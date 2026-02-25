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A “Libri da queste parti” la saga familiare tra Marche, Romagna e Toscana


Rimini, Muratori alla Gambalunga con “Sguardi” il 27 febbraio


25 Febbraio 2026 / Redazione
Cultura

Nuovo appuntamento con la rassegna “Libri da queste parti” alla Biblioteca Gambalunga. Venerdì 27 febbraio alle 17.30 lo psichiatra Filippo Muratori presenterà il volume Sguardi. Orfani, nobili, soldati e pazzi tra Marche, Romagna e Toscana (Il Ponte Vecchio, 2024), in dialogo con Lorenza Bonifazi.

Il libro racconta una saga familiare che attraversa territori e generazioni, includendo anche un tratto di storia riminese. Muratori, cresciuto a Rimini e da tempo residente a Pisa, dove è stato professore di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università locale, firma con questo volume il suo primo romanzo.

A cosa serve portare alla luce chi ci ha preceduto quando si sa benissimo che non si potrà raggiungere la verità della loro vita? La risposta risiede nel piacere di ritrovare e ricreare storie che possono continuare a vivere solo grazie al proprio racconto. Le lettere rivelavano il mistero di vite lontane la cui scrittura le ha rese vicine. Il metodo scelto è stato quello di far sedimentare dentro di me le storie dei miei avi per poi farli rinascere a nuova vita”.

Come spiegato nella presentazione, l’autore interroga lettere, fotografie, diari, documenti e oggetti per ricostruire la storia, “per molti aspetti straordinaria”, della propria famiglia. Nel racconto si susseguono trionfi e sconfitte, amori e attese, malinconie e momenti di gioia, in una narrazione che restituisce “i giorni memorabili a cui vien dato il nome di vita”.

Filippo Muratori è autore di numerose pubblicazioni scientifiche dedicate all’autismo. Con Sguardi esordisce nella narrativa.

A dialogare con lui sarà Lorenza Bonifazi, già docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico di Rimini e autrice di recenti pubblicazioni dedicate alla storia familiare e al territorio.

L’ingresso è libero. Al termine della presentazione sarà presente un punto vendita dei libri con firmacopie. Per informazioni: Biblioteca Gambalunga, tel. 0541.704488, e-mail gambalunghiana@comune.rimini.it.

La rassegna proseguirà giovedì 12 marzo 2026, alle 17.30 nella Sala della Cineteca, con Angela Nanetti e il volume Dietro l’orizzonte un mondo (Vallecchi Firenze, 2025), in dialogo con Debora Grossi, e martedì 17 marzo 2026 con Giuliano Bonizzato che presenterà Il diritto alla vita dello spermatozoo (Il Ponte Vecchio, 2025) insieme a Paolo Zaghini.

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