Rimini, “Quante storie nella storia”: incontro pubblico alla Camera del Lavoro

Ricorrono quest’anno due anniversari particolarmente significativi per la storia del movimento sindacale italiano: 120 anni dalla fondazione della CGdL e 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin. A partire dalla riscoperta di un fondo fotografico e documentario relativo a un evento del 1991 che si tenne a Rimini e al quale prese parte Bruno Trentin, martedì 5 maggio alle ore 10.30 presso la sala “Bronzetti” di CGIL Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30) si terrà l’iniziativa pubblica “Centenario della nascita di Bruno Trentin – 5 aprile 1991, Bruno Trentin a Rimini”.

L’evento è parte del calendario della 25° Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio, promossa dalla Regione Emilia-Romagna: “Quante storie nella Storia”.

I lavori saranno introdotti da Elena Bianchi (responsabile Archivio storico CGIL Rimini) e vedranno susseguirsi gli interventi di Gabriele Guglielmi (già Segretario generale FILCAMS CGIL Rimini dal 1987 al 1996) e Alessio Gramolati (coautore del libro “Il lavoro dopo il Novecento: da produttori ad attori sociali. La città del lavoro di Bruno Trentin per un’ “Altra Sinistra” e Segretario generale SPI CGIL Toscana), con le conclusioni che saranno affidate a Francesca Lilla Parco (Segretaria generale CGIL Rimini).

Bruno Trentin (1926-2007), partigiano, Segretario generale CGIL dal 1988 al 1994, partecipò a Rimini nell’aprile del 1991 ad un convegno sul tema del turismo e del lavoro stagionale, nell’ambito del dibattito sui temi dell’indennità di disoccupazione stagionale dei problemi del settore. Da questi argomenti prenderà spunto l’intervento di Gabriele Guglielmi, mentre Alessio Gramolati si concentrerà sull’attualità del pensiero di Bruno Trentin.

Durante l’iniziativa sarà possibile visitare una mostra fotografica e documentaria relativa a questa storica occasione in cui Trentin si occupò a Rimini di una questione centrale per l’economia locale, oggi come allora. La mostra, allestita all’ingresso della Camera del Lavoro Territoriale – CGIL Rimini, sarà visitabile per tutto il mese di maggio.

Il patrimonio archivistico della Camera del Lavoro di Rimini è stato dichiarato di “notevole interesse storico” nel 2018 dalla Sopraintendenza archivistica e bibliografica per l’Emilia- Romagna. E’ attualmente in corso un progetto di riordino del patrimonio video e fotografico, che riguarda le circa 10.000 unità fra positivi fotografici, negativi e digitali presenti nel fondo. L’Archivio Storico CGIL Rimini contiene i seguenti fondi ordinati e corredati di inventario: Filcams, Fillea, Filt, Filtea, Filziat, Fiom, Flai, Fnle, oltre ai fondi della Camera del Lavoro di Rimini e Riccione. La consistenza totale è di oltre 1.000 buste organizzate su più di 100 metri lineari di archivio. E’ presente anche un archivio manifesti, che consta di circa 1.550 pezzi catalogati. Tutto il materiale è consultabile attraverso richiesta e-mail o telefonica (tel. 0541779946 – e-mail rn.archiviostorico@er.cgil.it).