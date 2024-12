Rimini: martedì in Cineteca Giuseppe Ricci presenta il libro “La Strada”

In occasione dei 70 anni dall’uscita del film La strada (1954), il Museo Fellini di Rimini continua a promuoverne lo studio e l’approfondimento. Dopo il convegno di studi dello scorso maggio, ha da poco licenziato un volume che raccoglie cronache e recensioni dedicate al film al tempo della sua uscita nelle sale cinematografiche. Il volume “La Strada” raccontato dalla stampa dell’epoca, appena stampato da Edizioni Sabinae, in distribuzione presso il bookshop del Museo (Palazzo del Fulgor), sarà al centro dell’appuntamento con i “Libri da queste parti” di martedì 17 dicembre (Sala Cineteca ore 18). Ne parleranno il curatore Giuseppe Ricci e lo storico Davide Bagnaresi.

“La strada” ha un posto speciale nella filmografia felliniana sia per il successo internazionale (con il primo dei cinque Oscar per Fellini) sia per le caratteristiche uniche della struttura, del racconto e della rappresentazione dell’Italia. L’opera di Ricci è un viaggio documentatissimo nel mondo delle cronache cinematografiche degli anni ’50, attraverso la minuziosa raccolta della rassegna stampa dell’epoca. All’uscita nelle sale, il film fu accolto con entusiasmo dal pubblico ma con molte perplessità dalla critica, divisa tra apprezzamenti, polemiche e giudizi spiazzanti. La raccolta allestita da Giuseppe Ricci documenta come “La strada” abbia ribaltato schemi e pregiudizi dominanti, diventando una pietra miliare della storia del cinema e un fenomeno culturale di portata internazionale. L’autore restituisce non solo la cronaca delle prime accoglienze, ma anche il clima culturale e il dibattito critico dell’epoca, permettendo di cogliere appieno le novità introdotte da Fellini, la sua imprendibile originalità e il suo impatto sulla cultura del tempo. Tra polemiche politiche, giudizi controversi e l’amore del pubblico, “La strada” portò a Fellini il suo primo Oscar e consacrò Giulietta Masina come l’iconica “Gelsomina.”

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Gambalunga in collaborazione con la Cineteca comunale.

Giuseppe Ricci, è stato l’archivista della Fondazione Federico Fellini di Rimini, occupandosi fra l’altro dell’allestimento delle mostre e dell’attività editoriale, in particolare della redazione della rivista “Fellini Amarcord”. Ha lavorato come ricercatore e responsabile della documentazione per la Cineteca del Comune di Rimini, curando numerose pubblicazioni, fra cui i cataloghi delle dieci edizioni di Riminicinema e delle due di Adriaticocinema. È fra i curatori della monografia felliniana Io FF il re del cine (1994), dei tre volumi della biblioFellini (2002-2004), e dei tre libri dedicati a Giulietta degli spiriti (2005), 8½ (2008) e La dolce vita (2010), realizzati attraverso la rilettura delle rassegne stampa degli Archivi Rizzoli. Nel 2023 è curatore del volume Amarcord raccontato dalla stampa dell’epoca (Edizioni Sabinae / Fellini Museum).

Davide Bagnaresi è ricercatore in Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna (Campus di Rimini). I suoi temi spaziano dalla storia d’impresa a quella del turismo. Si è particolarmente dedicato a temi riguardanti il passaggio generazionale nelle imprese, la storia degli usi e costumi di spiaggia e del fenomeno della “Romagna Terra dei Motori”. Ha pubblicato nel 2021 Federico Fellini. Biografia dell’infanzia e nel 2023, con Miro Gori Amarcord dalla A alla Z.

Ingresso libero.

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione

Info:

0541 704488

gambalunghiana@comune.rimini.it

