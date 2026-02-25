Rimini, Muratori alla Gambalunga con “Sguardi” il 27 febbraio

Nuovo appuntamento con la rassegna “Libri da queste parti” alla Biblioteca Gambalunga. Venerdì 27 febbraio alle 17.30 lo psichiatra Filippo Muratori presenterà il volume Sguardi. Orfani, nobili, soldati e pazzi tra Marche, Romagna e Toscana (Il Ponte Vecchio, 2024), in dialogo con Lorenza Bonifazi.

Il libro racconta una saga familiare che attraversa territori e generazioni, includendo anche un tratto di storia riminese. Muratori, cresciuto a Rimini e da tempo residente a Pisa, dove è stato professore di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università locale, firma con questo volume il suo primo romanzo.

“A cosa serve portare alla luce chi ci ha preceduto quando si sa benissimo che non si potrà raggiungere la verità della loro vita? La risposta risiede nel piacere di ritrovare e ricreare storie che possono continuare a vivere solo grazie al proprio racconto. Le lettere rivelavano il mistero di vite lontane la cui scrittura le ha rese vicine. Il metodo scelto è stato quello di far sedimentare dentro di me le storie dei miei avi per poi farli rinascere a nuova vita”.

Come spiegato nella presentazione, l’autore interroga lettere, fotografie, diari, documenti e oggetti per ricostruire la storia, “per molti aspetti straordinaria”, della propria famiglia. Nel racconto si susseguono trionfi e sconfitte, amori e attese, malinconie e momenti di gioia, in una narrazione che restituisce “i giorni memorabili a cui vien dato il nome di vita”.

Filippo Muratori è autore di numerose pubblicazioni scientifiche dedicate all’autismo. Con Sguardi esordisce nella narrativa.

A dialogare con lui sarà Lorenza Bonifazi, già docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico di Rimini e autrice di recenti pubblicazioni dedicate alla storia familiare e al territorio.

L’ingresso è libero. Al termine della presentazione sarà presente un punto vendita dei libri con firmacopie. Per informazioni: Biblioteca Gambalunga, tel. 0541.704488, e-mail gambalunghiana@comune.rimini.it.

La rassegna proseguirà giovedì 12 marzo 2026, alle 17.30 nella Sala della Cineteca, con Angela Nanetti e il volume Dietro l’orizzonte un mondo (Vallecchi Firenze, 2025), in dialogo con Debora Grossi, e martedì 17 marzo 2026 con Giuliano Bonizzato che presenterà Il diritto alla vita dello spermatozoo (Il Ponte Vecchio, 2025) insieme a Paolo Zaghini.