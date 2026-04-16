Rimini, murales in via Savonarola fa ancora discutere. Spina furioso: “Incita a distruggere Israele”

“Ieri pomeriggio presso lo spazio murale, di proprietà comunale, di via Savonarola a Rimini, lungo il porto canale, delle persone hanno attaccato dei manifesti che riproducono scene di protesta e manifestazioni con messaggi di odio e violenza, nonché esaltazione, normalizzazione e quindi legittimazione del terrorismo politico.

In particolare oltre alle bandiere palestinesi e a scene di proteste, vi sono ritratte persone incappucciate, non riconoscibili, che recano cartelli con le scritte “RAI FASCISTA” e soprattutto “FREE THE WORLD FROM ZIONISM” (vedi foto) ovvero “LIBERATE IL MONDO DAL SIONISMO”.

Come noto, e come riporta tra gli altri l’enciclopedia Treccani, per “sionismo” deve intendersi il “movimento politico e ideologia volti alla creazione di uno stato ebraico in Palestina”.

Come altrettanto noto, tale Stato è stato costituito ed esiste dal 1947, è membro dell’ONU ed è stato riconosciuto da tutti i paesi non arabi del mondo e, negli ultimi 30 anni, anche dalla maggior parte dei paesi arabi.

Propagandare e sponsorizzare espressamente il messaggio, di un manifestante incappucciato, abbigliato secondo il costume del terrorismo politico islamico, che invita tutti a liberare il mondo dal sionismo significa esplicitamente un invito a distruggere lo Stato di Israele. Un messaggio di odio e violenza politica che non può essere tollerato da una amministrazione pubblica, perché tutto che propaganda e normalizza il terrorismo e la violenza la legittima e normalizza.

Purtroppo ci è toccato di vivere in tempi molto difficili, segnati da una recrudescenza di guerre e conflitti di vario genere, motivati da odio politico, etnico e religioso. Tale periodo è iniziato l’11 settembre 2001 e ad oggi si è intensificato quasi irrimediabilmente; spetta pertanto alle istituzioni pubbliche e alle persone di buona volontà smorzare i toni, invitare alla pace ed alla convivenza, non accendere continuamente nuove micce o intensificare e radicalizzare, con nociva violenza, le posizioni di una o l’altra parte del conflitto.

Il sottoscritto consigliere domanda pertanto, con un certo sgomento:

1) chi ha deciso e materialmente eseguito queste affissioni;

2) se queste affissioni sono state concordate, volute e autorizzate da questa amministrazione;

3) in ogni caso, visti i rilievi sopra espressi, chiede l’immediata rimozione delle affissioni.

Devo altresì rilevare come quello spazio di Via Savonarola sta patendo da anni, per colpa di questa amministrazione, una vita travagliata.

La mia domanda è: è tanto difficile esplicitare un messaggio condiviso?

Io a suo tempo avevo proposto di farlo dipingere con le immagini di rivolta e ribellione delle donne iraniane, che si stanno battendo da almeno 3 anni per i propri diritti elementari.

Ma se tale soggetto fosse davvero troppo per la sensibilità di questa giunta, quasi in un impeto di ideale condivisione dei valori della repubblica islamica e delle alte battaglie di Hamas, racchiuse perfettamente nelle immagini attualmente esposte, mi chiedo, citando Papa Leone: perché non indicare come soggetto la pace ed i valori supremi del Vangelo?

Attendo risposta immediata ed una immediata azione riparatoria da parte dell’amministrazione: quelle immagini non possono restare al loro posto neanche 1 giorno di più!