Rimini, nuovo Conad City nel Borgo S. Andrea

Venerdì 10 gennaio alle 9 inaugura il Conad City di via Aurelio Saffi 49/B a Rimini. L’assessore comunale alle Attività economiche Juri Magrini taglierà il nastro.

Sarà presente l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta. Il parroco di San Gaudenzo, monsignor Aldo Amati, porterà la benedizione ai presenti. La breve cerimonia si svolgerà prima dell’apertura al pubblico.

Il negozio ha una superficie di vendita di circa 450 metri quadri. Al suo interno lavorano 12 persone. La gestione è affidata alla società S&S Supermercati di Sonia Innocenti e Silvia De Cristofaro, madre e figlia, oltre che socie in questa nuova attività.

La proposta commerciale prevede la presenza di tutte le merceologie: ortofrutta, macelleria e pescheria self-service, panetteria dolce e salata, un vasto assortimento di drogheria alimentare, surgelati, prodotti per l’igiene e la bellezza, pet food e cantina. Il reparto gastronomia, dotato di banco caldo e friggitrice, offre un’ampia selezione di specialità pronte da gustare. Grande attenzione viene riservata alle referenze alimentari del percorso “Siamo Romagna”, che mette in primo piano i prodotti tipici e di stagione provenienti dal territorio.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 la domenica dalle 8,30 alle 13.

«Un negozio di prossimità ha sempre una particolare importanza per la comunità in cui si inserisce — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. L’inaugurazione del nuovo Conad City Saffi di Rimini consolida il nostro impegno per l’innovazione e la qualità, confermando i principi che ci rendono leader di mercato in Italia: convenienza e qualità delle merci, prezzi bassi tutti i giorni, massima attenzione alle esigenze delle persone».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in

Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2024 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023. La cooperativa associa una rete multicanale di 258 punti vendita al 31/12/2024; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.