Rimini riscopre il suo dialetto del Seicento nelle commedie di Francesco Moderati

“A Dio Cichino, come valla?”, “De sanetada la và benetissime, dul restante fa poche quatrin” “Questa è infermità comune, quella liè”: ci suonerà strano, ma questo è dialetto riminese di cinquecento anni fa. Si tratta infatti di un dialogo fra l’ortolano Cichino e il gentiluomo Cosimo nella commedia “La Giardiniera”, recitata a Rimini nel 1614 e stampata a Venezia l’anno successivo. L’autore è Francesco Moderati di cui la Biblioteca Gambalunghiana propone la riscoperta.

Poichè si tratta di ritrovare la prima e più antica testimonianza scritta, finora nota, di dialetto romagnolo riminese del primo quarto del Seicento.

La conoscenza del dialetto e dei temi della cultura neo-volgare con il rigore dell’analisi critica è uno dei compiti della Biblioteca Civica Gambalunga attraverso la conservazione, la valorizzazione e la possibilità di rendere accessibile al pubblico, attraverso la consultazione e il prestito, il patrimonio librario e documentario che documenta le prime apparizioni nella letteratura a stampa di testi in dialetto romagnolo.

Un viaggio alle origini della letteratura dialettale che il Comune di Rimini ha avviato da tempo e che prosegue ora attraverso l’acquisto di 50 copie dell’opera che contiene la ristampa di due commedie del XVII secolo, opera del riminese Francesco Moderati, contenenti alcune parti in dialetto riminese, con l’obiettivo di far emergere le conoscenze su tutti i frammenti letterari che documentano le prime apparizioni nella letteratura a stampa di testi in dialetto romagnolo, introducendo ulteriori elementi di conoscenza sulla figura di un oscuro letterato riminese del XVII secolo e sulla sua produzione teatrale rimasta sconosciuta ai più, con la città di Rimini (non quella coeva all’autore ma quella degli anni Quaranta del Cinquecento) a fare da sfondo alle storie.

Oltre a “La Giardiniera”, l’altra commedia è “La finta schiavetta”, che fu stampata sempre a Venezia nel 1626. Del Moderati si ricordano almeno altri due titoli, “Il villano da Rimino” e “La finta schiava”, di cui però già nell’Ottocento si erano perse le tracce.

Carlo Tonini (“La coltura letteraria e scientifica in Rimini dal Secolo XIV ai Primordi del XIX”, 1884) così scriveva dell’autore: “Scrittore non disprezzabile di Commedie possiamo senza esitazione affermare essere stato Francesco Moderati, (figlio o nipote di Giulio fondatore dell’ Orto botanico,)”. E ancora: “Nella Giardiniera il Moderati introduce due uomini del Contado riminese i quali parlano il rustico loro dialetto. E lo stampatore Veneto nella prefazione vi dice, che essendogli capitato alle mani questo grazioso e dilettevole componimento comico uscito dalla virtuosa e ben temperata penna del sig. Francesco Moderati, si era risoluto di arricchirne le sue stampe”. Oreste Delucca ha però scoperto che Francesco, anche se forse imparentato alla lontana, non era nè figlio nè nipote di Giulio. I Moderati erano originari di Longiano, trasferiti a Rimini fin dal 1537.

Attraverso l’acquisto delle sue opere, la Biblioteca intende sostenere la conoscenza e la diffusione della pubblicazione di Moderati con un triplice obiettivo, direttamente connesso alle sue funzioni istituzionali: salvaguardare una rara testimonianza scritta di dialetto riminese del 17esimo secolo; restituire alla comunità, facilitandone lo studio, la conoscenza di alcuni aspetti della cultura e della civiltà letteraria riminese in uno dei secoli più rilevanti per la storia civile, culturale e artistica della città; recuperare al repertorio scenico del teatro dialettale riminese un sorprendente e inaspettato precedente storico.

“Il dialetto – spiega l’Amministrazione comunale – è una lingua viva e il percorso di rivalutazione e di riappropriazione della lingua identitaria dopo gli anni del ripudio del regime dittatoriale, del dopoguerra e del boom economico, passa attraverso l’attività di studio e riscoperta delle origini di questa lingua mutevole, diversa da paese a paese, da quartiere a quartiere, capace di rappresentare l’essenza delle cose”.

Dal 2019 il Comune di Rimini – partecipando al bando in attuazione della legge regionale del 2014 con la quale la Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative e progetti finalizzati a promuovere e sostenere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti dell’Emilia Romagna, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale – ha realizzato diversi progetti a partire da Lingue di confine, la rassegna curata da Fabio Bruschi che, negli anni, ha acceso i riflettori sulle origini del dialetto, la lingua parlata e più legata alle radici della nostra terra, risalendo indietro nei secoli fino al momento della nascita delle lingue romanze, tra cui si inseriscono anche i dialetti delle diverse regioni italiane.