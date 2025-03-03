Rimini, torna “Parla con lei”: Benedetta Tobagi presenta il suo libro fotografico

Tornano gli appuntamenti con le autrici del Coordinamento Donne Rimini, e lo fanno con una protagonista del giornalismo e della storiografia, una autrice amatissima e già vincitrice del Premio Campiello: Benedetta Tobagi.

Sarà proprio lei, infatti, figlia del giornalista Walter Tobagi ucciso dai brigatisti nel 1980, l’ospite in Cineteca a Rimini domani, martedì 4 marzo alle ore 17. L’incontro è organizzato insieme alla Biblioteca Gambalunga e all’Istituto Storico.

Benedetta Tobagi, che ha seguito le orme del padre ed è una affermata giornalista e autrice, presenterà il suo ultimo libro “Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta” firmato con Paola Agosti e pubblicato da Einaudi nel 2024, in dialogo con la giornalista Vera Bessone.

Agosti è l’autrice di una incredibile raccolta di fotografie degli anni Settanta nonché testimone e interprete unica di un’epoca. La penna di Benedetta Tobagi ridà voce a quelle fotografie con grande immediatezza e piglio narrativo, raccontandoci quella che è stata definita la sola rivoluzione riuscita del Novecento, ovvero quella delle donne.

All’alba del decennio l’Italia è un Paese plurale, dove convivono ragazze in minigonna e signore nerovestite con lo scialle in testa, battagliere avvocate e altrettanto battagliere operaie e contadine. Plurali sono anche le anime del movimento femminista, sia per i diversi rapporti che intrattengono con i vari partiti sia per quale ritengono la sfera giusta su cui concentrare gli sforzi. A Roma la via prediletta è quella dell’azione politica, a Milano prevale il tentativo di liberarsi attraverso i gruppi di autocoscienza. Nonostante le differenze, però, le grandi lotte del decennio vengono portate avanti a ranghi uniti, in primis quella per il diritto all’aborto.

Oltre a illustrare e narrare tutto questo, Agosti e Tobagi trasmettono l’incredibile vitalità e creatività del movimento delle donne negli anni Settanta, che si manifestano negli slogan, come quello che dà il titolo al libro, nei pupazzi che portano ai cortei, nelle pratiche di self help e nei girotondi. La gioia di una stagione dirompente che ha conquistato alcuni dei diritti di cui godiamo oggi, una fonte di ispirazione tuttora valida.

La scrittrice aveva già presentato a Rimini con enorme successo il suo libro “La Resistenza delle donne” con cui poi ha vinto il Campiello.

Questo evento fa parte della rassegna “L’otto sempre” che vede la collaborazione di Casa delle Donne e Rete Donne Rimini.

Il prossimo appuntamento promosso dal Coordinamento Donne Rimini sarà giovedì 6 marzo alle 21 a Santarcangelo, Biblioteca Baldini: qui la rassegna “Votes for women” proporrà il libro di Fatima Farina, sociologa, “Come tutto è diventato guerra. Uno sguardo longitudinale dal femminile al militare e ritorno”, particolarmente attuale in questo periodo di crisi internazionale. A dialogare con l’autrice sarà la filosofa Benedetta Zavatta.

LE AUTRICI

Paola Agosti, nata a Torino nel 1947, fotografa indipendente dal 1969, nella sua carriera si è occupata con grande attenzione delle vicende del mondo femminile, dedicando a questo tema vari libri, tra cui: “Riprendiamoci la vita” (Savelli Editore, 1976) sugli anni «caldi» del femminismo, e “La donna e la macchina” (Oberon, 1983) sul lavoro femminile nelle fabbriche dell’Italia settentrionale. Ha documentato la fine della civiltà contadina del Piemonte piú povero in “Immagine del mondo dei vinti” (Mazzotta, 1979) e “Il destino era già lì” (Araba Fenice, 2015), le vicende dell’emigrazione piemontese in Argentina in “Dal Piemonte al Rio de la Plata” (Regione Piemonte, 1988) e “El Paraíso: entrada provisoria” (Monografie Fiaf, 2011), la condizione dell’esistenza canina in “Caro cane” (La Tartaruga, 1997). Il racconto della sua vita in “Itinerari. Il lungo viaggio di una fotografa” (Postcart, 2023). Ha pubblicato con Giovanna Borgese i ritratti dei grandi protagonisti della cultura europea del Novecento in “Mi pare un secolo” (Einaudi, 1992). Nel 2023 Rai5 le ha dedicato un documentario, per la regia di Claudia Pampinella, dal titolo “Paola Agosti, il mondo in uno scatto”.

Benedetta Tobagi è nata a Milano nel 1977. Laureata in filosofia, Ph.D in storia presso l’Università di Bristol, si è specializzata nella storia dello stragismo. È stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con «la Repubblica». Dal 2012 al 2015 è stata membro del consiglio di amministrazione della Rai. Si occupa di progetti didattici e formazione docenti sulla storia degli anni Settanta e del terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare. Per Einaudi ha pubblicato “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre” (2009 e 2015), “Una stella incoronata di buio. Storia di una strage” (2013 e 2019), “Piazza Fontana. Il processo impossibile” (2019), “La Resistenza delle donne” (2022, vincitore del Premio Campiello) e “Segreti e lacune. Le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo” (2023).

Ingresso libero.

Info: Casa delle Donne, 0541 7045454