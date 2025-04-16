Rimini, Torneo “Maggioni-Righi”: convocato il biancorosso Pietro Drudi
16 Aprile 2025 / Redazione
Il biancorosso Pietro Drudi è stato convocato in Rappresentativa Lega Pro Under 17 per il Torneo “Maggioni-Righi” che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Borgaro Torinese (TO).
La RLP U17 si radunerà giovedì 17 aprile al C.S. “Maggioni” di Borgaro Torinese per il primo allenamento in vista del torneo che entrerà nel vivo venerdì 18 aprile alle 16:50 allo Stadio “Walter Righi” per la prima gara del girone B contro lo Shelbourne.
Le altre partite della fase a gironi sono:
Sabato 19 aprile alle ore 18:00 – RAPPRESENTATIVA REG. PIEMONTE VDA vs RLP U17
Domenica 20 aprile alle ore 18:00 – RLP U17 vs GENOA
Le gare delle fasi finali (semifinale e finale) si svolgeranno sempre allo stadio “Walter Righi” nella giornata di lunedì 21 aprile.
La Federazione Sanmarinese Giuoco Calcio ha convocato Francesco Aureli, Francesco Bucchi e Matteo Sammaritani per il Torneo di Sviluppo UEFA Under 16 che si svolgerà dal 19 al 25 aprile in Albania.
La nazionale San Marino Under 16 guidata dal CT Alessandro Bonesso si troverà al San Marino Stadium venerdì 18 aprile per la prima seduta di allenamento in vista del trasferimento in Albania per le partite che si giocheranno:
Domenica 20 aprile alle ore 11:30 – SAN MARINO vs KOSOVO
Martedì 22 aprile alle ore 15:00 – ALBANIA vs SAN MARINO
Venerdì 25 aprile alle ore 11:30 – SAN MARINO vs ANDORRA