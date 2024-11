Rimini: “Suoni e segni di Vaia”. Da domani mostra al Fulgor

Un’immersione multisensoriale a base di effetti sonori, video e fotografie. Per aprire una riflessione e fornire delle basi di conoscenza intorno alla fragilità dell’ambiente minacciato dai fenomeni meteorologici estremi. Arriva a Rimini, nel Palazzo del Fulgor dal 5 al 24 novembre, “Suoni e segni di Vaia”: la mostra itinerante che ricostruisce gli effetti della tempesta che devastò, negli ultimi giorni dell’ottobre 2018, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e altre regioni del Nordest italiano distruggendo oltre 40.000 ettari di foresta e abbattendo, con raffiche di vento che superarono i 200 km/h, milioni di alberi.

La mostra è promossa dal METS – Museo etnografico trentino San Michele (Trento) in collaborazione con il Comune di Rimini, nell’ambito del programma di iniziative Ecomondo Off di RiminiBlueLab, con il coordinamento scientifico della rivista Sapereambiente edita da Saperenetwork società Benefit. L’iniziativa vede inoltre: la collaborazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, partner principale l’impresa riminese Petroltecnica-Wolftank Group, il patrocinio di Confindustria Romagna e la partecipazione di Ecomondo.

Il progetto, ideato dall’architetto bolzanino Claudio Lucchin, si articola in tre momenti: un’esperienza sonora, creata da Elisa Pisetta e Cristian Postal, che ricostruisce i suoni della tempesta, attraverso una traccia di 14 minuti da ascoltare completamente al buio, all’interno di un’installazione che trasporta il pubblico, anche in termini tattili e olfattivi, nel teatro naturale degli eventi. Completano l’impianto undici grandi riproduzioni con gli scatti di Roberto Besana che illustrano i momenti precedenti la tempesta, i danni che ha procurato e la situazione attuale. Infine, il video “L’indicibile linguaggio della natura” a cura di Davide Grecchi e Roberto Besana, su testo di Mimmo Sorrentino.

Ma gli eventi che si aprono il 5 novembre vanno oltre la parte espositiva. Durante il mese, infatti, nel quale si tiene peraltro la Conferenza Onu sul clima (Cop 29) di Baku, è previsto anche un ciclo d’incontri nella Cineteca comunale che ruota intorno alle tematiche cruciali del riscaldamento globale. Attraverso un dialogo aperto con fisici dell’atmosfera, rappresentanti del mondo scientifico e accademico, figure chiave nel mondo dell’impresa e delle istituzioni, il pubblico potrà confrontarsi su nuovi scenari climatici, sulla necessità di una gestione integrata delle risorse naturali e sull’importanza di educare le nuove generazioni alla cura del proprio ambiente.

Concluderà il calendario, martedì 26 (ore 21) la proiezione, con ingresso a sottoscrizione, di “Anime nel fango” (Italia 2024, 54’): un docufilm diretto da Ettore Zito e tratto dal libro omonimo di Luca Giacomoni, che racconta la tragica esperienza dell’alluvione in Romagna del 2023 e lo spirito solidale che ne scaturì.

La mostra si può visitare tutti i giorni ogni 30 minuti durante gli orari di apertura del Museo Fellini nel Palazzo del Fulgor (da martedì a domenica ore 14-17, lunedì chiuso). Le scuole possono prenotare la visita negli stessi giorni dalle 11 alle 14 contattando l’indirizzo lab@riminibluelab.it.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Martedì 5 Novembre, ore 17

Palazzo del Fulgor, Rimini

Inaugurazione della mostra

Introduce

Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum

Saluti istituzionali

Anna Montini, Assessore all’ambiente, Comune di Rimini

Intervengono

Ezio Amistadi, Presidente del METS – Museo etnografico trentino San Michele

Claudio Lucchin, architetto

Roberto Besana, fotografo e divulgatore

Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente

Roberta Sapio, responsabile comunicazione Petroltecnica

Mercoledì 6 Novembre, ore 9 – 12.30

Cineteca comunale, evento riservato alle scuole

Conferenza: “Territorio: cura o possesso”

Una riflessione a metà fra la filosofia e la divulgazione ambientale intorno alla necessità di proteggere i nostri territori dagli effetti del cambiamento climatico. Come la tempesta Vaia e le recenti alluvioni in Emilia-Romagna confermano

Introduce

Alessandra Pesaresi, Rimini Blue Lab

Interviene

Ezio Amistadi, Presidente del METS – Museo etnografico trentino San Michele

Giovedì 7 Novembre, ore 9 – 12.30

Cineteca comunale, evento riservato alle scuole

Conferenza: “I musei etnografici di San Michele all’Adige e di Santarcangelo d Romagna si raccontano”

I direttori delle due istituzioni culturali presentano le proprie realtà distanti geograficamente ma legate dalla figura dello stesso fondatore: l’etnografo Giuseppe Šebesta (1919-2005)

Introduce

Alessandra Pesaresi, Rimini Blue Lab

Intervengono

Elena Rodriguez, direttrice “Museo degli Usi e Costumi della gente di Romagna” (Rn)

Armando Tomasi, direttore del METS – Museo etnografico trentino San Michele

Sabato 16 novembre, ore 17.30

Cineteca comunale, ingresso libero

Conferenza: “Cambiamento climatico, attività antropiche e fenomeni meteorologici estremi. Nuovi modelli previsionali e scenari possibili”.

I cambiamenti climatici, come dimostrano gli studi internazionali, provocano un incremento dei fenomeni meteorologici estremi sul Pianeta. Il Mediterraneo rappresenta un “hot spot” del riscaldamento globale. L’illustre climatologo ripercorre le tendenze climatiche e le possibili evoluzioni, anche sulla base di nuovi modelli che utilizzano l’intelligenza artificiale. Per comprendere la genesi di questi fenomeni e ipotizzare misure di mitigazione e adattamento che riducano l’impatto su territori e comunità.

Introduce

Tito Vezio Viola, Direttore Scuola di ecologia

Interviene

Antonello Pasini, Fisico climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Docente di Fisica del clima, Università Roma Tre

Martedì 19 Novembre, ore 17.30

Cineteca comunale, ingresso libero

Conferenza

“Sconvolgimenti climatici e ruolo delle imprese. La sfida dell’adattamento, fra benessere dei lavoratori e intervento sul territorio”

Circa il 30% della popolazione mondiale, come emerge dallo studio “Workclimate” del Cnr di Firenze, è esposta a caldo estremo per almeno 20 giorni l’anno e questa percentuale è destinata a crescere. Come affronta il mondo del lavoro lo stress che deriva dai fenomeni estremi? E come possono le imprese diventare soggetti attivi nella resilienza delle comunità?

Introduce e coordina

Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente

Intervengono

Marco Morabito, Primo ricercatore presso il CNR, Istituto per la Bioeconomia

“Il progetto Workclimate: risultati della ricerca e strategie di adattamento nel mondo del lavoro ai nuovi stress climatici”

Danilo Casadei, Vicepresidente Confindustria Romagna con delega alla sostenibilità

“Oltre l’emergenza. La sfida della resilienza per le imprese del territorio”

Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque

“Ritrovare l’equilibrio con la natura. La gestione integrata della risorsa idrica per la transizione ecologica, fra innovazione tecnologica e partecipazione dei cittadini”

Piero Capriotti, Responsabile Pronto intervento ambientale Petroltecnica

“La cultura della responsabilità sociale d’impresa nei contesti d’emergenza: l’esperienza di Petroltecnica”

Sono state invitate altre imprese del territorio a portare la propria testimonianza

Martedì 26 novembre, ore 18

Cineteca comunale, ingresso libero

Conversazione

“Dal cielo alla Terra: meteo, allerta e adattamento al cambiamento climatico”

Le previsioni meteo non sono solo numeri e statistiche. Sono strumenti vitali per anticipare eventi estremi e pianificare adeguatamente. Ma non basta sapere cosa ci aspetta: è essenziale anche discutere le misure per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Introduce e coordina

Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente

Intervengono

Carlo Cacciamani, direttore Agenzia ItaliaMeteo

Alessandra Bonoli, Professoressa Ordinaria di Ingegneria delle materie prime, Università di Bologna

Martedì 26 Novembre, ore 21

Cineteca comunale, ingresso a offerta libera

Proiezione

L’associazione no profit Anime nel fango Aps invita alla proiezione del docufilm “Anime nel fango” (Italia 2024, 54’).

L’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna sarà ricordata per la sua drammaticità ma anche per la capacità di uomini e donne, volontari e istituzioni nel reagire davanti a quella tragedia. Il docufilm, diretto da Ettore Zito, è tratto dal libro “Anime nel fango” di Luca Giacomoni (Sunshine, 2024) che racconta quell’esperienza. E come il libro vuole testimoniare quanto accaduto in quei giorni, evidenziando il senso di solidarietà emerso da tutte le persone coinvolte.

Introduce

Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum

Saranno presenti

Ettore Zito, regista del docufilm

Luca Giacomoni, autore del libro omonimo.

