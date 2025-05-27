Rimini, show-cooking e workout ‘silent’: il Ketobar in scena al festival del Wellness

Il Ketobar, innovativo locale del centro di Rimini e Pesaro specializzato in alimentazione chetogenica, si prepara a vivere da protagonista la nuova edizione del Rimini Wellness (29 maggio – 1 giugno). Un appuntamento ormai tradizionale per l’attività riminese che proprio in fiera festeggerà idealmente il suo compleanno (il locale, infatti, che partecipa alla rassegna dal 2023, inaugurò il 2 giugno 2022).

Quest’anno, le celebrazioni per l’anniversario della nascita prevedono talk-show con protagonisti volti della Serie A e medici sportivi, showcooking keto e allenamento funzionale ‘silent’, il Ketobar dà appuntamento presso il Padiglione B5 (stand 168) ai tanti appassionati e curiosi che graviteranno in fiera.

Il brand riminese, peraltro, porterà una ventata di novità in vetrina: ben 32 metri quadrati di spazio espositivo suddivisi in due aree: l’area di prodotti e vendita e l’area street food, dove sarà possibile assaggiare live le prelibatezze preparate dal locale, tra pizze, piadine, gnocchi low-carb, dolci senza zucchero, ma soprattutto il nuovissimo gelato. “Lo abbiamo lanciato il primo maggio sia nella nostra sede di Rimini, in via Alessandro Serpieri, che nello store di rivendita prodotti recentemente inaugurato a Pesaro, in corso XI Settembre – spiega Mirco Bastianelli, fondatore del primo locale chetogenico d’Italia -. Sarà la vera novità di questa edizione del Rimini Wellness. Il keto gelato è povero di zuccheri e grassi e ricco di proteine. Un prodotto che gli appassionati di fitness apprezzeranno sicuramente”. Uno stand che si saprà distinguere per la proposta sana, gustosa e altamente proteica. In menù pizze con solo 30 grammi di carboidrati per base, piadine con 16 grammi di proteine l’una, gnocchi con solo 40 kcal e, appunto, la novità assoluta del keto gelato.

A rendere lo stand ancora più coinvolgente ci penseranno i due maxischermi presenti: uno dedicato al menù, per aiutare i visitatori a scegliere tra le proposte street food, e l’altro dedicato alla proiezione del video ‘Apri il tuo Ketobar’, pensato per presentare il progetto di franchising a chi desidera avviare un’attività nel settore del food healthy. “Cerchiamo persone entusiaste con cui crescere e portare il nostro modello in altre città italiane – spiega Bastianelli, fresco di apertura a Pesaro –. Il Rimini Wellness è il luogo perfetto per incontrarle”.

Ketobar a Rimini Wellness: tra sport, alimentazione low-carb e allenamenti ‘silent’

In occasione dell’edizione 2025 di Rimini Wellness, lo stand di Ketobar ospiterà tre eventi principali, offrendo uno sguardo innovativo sul mondo low-carb. Venerdì 30 maggio (10.30/11), lo chef Tomas Marfella realizzerà in diretta una ricetta dolce pensata secondo i principi della cucina chetogenica. Grazie alla sua lunga esperienza nel settore, che lo ha visto lavorare per importanti realtà come Technogym, Marfella traghetterà il pubblico in un percorso di scoperta tra tecnica, sapore e consapevolezza alimentare.

Prima il gusto, poi il momento workout. Il calendario di iniziative di Ketobar proseguirà con una sessione di allenamento funzionale Thai Fit condotta dal personal trainer Maximilian Arcidiaco, sabato 31 maggio, dalle 10 alle 10.30. Il Ketobar sgombrerà gli spazi per fare posto all’attività di training, che si svolgerà in modalità “silent”, con l’utilizzo di cuffie wireless per offrire un’esperienza coinvolgente ma rispettosa dell’ambiente fieristico.

L’ultimo incontro, fissato per la giornata di domenica primo giugno, dalle 12.15 alle 13, andrà in scena alla Body&Mind Arena (Padiglione B5). Un panel dedicato al ruolo dell’alimentazione low-carb nello sport e guidato da Tania Morini, nota al pubblico come MissKeto, affiancata da ospiti di rilievo come Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista sportivo, che illustrerà come una dieta povera di carboidrati possa favorire lo sviluppo muscolare, ottimizzare il recupero e migliorare la performance atletica. A portare la sua esperienza sarà la calciatrice professionista Asia Bragonzi, attaccante della Juventus, che racconterà come l’alimentazione abbia influenzato positivamente il suo percorso sportivo. Chiuderà l’incontro l’intervento di Mirco Bastianelli (Info https://ketobar.it/)