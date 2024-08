Rimini: sabato si ride al Parco degli Artisti. Barzelletieri di quattro regioni

Sabato 31 agosto, alle 21, andrà in scena, sul palco del Parco degli Artisti di Rimini, uno spettacolo tutto dedicato alla risata, con un quartetto di celebri barzellettieri portavoce della comicità di quattro regioni: Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Marche.

La squadra di “Quattro buone Regioni per ridere” è formata da Giusy Venere (attrice comica resa celebre dal programma “La sai l’ultima?”), Alessandro Ingrà (attore, regista e cabarettista), Sgabanaza (all’anagrafe Pier Giuseppe Bertaccini, comico e poeta) e Bicio (nome d’arte di Fabrizio Fenici, “L’Antidepressivo naturale”).

Barzellettieri d’Italia uniti per uno spettacolo di assoluto divertimento, con il Veneto rappresentato da Giusy Venere, la Toscana da Alessandro Ingrà, le Marche da Bicio e con Sgabanaza, ovviamente portavoce della Romagna.

Biglietti su liveticket da 15 euro + dir. prevendita, con una consumazione inclusa.

Per informazioni: 3351207464 (WhatsApp).

Evento inserito nella rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Il Parco degli Artisti è in Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini.

Possibilità di cenare al chiosco-piadineria Il Casotto (327 4115353, Whatsapp) o presso il Ristorante Notevolo (347 7917684).

Lo spettacolo si terrà all’aperto e in caso di maltempo sarà rinviato, con opzione di rimborso biglietto per chi non potrà partecipare all’eventuale data alternativa.

In copertina: Sgabanaza