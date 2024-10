Rimini: tre giorni di stati generali del pet

Mentre sto scrivendo questo articolo, a Milano presso l’hotel Melià si sta tenendo il primo incontro tra i vari professionisti che operano nel mondo dei pets: non solo enti, associazioni e istituzioni, ma anche professionisti come medici veterinari, educatori, etologi, responsabili di catene di negozi ecc.. un evento aperto anche al pubblico.

I giorni sono tre dal 16 al ottobre.

Ci sono convegni e talks. Gli obiettivi principali sono migliorare il benessere animale e la convivenza con l’uomo.

L’evento è al quanto ricco e articolato in quanto nelle sale dello splendido hotel a cinque stelle si affronteranno diversi argomenti: i pets e la loro importanza sociale, gli abbandoni, la sterilizzazione, le razze, le adozioni e gli allevamenti, ma anche trasporto, logistica, cambiamenti climatici, cura e igiene nelle case; non può certo mancare il problema delle aggressioni da parte dei molossi, come non sarà trascurato il tema del turismo perché le strutture pet friendly devono avere, anche loro, delle competenze specifiche, verranno, inoltre, presentate d’ idee e progetti per migliore il presente e creare un futuro migliore.

Tra i relatori: Daniela Borgo presidente dell’Apnec, Aldo La Spina presidente Apnocs, Giusy D’Angelo educatrice Enpa, Alessandra Chiarcos presidente Aieci, Sara Turetta presidente di Save the Dogs, Luisella Vitali presidente Ficss, Davide Cavalieri di Radio Bau e molti altri.

Tra i sostenitori: Regione Lombardia, il comune di Milano, Enpa, Oipa, catene di negozi per animali e aziende di spedizioni e testate giornalistiche.

Tre giorni intensi e ricchi di possibilità e opportunità perché gli animali siano sempre più capiti, compresi e trattati nel pieno rispetto di ciò che sono.

Un numeroso gruppo di persone che sta lavorando per guardare in faccia i problemi, e trovare un modo per risolverli, perché di problemi ce ne sono tanti e spesso non di facile risoluzione.

La concezione di benessere animale ha fatto passi da gigante, da quando nel 1964 Ruth Harrison, in Inghilterra denunciò con il suo libro la situazione difficile degli animali da allevamento, ora sessant’anni dopo, tutte le figure coinvolte nel mondo animale ed oltre, sono decise ad unire le forze per cambiare ciò che deve essere cambiato.

Info:

https://petwelfareforum.com

Giovanna Foschi

Autrice – giornalista – Educatrice Cinofila