aprile, in occasione del passaggio della Rimini Marathon, sono previste modifiche rilevanti alla viabilità nelle zone di Misano Mare e Misano Brasile, con la chiusura temporanea di diverse strade.

“Sarà interdetta la circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione” – si legge nel comunicato –, con limitazioni previste indicativamente tra le ore 10:00 e le 13:00.

Nel dettaglio, verrà chiusa completamente via Litoranea Nord, nel tratto dal confine con Riccione fino a via Litoranea Sud. “Sarà interdetto il transito su via del Mare e via della Stazione” – si legge nel comunicato –, con chiusure e limitazioni nei tratti compresi tra le principali direttrici della zona. Stop totale anche per via Litoranea Sud, da via Repubblica a piazza Colombo, oltre a via Calle dei Mercanti fino a piazza Ischia e via Passeggiata dei Fiori.

Durante le chiusure saranno comunque garantiti alcuni accessi. “Nelle ore di chiusura delle strade sarà consentito l’accesso al parcheggio ‘Il Sole’ di via del Mare e dalle ore 12:30 circa sarà consentito l’accesso al parcheggio ‘Il Gabbiano'” – si legge nel comunicato –. Per raggiungere il centro di Misano Mare sarà possibile utilizzare via Garibaldi e via Liguria, mentre l’uscita sarà consentita su via della Stazione in direzione sud.

Per quanto riguarda Misano Brasile, “l’accesso e il deflusso saranno consentiti esclusivamente da via del Mare/via della Stazione (rotatoria principale con fontana)” – si legge nel comunicato –, con una gestione della viabilità pensata per garantire sicurezza e fluidità nei limiti delle restrizioni.

L’amministrazione invita cittadini e automobilisti a pianificare gli spostamenti. “Si consiglia di organizzarsi in anticipo tenendo conto delle modifiche e limitazioni della circolazione” – si legge nel comunicato –.

Per tutta la durata dell’evento saranno inoltre in vigore misure di sicurezza più stringenti. “Su tutte le strade interessate dal passaggio della competizione non sarà consentita la sosta di veicoli: dalle ore 8:00 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei mezzi” – si legge nel comunicato –.

Infine, il trasporto pubblico non subirà variazioni sui percorsi principali, ma potrebbero verificarsi rallentamenti. “Le linee di trasporto pubblico che transitano sulla statale 16 Adriatica non subiranno variazioni ma potrebbero accumulare ritardi dovuti al congestionamento del traffico” – si legge nel comunicato –.