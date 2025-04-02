Rimini, minorenne picchiata e stuprata. Arrestato 43enne

Un crimine brutale e sconvolgente ha scosso la città di Rimini e la provincia di Bologna. La vicenda inizia il 14 gennaio 2023, quando una giovane ragazza di 17 anni, affetta da una forma lieve di ritardo mentale, si è trovata vulnerabile e sola nel piazzale della stazione di Rimini, dopo essere fuggita dalla casa dei parenti due giorni prima. La ragazza, residente in un paese della provincia di Bologna, aveva preso un autobus che l’aveva portata a Bologna, per poi vagabondare da una città all’altra fino a giungere a Rimini.

Nel piazzale della stazione, la giovane ha incontrato un uomo di 43 anni, originario di Augusta (Sicilia) e senza fissa dimora. Quest’uomo, che la ragazza aveva soprannominato “il vecchietto”, si era offerto di pagarle una notte in albergo. La giovane, sola e spaesata, aveva accettato l’offerta. L’uomo l’aveva accompagnata fino alla struttura alberghiera e aveva pagato con la sua carta di credito la sistemazione.

Ma anziché andarsene, l’uomo ha seguito la giovane fino alla camera. È entrato con la forza, l’ha presa a schiaffi e l’ha colpita con un pugno nello stomaco. Dopo averla spogliata, l’ha obbligata a consumare un rapporto sessuale, nonostante la 17enne continuasse a ripetere insistentemente di fermarsi. Un atto di violenza folle e inaudita, come è stato ricostruito dagli inquirenti.

A distanza di due anni dai fatti, il presunto violentatore è stato infine intercettato e arrestato a Milano. L’uomo, che aveva eluso la giustizia e continuava a vivere come un senza fissa dimora, è stato trovato dagli agenti della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L’altro ieri, gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La cattura dell’aggressore, a distanza di due anni, è un passo importante verso la giustizia. L’uomo, un 43enne di Augusta (Sicilia) senza fissa dimora, ha finalmente affrontato le conseguenze delle sue azioni. La squadra mobile di Rimini, sotto la guida del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha lavorato instancabilmente per rintracciare l’uomo e portarlo davanti alla giustizia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere rappresenta un momento di sollievo per la vittima e per la comunità, che può vedere un primo passo verso la risoluzione del caso.