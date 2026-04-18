Rimini nello spazio con Aphrodite: il sistema innovativo per monitorare la salute degli astronauti

C’è un po’ di Rimini nel progetto spaziale Aphrodite. Mancano poco più di due anni dal ritorno dell’uomo sulla Luna, e molte persone hanno riacceso il loro interesse per l’astronomia e, soprattutto, per i viaggi spaziali. E proprio per rendere ancora più sicura la permanenza nello spazio, il dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna e il Tecnopolo di Rimini hanno lavorato in tandem ad un sistema avanzato per monitorare la salute degli astronauti in orbita, come racconta Mara Mirasoli, docente di Chimica analitica, responsabile del progetto.

Professoressa Mirasoli, quando è nato il progetto Aphrodite?

“Nell’ambito dei programmi dell’Agenzia Spaziale Italiana dedicati al volo umano spaziale. È il risultato di un percorso iniziato con progetti precedenti, come IN SITU (2014–2018), e rappresenta un’evoluzione delle tecnologie già testate sulla Stazione Spaziale Internazionale”.

A cosa serve?

“È stato sviluppato per rispondere a una necessità fondamentale: poter monitorare la salute degli astronauti direttamente nello spazio. Nelle missioni attuali molti campioni biologici vengono ancora analizzati sulla Terra, ma nelle future missioni verso la Luna o Marte questo non sarà più possibile. Per questo Aphrodite ha l’obiettivo di fornire uno strumento autonomo, in grado di effettuare analisi rapide in orbita, contribuendo a studiare e controllare gli effetti dello spazio sullo stato di salute degli astronauti”.

In che cosa consiste esattamente?

“Si tratta di un dispositivo analitico miniaturizzato, una sorta di “laboratorio su chip”, capace di analizzare campioni biologici direttamente nello spazio. In pratica è un sistema composto da uno strumento riutilizzabile e da piccole cartucce monouso contenenti i reagenti, in cui viene inserita la saliva dell’astronauta. Una volta avviato, lo strumento esegue automaticamente tutte le fasi dell’analisi: dalle reazioni di riconoscimento degli analiti di interesse, alla lettura del segnale, permettendo di misurare biomarcatori legati allo stress e al sistema immunitario senza bisogno di inviare i campioni sulla Terra”.

Quante persone ci hanno lavorato?

“Numerosi professori, ricercatori, ingegneri e tecnici provenienti da diverse istituzioni, in particolare l’Università di Bologna, L’Università di Roma La Sapienza, Tecnopolo di Rimini e l’azienda Kayser Italia. Il team è composto da persone con competenze multidisciplinari: dalla chimica all’ingegneria aerospaziale, fino all’elettronica e alle scienze della vita”.

Quanto tempo ci è voluto per svilupparlo?

“Considerando anche le fasi di progettazione, test e qualificazione per l’uso nello spazio, si tratta di un percorso che ha richiesto anni di lavoro”.

Che ruolo ha avuto in tutto questo il Tecnopolo di Rimini?

“Quello di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico del progetto, mettendo a disposizione competenze, infrastrutture e laboratori avanzati. In particolare, rappresenta un punto di collegamento tra università, ricerca e innovazione, contribuendo allo sviluppo e alla sperimentazione delle tecnologie alla base del progetto e favorendo il trasferimento tecnologico dal mondo scientifico a quello applicativo”.

Quanto è costato il progetto?

“Costi elevati, centinaia di migliaia di euro, tipici della ricerca aerospaziale e biomedica avanzata. Lo sviluppo di tecnologie innovative per lo spazio richiede infatti investimenti importanti, legati alla progettazione, ai test, alla certificazione e alla collaborazione tra diversi enti di ricerca e industrie. Allo stesso tempo, uno degli obiettivi del progetto è anche quello di promuovere il miglioramento di una diagnostica lab-on-chip basata su meccanismi di facile utilizzo e a basso costo, che in futuro potrebbero avere importanti applicazioni anche sulla Terra, ad esempio nella medicina di base e nei contesti con risorse limitate”.

Quali sono i prossimi obiettivi di Aphrodite?

“Attualmente il sistema è in fase di test sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove viene utilizzato dall’astronauta ESA Sophie Adenot, con lo scopo di verificarne il funzionamento in condizioni reali di microgravità. Per il futuro, puntiamo a potenziare ulteriormente l’apparecchio estendendo le sue capacità di analizzare un numero sempre maggiore di biomarcatori e di eseguire tipologie diverse di test biospecifici. Inoltre, un obiettivo importante è definire prototipi derivati da questa tecnologia che possano essere utilizzati anche sulla Terra, in particolare per applicazioni di point-of-care: dispositivi diagnostici rapidi, semplici da usare e accessibili anche al di fuori dei laboratori tradizionali, pensati per favorire screening e analisi di routine tramite piattaforme utilizzabili direttamente dai pazienti”.