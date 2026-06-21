Rimini saluta Igor Protti: cori, striscioni e centinaia di persone al Romeo Neri per l’addio al bomber

Il Romeo Neri ha aperto le sue porte e Rimini ha risposto presente. Nel pomeriggio di oggi centinaia di persone si sono ritrovate allo stadio comunale per salutare Igor Protti.

Dalle 17 alle 18 cittadini, tifosi, amici ed ex compagni hanno raggiunto lo Stadio per rendere omaggio all’ex attaccante, in una cerimonia voluta dalla famiglia e organizzata dal Comune nel rispetto delle sue volontà.

Un via vai continuo di persone ha attraversato i cancelli dello stadio. Molti si sono fermati in silenzio, altri hanno lasciato un pensiero o semplicemente rivolto uno sguardo verso il campo. E poi cori, striscioni, bandiere. L’omaggio della città al grande campione. Insieme ai familiari di Protti, era presente anche il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Nato a Rimini nel 1967, proprio con la maglia biancorossa Protti aveva mosso i primi passi tra i professionisti prima di costruire una carriera che lo avrebbe portato a diventare uno dei bomber più conosciuti del calcio italiano. Nel suo percorso le esperienze con Bari, Lazio, Napoli, Messina e soprattutto Livorno, città che lo ha adottato e dove è diventato una vera bandiera.

Ma il legame con Rimini non si è mai interrotto. Qui erano le sue radici, qui era iniziata la sua avventura nel calcio e qui il suo nome è sempre rimasto legato ai ricordi di generazioni di tifosi.